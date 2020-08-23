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Linux için en iyi VPN olan ExpressVPN'i yükleyin

Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, Raspberry Pi OS ve Arch

Risksiz Linux VPN ile internetinizi geri kazanın.

  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN EdininUygulamayı İndirin
Linux için en iyi VPN.
Linux için VPN'i kurun.

Linux için VPN'imiz nasıl kurulur

  1. Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun

  2. Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin

  3. Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan birine bağlanın

  4. İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!

Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

3 kolay adımda Linux üzerinden ExpressVPN'e bağlanın

1. Adım

Linux'ta VPN'i bağlamanın 1. adımı.

ExpressVPN sunucu konumlarının tam listesini görüntülemek için "expressvpn list" komutunu kullanın.

2. Adım

Linux'ta VPN'i bağlamanın 2. adımı.

Bir küresel sunucu konumuna bağlanmak için "expressvpn connect KONUM ADI" komutunu girin.

3. Adım

İnternette aşırı hızlarda gizli ve güvenli bir şekilde gezinin.

Video: Linux için ExpressVPN nasıl yüklenir

Linux ExpressVPN uygulaması kurulum rehberi

Linux için ExpressVPN uygulaması nasıl kurulur ve kullanılır öğrenmek için adım adım yönergeleri okuyun. Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? Diğer seçeneklere ExpressVPN Linux Kurulum sayfası üzerinden göz atın.

Linux dağıtımlarınız için VPN'i indirin.

Linux dağıtımlarınız için VPN indirin

ExpressVPN aşağıdakilerin 32-bit ve 64-bit versiyonları için destek sağlar:

  • Ubuntu

  • Debian

  • Fedora

  • Raspberry Pi OS (önceki adı Raspbian) (sadece 32-bit)

  • Linux Mint

  • Arch

Dağıtımınızı göremediniz mi? ExpressVPN ayrıca Kali, Zorin OS, Pop!_OS ve diğer işletim sistemleri için kurulum yönergeleri sunuyor.

Linux VPN'in Faydaları

GUI için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

GUI için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

Linux Terminaliniz yerine, Linux için ExpressVPN uygulamasını Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısıyla bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) aracılığıyla da kontrol edebilirsiniz.

Sınıfının en iyisi 256 bit şifrelemeyi sağlayan VPN indirin.

VPN gizliliğinin tadını çıkarın

ExpressVPN'in sınıfının en iyisi şifrelemesiyle, Linux cihazınızdan gelen internet trafiği şifreli bir tünelde korunur ve internet servis sağlayıcınız veya mobil operatörünüz tarafından gözetlenemez.

YouTube, Google, Skype, Facebook, Snapchat gibi çevrimiçi hizmetler için logolar.

Hesaplarınıza bağlı kalın

Yurtdışına seyahat ediyor veya yurtdışında mı yaşıyorsunuz? Çalışmak ve eğlenmek için ihtiyaç duyduğunuz sosyal medya, eğlence, mesajlaşma uygulamaları ve üretkenlik araçları gibi tüm sitelere ve hizmetlere erişmek için Linux'unuzda bir VPN kullanın.

Ekranda indirme simgesi yer alan Linux laptop.

Kolayca güncelleyin

Manuel indirme zahmetine girmeden en yeni özellikleri ve düzeltmeleri edinin. Yeni bir güncelleme olduğunda bilgilendirileceksiniz. Uygulamayı paket yöneticiniz aracılığıyla güncellemeniz yeterli; sonrasında hazırsınız.

ExpressVPN Edinin
VPN ile Linux'ta oyun oynamak.

VPN ile Linux'ta oyun oynamak

Linux'ta ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

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SSS: Linux VPN

Linux için VPN ne işe yarar?
Linux bilgisayarım için VPN'e ihtiyacım var mı?
VPN'imin Linux'ta bağlı olup olmadığını nasıl anlarım?
Kali Linux VPN ile mi geliyor?
Ubuntu VPN ile mi geliyor?
Linux'ta VPN IP adresimi nasıl bulurum?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Linux için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?

Linux için ExpressVPN'in temel özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Tarayıcı uzantısı uyumluluğu

Chrome, Firefox ve Edge için uzantılarımız VPN'i doğrudan tarayıcınızdan kontrol etmenizi sağlar.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Masaüstü bildirimleri

Masaüstü bildirimleri ile VPN'in bağlandığını, koptuğunu veya güncelleme olduğunu anında öğrenin.

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Müşteriler Linux için ExpressVPN uygulamasını seviyor

ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.

SB
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

İnternet bağlantınız için daha fazla güvenlik isterseniz ExpressVPN'e göz atın. Linux bilgisayarımda yıllar boyunca sorunsuz çalıştı.

Jaakko
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.

ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlı ve çok dostane bir şekilde cevaplandı. Çok seviyorum!

Jeremy
ExpressVPN Edinin

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Linux için risksiz VPN

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Linux için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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