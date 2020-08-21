Amazon Fire TV ve Fire Stick için en iyi VPN
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- Güvenli bir şekilde tüm uygulamalarınıza erişin
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3 kolay adımda Fire Stick VPN'i edinin
1. Adım
Sipariş sayfası üzerinden bir ExpressVPN aboneliği için kaydolun.
2. Adım
Fire cihazınızın arama çubuğuna “ExpressVPN” yazın. Uygulamayı seçin ve indirin.
3. Adım
ExpressVPN hesabınıza giriş yapın, hrhangi bir güvenli VPN konumuna bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin!
Amazon Fire TV Stick'e VPN nasıl yüklenir
Her Amazon cihazı için tek VPN
Fire Stick ve Fire TV için kolay bir VPN mi arıyorsunuz? Neredeyse her Amazon cihazı için basit ve sezgisel uygulamalara sahip olan ExpressVPN, en iyi seçeneğinizdir.
Fire TV Stick 4K ve 4K Max
Fire TV Stick 2'nci ve 3'üncü Nesil
Fire TV 2'nci ve 3'üncü Nesil
Fire TV Cube
ExpressVPN'i Fire cihazınıza yüklemeyi tercih etmiyorsanız ExpressVPN'in yüklü olduğu başka bir cihazdan ekran yansıtmayı da deneyebilirsiniz.
NOT: Ne yazık ki Fire TV 1'inci Nesil hiçbir VPN ile uyumlu değildir.
Fire Stick VPN her yerde, her zaman nasıl kullanılır
ExpressVPN, Fire Stick'inizin IP adresini seçtiğiniz ülkenin IP adresi ile değiştirir ve böylece bağlantınızı korur ve ek gizlilik ile video izlemenizi sağlar.
VPN kullanmak, İSS'nizin bağlantınızı içeriğe bağlı olarak yavaşlatmasını önlemenize yardımcı olur. Fire Stick için en hızlı VPN ile 4K HD izleyin. 105 konumdaki küresel, yüksek hızlı sunucularımız, sevdiğiniz içerikleri ihtiyacınız olan hızda sunar. Hatta Lightway UDP ve TCP seçeneklerinin yanı sıra OpenVPN gibi farklı izleme protokolü seçenekleri arasından birisini seçebilir veya sadece uygulamanın sizin için hangisinin en iyisi olduğunu seçmesine izin verebilirsiniz.
Belirli bir ülkeden içerikleri izlemek istiyorsanız Fire cihazınızın ülke ayarlarının karşılık gelen VPN sunucusu konumu ile eşleştiğinden emin olun.
Sıkça sorulan sorular
Fire Stick için VPN uygulaması ne yapar?
VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), dilediğiniz şeyi gizli ve güvenli bir şekilde ve İSS yavaşlatması olmadan izlemenizi sağlar.
Fire Stick cihazımda bir VPN uygulamasına ihtiyacım var mı?
Fire TV veya Fire TV Stick cihazınızda VPN kullanmak size farklı bir IP adresi sağlayarak ve internet bağlantınızı şifreleyerek çevrimiçi dizileri ve filmleri gizli ve güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar.
ExpressVPN'i Fire Stick ile kullanabilir miyim?
Evet, ve bu çok kolay! Yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki Amazon cihazlarına ExpressVPN uygulamasını yüklemektir:
Fire TV Stick 4K ve 4K Max
Fire TV Stick 2'nci ve 3'üncü Nesil
Fire TV 2'nci ve 3'üncü Nesil
Fire TV Cube
ExpressVPN'i Fire cihazlarınıza yüklemeyi tercih etmiyorsanız ExpressVPN'in yüklü olduğu başka bir cihazdan ekran yansıtmayı da deneyebilirsiniz.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN'i Fire Stick ve Fire TV'nin dışında bilgisayarlar, mobil cihazlar, oyun konsolları ve çok daha fazlası gibi tüm büyük platformlarda kullanabilirsiniz. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve 6 veya 12 aylık abonelikte aynı anda sekiz cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Veya daha da fazla cihazı bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN'i yükleyebilirsiniz.
Fire Stick'te Netflix izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Evet, kullanabilirsiniz. Netflix, Prime Video, Disney Plus, BBC iPlayer gibi çoğu popüler video akış hizmetini Fire cihazınıza ücretsiz indirebilirsiniz. Ve hepsi de ExpressVPN ile sorunsuz çalışır.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını bir kişiyle ilişkilendirmeyi sağlayacak herhangi bir veriyi saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN aboneliği risksiz para iade garantisi içerir. Fire TV Stick cihazınızda ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
ExpressVPN'in Fire Stick ile çalıştığını nasıl anlarım?
ExpressVPN'in çalıştığını doğrulamanın kolay bir yolu, izlenebilen içerikleri kontrol etmektir.
Fiziksel konumunuzun dışındaki bir sunucuya bağlıysanız tercih ettiğiniz video akış platformunda farklı dizi ve film seçenekleri görüyor olmalısınız. Netflix gibi bazı video akış platformları, videolar izlediğiniz konumu da göstermektedir. Bu konum, bağlandığınız konumla eşleşiyorsa VPN doğru bir şekilde çalışıyordur.
Bağlanma konusunda sorunlarla karşılaşıyorsanız Destek Ekibimiz ile iletişime geçin.
Müşteriler Fire TV için ExpressVPN'e bayılıyor
Herhangi bir sebeple VPN'e ihtiyacınız varsa bu adamları şiddetle öneririm. Her zaman kaliteli hizmet sunuyorlar.
@expressvpn hizmetinizi seviyorum, şu ana kadar kullandığım en iyi ve en hızlı #VPN harika bir iş çıkarttığınız için çok teşekkür ederim :)
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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