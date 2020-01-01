ExpressVPN halihazırda Comparitech, ProPrivacy ve diğerleri tarafından en hızlı VPN olarak derecelendirildi. Lightway, VPN bağlantınızı daha da hızlandıracak. Ayrıca ExpressVPN'e daha hızlı—çoğu zaman bir saniyeden kısa sürede—bağlanabileceksiniz.
Lightway: ExpressVPN'in modern VPN protokolü
Daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir VPN deneyimi sunuyor. Adı Lightway, yakında tüm ExpressVPN uygulamalarında.
Lightway nedir?
ExpressVPN'in yeni öncü VPN protokolü Lightway, her zaman açık bir dünya için oluşturuldu. VPN deneyiminizi her zamankinden daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir kılar. Çeviklik için tasarlanan Lightway daha hızlı çalışır, daha az pil kullanır ve denetimi ve bakımı daha kolaydır.
VPN protokolü, bir VPN hizmetinin temelini oluşturur ve deneyiminizin tüm yönlerini şekillendirir. Çoğu sağlayıcı aynı hazır protokolleri kullanıyor, ExpressVPN ise kendine ait bir protokol geliştirdi: Lightway.
En hızlısı daha da hızlanıyor
Güvenli ve şeffaf
Lightway, FIPS 140-2 standardına karşı dahil olmak üzere, köklü kriptografi kütüphaneleri üçüncü taraflarca detaylı bir şekilde incelenmiş olan wolfSSL kullanır.
Çoğu belli başlı protokollere göre daha az kod satırına sahiptir ve bu onu sorunları bulmak ve gidermek için daha kolay denetlenebilir yapar. Bu hafif kodun temeli yakında açık kaynak yapılacak.
Her zaman açık koruma
Ağlar arasında geçiş yapıyorsanız veya sinyaliniz kopuyorsa, Lightway hiç duraksamaz. VPN bağlantınız, cihazınızın çevrimiçi olduğu andan itibaren devam eder ve gezintinizde veya güvenliğinizde herhangi bir aksamanın olmamasını sağlar.
Performans için ayarlandı
Modern dünya için oluşturulan Lightway, tüketici VPN'inde ihtiyaç olmayan özelliklerden kendini arındırmakta; sadece sorunsuz, güvenli bir deneyim sunan özellikleri taşımaktadır. Ayrıca cihazlarınızda daha az pil kullandığını da fark edeceksiniz.
Lightway'in hızına ve güvenliğine sahip tek VPN'i edinin
Oyunun kurallarını değiştiren bu yeni VPN deneyimini Android, Mac, Windows, Linux ve yönlendiriciler üzerinde risksiz deneyin: Bir beta tester olun.
Ürünümüze o kadar güveniyoruz ki, 30 günlük para iade garantisi sunuyoruz.