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Amazon Fire TV ve Fire Stick için en iyi VPN

  • Bir dünya içeriği izleyin
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30 günlük para iade garantisi

Fire TV Stick using ExpressVPN's app for Android TV.

3 kolay adımda Fire Stick VPN'i edinin

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur

Sipariş sayfası üzerinden bir ExpressVPN aboneliği için kaydolun.

2. Adım

Akıllı TV'ler için VPN'i kurmanın 2. adımı.

Fire cihazınızın arama çubuğuna “ExpressVPN” yazın. Uygulamayı seçin ve indirin.

3. Adım

Amazon Fire TV logolu televizyon ekranı.

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın, hrhangi bir güvenli VPN konumuna bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin!

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Amazon Fire TV Stick'e VPN nasıl yüklenir

Amazon Fire TV Stick ve Amazon Fire TV ExpressVPN uygulaması kurulum eğitimi
Firestick VPN: ExpressVPN neredeyse tüm Firestick'lerle çalışır.

Her Amazon cihazı için tek VPN

Fire Stick ve Fire TV için kolay bir VPN mi arıyorsunuz? Neredeyse her Amazon cihazı için basit ve sezgisel uygulamalara sahip olan ExpressVPN, en iyi seçeneğinizdir.

  • Fire TV Stick 4K ve 4K Max

  • Fire TV Stick 2'nci ve 3'üncü Nesil

  • Fire TV 2'nci ve 3'üncü Nesil

  • Fire TV Cube

ExpressVPN'i Fire cihazınıza yüklemeyi tercih etmiyorsanız ExpressVPN'in yüklü olduğu başka bir cihazdan ekran yansıtmayı da deneyebilirsiniz.

NOT: Ne yazık ki Fire TV 1'inci Nesil hiçbir VPN ile uyumlu değildir.

Fire Stick VPN her yerde, her zaman nasıl kullanılır

Stream on your Fire TV Stick with ExpressVPN

ExpressVPN, Fire Stick'inizin IP adresini seçtiğiniz ülkenin IP adresi ile değiştirir ve böylece bağlantınızı korur ve ek gizlilik ile video izlemenizi sağlar.

VPN kullanmak, İSS'nizin bağlantınızı içeriğe bağlı olarak yavaşlatmasını önlemenize yardımcı olur. Fire Stick için en hızlı VPN ile 4K HD izleyin. 105 konumdaki küresel, yüksek hızlı sunucularımız, sevdiğiniz içerikleri ihtiyacınız olan hızda sunar. Hatta Lightway UDP ve TCP seçeneklerinin yanı sıra OpenVPN gibi farklı izleme protokolü seçenekleri arasından birisini seçebilir veya sadece uygulamanın sizin için hangisinin en iyisi olduğunu seçmesine izin verebilirsiniz.

Belirli bir ülkeden içerikleri izlemek istiyorsanız Fire cihazınızın ülke ayarlarının karşılık gelen VPN sunucusu konumu ile eşleştiğinden emin olun.

Sıkça sorulan sorular

Fire Stick için VPN uygulaması ne yapar?
Fire Stick cihazımda bir VPN uygulamasına ihtiyacım var mı?
ExpressVPN'i Fire Stick ile kullanabilir miyim?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Fire Stick'te Netflix izlemek için VPN kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
ExpressVPN'in Fire Stick ile çalıştığını nasıl anlarım?

Amazon Fire için ExpressVPN: Önemli özellikler

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

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Müşteriler Fire TV için ExpressVPN'e bayılıyor

Kullanıcı @JULIACHEF Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.

@juliachef
Kullanıcı @JAMESRDR90, Nvidia Shield için ExpressVPN'i öneriyor.

@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)

@Jamesrdr90
Kullanıcı SKY_MASTERS737 Nvidia Shield için ExprssVPN öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

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GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Fire TV ve Fire Stick için ExpressVPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Fire TV ve Fire Stick için ExpressVPN'i 30 günlük garanti ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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