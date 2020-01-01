Lightway: ExpressVPN'in modern VPN protokolü

Lightway nedir?

ExpressVPN'in yeni öncü VPN protokolü Lightway, her zaman açık bir dünya için oluşturuldu. VPN deneyiminizi her zamankinden daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir kılar. Çeviklik için tasarlanan Lightway daha hızlı çalışır, daha az pil kullanır ve denetimi ve bakımı daha kolaydır.

VPN protokolü, bir VPN hizmetinin temelini oluşturur ve deneyiminizin tüm yönlerini şekillendirir. Çoğu sağlayıcı aynı hazır protokolleri kullanıyor, ExpressVPN ise kendine ait bir protokol geliştirdi: Lightway.