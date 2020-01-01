VPN nasıl çalışır

Bir sanal özel ağ (VPN) yüksek seviye bir çevrimiçi güvenlik sağlar. Bir VPN ile, kendi IP adresinizden farklı bir adres ile çevrimiçi olabilirsiniz. ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece şirelenmiş bir trafik görebilir.

Brezilya içinde veya dışında olsanız da, ExpressVPN internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinmenizi sağlar.