Kali yerleşik bir VPN istemcisine sahip olsa da, bu gerçek bir VPN hizmeti değildir ve yine de ExpressVPN gibi bir üçüncü taraf VPN'e bağlanmanızı gerektirir. Debian tabanlı bir dağıtım olarak ExpressVPN'i Kali Linux'a kurabilirsiniz. Bununla birlikte, ExpressVPN resmi olarak Kali Linux'u desteklemez ve karşılaşılan herhangi bir sorun için çözüm sağlamaz.