Ekvator VPN hizmeti
İnternetinizi bugün özgürleştirin
Gizliliğinizi koruyun ve bağlantınızı yurtiçinde ve yurtdışında güvenceye alın. Sınırsız izlemenin ve en sevdiğiniz siteleriniz ile uygulamalarınıza sınırsız erişimin keyfini çıkarın.
30 günlük para iade garantisi
En İyi Ekvator VPN'i
Ekvator IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Ekvator sunucusu konumumuza bağlanın.
Ekvator'da neden VPN sunucusu kullanmalısınız?
Film, TV ve spor programları izleyin
ExpressVPN'in yüksek hızlı küresel sunucu ağı; Netflix, Amazon Prime Video ve daha fazlası* dahil çeşitli hizmetlerle kullanılabilir. Güvenle izleyin ve bant genişliği sınırlarından ve İSS yavaşlatmasından uzak durun.
İnternet sansürünü kaldırın
En sevdiğiniz uygulamalarınıza ve sitelerinize erişmek için Ekvator, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumumuzdan birine bağlanın. Nerede olursanız olun internet özgürlüğünün tadını çıkarın.
İletişimlerinizi güvence altına alın
ExpressVPN, bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturarak IP adresinizi maskeler, trafiğinizi şifreler ve güvenilmez herkese açık Wi-Fi üzerindeki iletişimlerinizi korur.
Gezinmenizi gizli tutun
ExpressVPN, aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmadığı gibi sunucularımız, kişisel bilgileri asla saklamayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Ekvator VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri de dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler Ekvator'da yasal mı?
Ekvator'da ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Ekvator'da ExpressVPN ile aynı hız, gizlilik ve güvenliği sağlayan ücretsiz bir VPN bulamazsınız. Risksiz bir denemeyle bizi deneyin ve 30 günlük para iade garantimizden faydalanın.
Ekvator'da nasıl VPN edinirim?
3 basit adımda bir Ekvator sunucusuna bağlanın:
iOS, Android, PC veya Mac'iniz için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Ekvator'da bir konum seçin
Ekvator'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Ekvator'da birtakım internet sansürü vardır. VPN edinmek size filtrelenmemiş bir internet deneyimi sunabilir, kimliğinizi maskeleyebilir ve dilerseniz size dünyanın başka bir yerinden bir IP adresi verebilir.
Diğer ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayıları giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine Ekvator'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
En İyi Ekvator VPN'ini bugün risksiz deneyin
En iyi Ekvator VPN'ini hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.