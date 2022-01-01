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Ekvator VPN hizmeti

İnternetinizi bugün özgürleştirin

Gizliliğinizi koruyun ve bağlantınızı yurtiçinde ve yurtdışında güvenceye alın. Sınırsız izlemenin ve en sevdiğiniz siteleriniz ile uygulamalarınıza sınırsız erişimin keyfini çıkarın.

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30 günlük para iade garantisi

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En İyi Ekvator VPN'i

Ekvator IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

VPN'e bağlanmanın üçüncü adımı.

Ekvator sunucusu konumumuza bağlanın.

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Ekvator'da neden VPN sunucusu kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Film, TV ve spor programları izleyin

ExpressVPN'in yüksek hızlı küresel sunucu ağı; Netflix, Amazon Prime Video ve daha fazlası* dahil çeşitli hizmetlerle kullanılabilir. Güvenle izleyin ve bant genişliği sınırlarından ve İSS yavaşlatmasından uzak durun.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

İnternet sansürünü kaldırın

En sevdiğiniz uygulamalarınıza ve sitelerinize erişmek için Ekvator, Avrupa, ABD ve 94 ülkedeki 160 sunucu konumumuzdan birine bağlanın. Nerede olursanız olun internet özgürlüğünün tadını çıkarın.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

İletişimlerinizi güvence altına alın

ExpressVPN, bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturarak IP adresinizi maskeler, trafiğinizi şifreler ve güvenilmez herkese açık Wi-Fi üzerindeki iletişimlerinizi korur.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Gezinmenizi gizli tutun

ExpressVPN, aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmadığı gibi sunucularımız, kişisel bilgileri asla saklamayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Ekvator VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Ekvador VPN çeşitli cihazları korur.

Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri de dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN'ler Ekvator'da yasal mı?
Ekvator'da ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Ekvator'da nasıl VPN edinirim?
Ekvator'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Diğer ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayıları giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine Ekvator'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En İyi Ekvator VPN'ini bugün risksiz deneyin

En iyi Ekvator VPN'ini hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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