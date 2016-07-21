1 Gizli kalın
Problem
İnternet servis sağlayıcınız internet trafiğinizi görebilmektedir, ve büyük ihtimalle gezinme geçmişinizi kaydetmektedir.
Çözüm
VPN internet trafiğinizi şifrelenmiş bir tünel ile karıştırır, böylece İnternet Servis Sağlayıcınız bile okuyamaz. İzlenme yok, aktivite kaydı yok.
Deneyin
VPN'i çevrimiçi olduğunuz her seferde etkinleştirin.
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2 Sansürü yenin
Problem
Kullanmak istediğiniz web siteleri ve servisler bulunduğunuz konumdan erişilemiyor olabilir.
Çözüm
VPN'iniz her yerden özgür internete erişim sağlar.
Deneyin
Yurt dışına çıktığınızda ve web sitelerine erişmek istediğinizde, tüm cihazlarınızda VPN'i etkinleştirin.
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3 Tasarruf edin
Problem
Bazı çevrimiçi mağazalar, belirli konumlardan bağlandığınızda size daha yüksek fiyatlar gösterir.
Çözüm
ExpressVPN fiyat ayrımcılığından sizi korumak için 160 konumdan bağlanmanızı sağlar.
Deneyin
Bir sonraki çevrimiçi alışverişinizde, daha iyi fiyatları öğrenmek için birkaç farklı ülkedeki sunucu konumlarından bağlanmayı deneyin.
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4 Her şeyi şifreleyin
Problem
Herkese açık Wi-Fi tehlikelidir. Aynı ağ üzerindeki bir korsanın kişisel verilerinizi okuması çok kolaydır.
Çözüm
VPN tüm iletişimlerinizi korumak için, güvenli olmayan ağlarda bile, internet bağlantınızın tamamını şifreler.
Deneyin
Bir kafe veya havalimanından bağlandığınız zaman, herkese açık Wi-Fi üzerinden bağlanırken VPN'i etkinleştirin.
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5 Kapsamını genişletin
Problem
Bir cihaz üzerinden korunuyor olabilirsiniz, peki laptop, akıllı telefon, tablet, ve oyun konsolları için ne yapmalı?
Çözüm
ExpressVPN size tüm cihazlarınız için uygulamalar ve her işletim sistemi için destek sağlar.
Deneyin
Mobil cihazlarınızda VPN'den yararlanmak için iTunes veya Google Play üzerinden ExpressVPN uygulamasını indirin.
VPN'in nasıl kurulduğunu öğrenin...Windows Mac iOS Android Linux Yönlendirici
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