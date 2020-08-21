Her Amazon cihazı için tek VPN

Fire Stick ve Fire TV için kolay bir VPN mi arıyorsunuz? Neredeyse her Amazon cihazı için basit ve sezgisel uygulamalara sahip olan ExpressVPN, en iyi seçeneğinizdir.

Fire TV Stick 4K ve 4K Max

Fire TV Stick 2'nci ve 3'üncü Nesil

Fire TV 2'nci ve 3'üncü Nesil

Fire TV Cube

ExpressVPN'i Fire cihazınıza yüklemeyi tercih etmiyorsanız ExpressVPN'in yüklü olduğu başka bir cihazdan ekran yansıtmayı da deneyebilirsiniz.

NOT: Ne yazık ki Fire TV 1'inci Nesil hiçbir VPN ile uyumlu değildir.