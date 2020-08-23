Linux için en iyi VPN olan ExpressVPN'i yükleyin
Risksiz Linux VPN ile internetinizi geri kazanın.
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Linux için VPN'imiz nasıl kurulur
Sipariş sayfasından ExpressVPN aboneliği için kaydolun
Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve yükleyin
Ultra güvenli sunucu konumlarımızdan birine bağlanın
İnterneti dilediğiniz gibi kullanın!
Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
3 kolay adımda Linux üzerinden ExpressVPN'e bağlanın
1. Adım
ExpressVPN sunucu konumlarının tam listesini görüntülemek için "expressvpn list" komutunu kullanın.
2. Adım
Bir küresel sunucu konumuna bağlanmak için "expressvpn connect KONUM ADI" komutunu girin.
3. Adım
İnternette aşırı hızlarda gizli ve güvenli bir şekilde gezinin.
Video: Linux için ExpressVPN nasıl yüklenir
Linux için ExpressVPN uygulaması nasıl kurulur ve kullanılır öğrenmek için adım adım yönergeleri okuyun. Manuel kurulumu mu tercih ediyorsunuz? Diğer seçeneklere ExpressVPN Linux Kurulum sayfası üzerinden göz atın.
Linux dağıtımlarınız için VPN indirin
ExpressVPN aşağıdakilerin 32-bit ve 64-bit versiyonları için destek sağlar:
Ubuntu
Debian
Fedora
Raspberry Pi OS (önceki adı Raspbian) (sadece 32-bit)
Linux Mint
Arch
Dağıtımınızı göremediniz mi? ExpressVPN ayrıca Kali, Zorin OS, Pop!_OS ve diğer işletim sistemleri için kurulum yönergeleri sunuyor.
Linux VPN'in Faydaları
VPN gizliliğinin tadını çıkarın
ExpressVPN'in sınıfının en iyisi şifrelemesiyle, Linux cihazınızdan gelen internet trafiği şifreli bir tünelde korunur ve internet servis sağlayıcınız veya mobil operatörünüz tarafından gözetlenemez.
Hesaplarınıza bağlı kalın
Yurtdışına seyahat ediyor veya yurtdışında mı yaşıyorsunuz? Çalışmak ve eğlenmek için ihtiyaç duyduğunuz sosyal medya, eğlence, mesajlaşma uygulamaları ve üretkenlik araçları gibi tüm sitelere ve hizmetlere erişmek için Linux'unuzda bir VPN kullanın.
Kolayca güncelleyin
Manuel indirme zahmetine girmeden en yeni özellikleri ve düzeltmeleri edinin. Yeni bir güncelleme olduğunda bilgilendirileceksiniz. Uygulamayı paket yöneticiniz aracılığıyla güncellemeniz yeterli; sonrasında hazırsınız.
VPN ile Linux'ta oyun oynamak
Linux'ta ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.
SSS: Linux VPN
Linux için VPN ne işe yarar?
VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), Linux bilgisayarınız ve internet arasına bir güvenlik katmanı ekler. ExpressVPN, çevrimiçi aktivitenizi şifreleme ve kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların ele geçirmesine karşı korumaya ek olarak, sizi farklı bir ülkedeymişsiniz gibi göstererek sansürü yenmenize de yardımcı olur.
Linux bilgisayarım için VPN'e ihtiyacım var mı?
Linux bilgisayarınızda VPN kullanmak, yaptığınız her şeyin güvenli olmasını sağlayacaktır. 105 ülkede yer alan VPN sunucusu konumlarımızdan herhangi birine bağlanarak cihazınızın IP adresini değiştirebilir, güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında verilerinizi koruyabilir ve sansürlenen sitelere ve hizmetlere erişebilirsiniz.
VPN'imin Linux'ta bağlı olup olmadığını nasıl anlarım?
Terminal penceresinde, ExpressVPN programının mevcut durumunu görüntülemek için şu komutu çalıştırın: "expressvpn status".
Kali Linux VPN ile mi geliyor?
Kali yerleşik bir VPN istemcisine sahip olsa da, bu gerçek bir VPN hizmeti değildir ve yine de ExpressVPN gibi bir üçüncü taraf VPN'e bağlanmanızı gerektirir. Debian tabanlı bir dağıtım olarak ExpressVPN'i Kali Linux'a kurabilirsiniz. Bununla birlikte, ExpressVPN resmi olarak Kali Linux'u desteklemez ve karşılaşılan herhangi bir sorun için çözüm sağlamaz.
Ubuntu VPN ile mi geliyor?
Ubuntu yerleşik bir VPN istemcisine sahip olsa da, gerçek bir VPN hizmeti değildir ve yine de ExpressVPN gibi bir üçüncü taraf VPN'e bağlanmanızı gerektirir.
Linux'ta VPN IP adresimi nasıl bulurum?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, mobil cihazlar ve daha birçok cihazda kullanılabilir. Tek abonelikte ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak en fazla sekiz cihazı aynı anda ExpressVPN'e bağlayabilirsiniz. Daha fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyin.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Linux için VPN'imiz, herhangi birinin belirli bir ağ etkinliğini veya davranışını bireysel bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi asla depolamaz. ExpressVPN'in gizlilik taahhüdü ve kayıtlara yönelik politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN aboneliği risksiz para iade garantisi içerir. Fire TV Stick cihazınızda ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Linux için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
Müşteriler Linux için ExpressVPN uygulamasını seviyor
ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.
İnternet bağlantınız için daha fazla güvenlik isterseniz ExpressVPN'e göz atın. Linux bilgisayarımda yıllar boyunca sorunsuz çalıştı.
ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlı ve çok dostane bir şekilde cevaplandı. Çok seviyorum!
Linux için risksiz VPN
ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.
Uğraş yok. Linux için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!