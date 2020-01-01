Filipinler ve gizlilik

İfade özgürlüğü söz konusu olduğunda, Filipinler karışık bir geçmişe sahip. 2012 Veri Gizliliği Kanunu yeniliğin teşvik edildiği ve internet erişiminin genel olarak sınırsız olduğu bir platform oluşturmaya yardımcı olurken, 2012 Siber Suçları Önleme Kanunu hakaretleri cezayı gerektiren bir suç yaparak ifade özgürlüğünü sınırlandırmayı amaçlamıştır.

Gizliliğe ve ifade özgürlüğüne değer veren Filipinliler Siber Suçları Önleme Yasası'na yüksek bir sesle karşı çıkmış ve hatta Filipinlere İnternet Özgürlüğü için Magna Carta (MCPIF) olarak adlandırılan bir karşı tezi gönüllü olarak hazırlamışlardır.

Yüksek Yargı'nın kolluk kuvvetlerine öncesinde adli bir izin olmadan web trafik verilerini kaydetme iznini veren bir kanun hükmü aldığını unutmamak gerekir. Ve Filipinler popüler web sitelerine genellikle herhangi bir sınırlama koymazken, hükümet yetişkinler için ağ toplulukları ile bir mücadeleye başladı.

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