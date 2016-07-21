    ExpressVPN'i Kullanmanın 5 Harika Yolu ile
    Hemen Başlayın

    Bir VPN ile gizli kalın

    1 Gizli kalın

    Problem

    İnternet servis sağlayıcınız internet trafiğinizi görebilmektedir, ve büyük ihtimalle gezinme geçmişinizi kaydetmektedir.

    Çözüm

    VPN internet trafiğinizi şifrelenmiş bir tünel ile karıştırır, böylece İnternet Servis Sağlayıcınız bile okuyamaz. İzlenme yok, aktivite kaydı yok.

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    VPN'i çevrimiçi olduğunuz her seferde etkinleştirin.

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    Avustralya'da verilerin kaydedilmesi Birleşik Krallık'ta verilerin kaydedilmesi ABD'de NSA'nın casusluğu
    VPN ile sansürü yenin

    2 Sansürü yenin

    Problem

    Kullanmak istediğiniz web siteleri ve servisler bulunduğunuz konumdan erişilemiyor olabilir.

    Çözüm

    VPN'iniz her yerden özgür internete erişim sağlar.

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    Deneyin

    Yurt dışına çıktığınızda ve web sitelerine erişmek istediğinizde, tüm cihazlarınızda VPN'i etkinleştirin.

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    Google'a engeli kaldırın Facebook'a engeli kaldırın
    Bir VPN ile tasarruf edin

    3 Tasarruf edin

    Problem

    Bazı çevrimiçi mağazalar, belirli konumlardan bağlandığınızda size daha yüksek fiyatlar gösterir.

    Çözüm

    ExpressVPN fiyat ayrımcılığından sizi korumak için 160 konumdan bağlanmanızı sağlar.

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    Bir sonraki çevrimiçi alışverişinizde, daha iyi fiyatları öğrenmek için birkaç farklı ülkedeki sunucu konumlarından bağlanmayı deneyin.

    Daha fazlasını öğrenin

    Uçuş maliyetlerinden tasarruf edin Araçlardan tasarruf edin
    Her şeyi bir VPN ile şifreleyin

    4 Her şeyi şifreleyin

    Problem

    Herkese açık Wi-Fi tehlikelidir. Aynı ağ üzerindeki bir korsanın kişisel verilerinizi okuması çok kolaydır.

    Çözüm

    VPN tüm iletişimlerinizi korumak için, güvenli olmayan ağlarda bile, internet bağlantınızın tamamını şifreler.

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    Deneyin

    Bir kafe veya havalimanından bağlandığınız zaman, herkese açık Wi-Fi üzerinden bağlanırken VPN'i etkinleştirin.

    Daha fazlasını öğrenin

    Ücretsiz Wi-Fi tehlikelidir Şifreleme neden önemli
    Bir VPN ile kapsamınızı genişletin

    5 Kapsamını genişletin

    Problem

    Bir cihaz üzerinden korunuyor olabilirsiniz, peki laptop, akıllı telefon, tablet, ve oyun konsolları için ne yapmalı?

    Çözüm

    ExpressVPN size tüm cihazlarınız için uygulamalar ve her işletim sistemi için destek sağlar.

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    Mobil cihazlarınızda VPN'den yararlanmak için iTunes veya Google Play üzerinden ExpressVPN uygulamasını indirin.

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