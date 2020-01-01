Filipinler VPN proxy hizmeti nasıl kullanılır
Filipinler için en iyi VPN kılavuzunuz
Filipinler, özgür ve açık interneti destekleyen birkaç Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir. Yani, çoğu zaman. Ancak hükümetin web sitelerini sansürlediği bilinmektedir ve açıklara sahip altyapısı erişim sorunlarına neden olmaktadır.
Ülkede yaşıyor, oraya iş veya tatil için seyahat ediyorsanız, veya ülkedeki teleseryeyi takip etmeye çalışmakta olan yurt dışında yaşayan bir Filipinli iseniz, Filipinler'de bir VPN kullanma kılavuzunuz hazır.
Filipinler için VPN nasıl çalışır
Bir sanal özel ağ (VPN) Filipinler'deki insanlar ve yurt dışında yaşayan Filipinliler için çevrimiçi anonim olmanın en kolay ve etkili yoludur.
Güvenli bir ExpressVPN sunucusuna bağlanarak internet trafiğinizin tamamını şifreli bir tünel üzerinden gönderebilirsiniz. İSS'niz (internet servis sağlayıcısı), mobil telefon ağı ve yerel hükümet ziyaret ettiğiniz sayfaları göremeyecektir.
Dahası, o sunucunun bulunduğu ülke ile eşleşen bir İnternet Protokolü (IP) adresi edineceksiniz ve böylece o ülkedeymişsiniz gibi görünüp gerçek konumunuzda sansürlü olan sitelere erişim edinebileceksiniz. Bir VPN'e sahip olmak bağlantınızı korumayı ve web'de hiçbir sınır olmadan gezinebilmenizi kolaylaştıracaktır.
Filipinler için ultra hızlı VPN
Günlük internet kullanımı bakımından önde gelen ülkelerden biri olabilir ancak Filipinler aynı zamanda dünyanın en yavaş çevrimiçi ağlarından birine sahiptir.
ExpressVPN Filipinler sunucusunu Singapur üzerinden çalıştırmaktadır. Bu demek oluyor ki, Filipinler'deymişsiniz gibi görünmenizi sağlayan bir IP adresi edinebilirken, bir Singapur sunucusunun hızı ve güvenilirliğinden yararlanabilirsiniz. Veya tercih ederseniz, dünya etrafındaki sunucu konumlarımızdan birini seçebilir ve bu ülkelerdeymişsiniz gibi görünebilirsiniz.
Ve İSS'niz Netflix gibi yüksek bant genişliği gerektiren video izleme hizmetlerini yavaşlatmayı denerse, ExpressVPN kullanmak aslında yavaşlatmayı önler ve sevdiğiniz içerikleri ultra hızlı HD kalitede izlemenizi sağlar.
Filipinler ve gizlilik
İfade özgürlüğü söz konusu olduğunda, Filipinler karışık bir geçmişe sahip. 2012 Veri Gizliliği Kanunu yeniliğin teşvik edildiği ve internet erişiminin genel olarak sınırsız olduğu bir platform oluşturmaya yardımcı olurken, 2012 Siber Suçları Önleme Kanunu hakaretleri cezayı gerektiren bir suç yaparak ifade özgürlüğünü sınırlandırmayı amaçlamıştır.
Gizliliğe ve ifade özgürlüğüne değer veren Filipinliler Siber Suçları Önleme Yasası'na yüksek bir sesle karşı çıkmış ve hatta Filipinlere İnternet Özgürlüğü için Magna Carta (MCPIF) olarak adlandırılan bir karşı tezi gönüllü olarak hazırlamışlardır.
Yüksek Yargı'nın kolluk kuvvetlerine öncesinde adli bir izin olmadan web trafik verilerini kaydetme iznini veren bir kanun hükmü aldığını unutmamak gerekir. Ve Filipinler popüler web sitelerine genellikle herhangi bir sınırlama koymazken, hükümet yetişkinler için ağ toplulukları ile bir mücadeleye başladı.
Neyse ki, internet trafiğinizi şifrelemek için bir VPN kullandığınızda, kendinizi hem izinsiz takipten hem de baskıcı sansürden kurtarabilir ve internetten olması gerektiği gibi faydalanabilirsiniz.ExpressVPN Edinin
Filipinlerde internet kullanımı
Filipinler, 2018 yılında her gün ortalama 10 saat 2 dakika harcayan, dünyanın en yoğun internet kullanıcılarına sahiptir. Ayrıca sosyal medyada oldukça aktifler ve internet kullanıcılarının %99'u en az bir sosyal platform kullanıcısıdır. Bu kullanıcılar arasından, neredeyse tümü — toplam 75 milyon kişi — Facebook kullanıcısı. Sosyal medyada her gün dört saat 12 dakika harcıyorlar, ve bu da dünyanın en yüksek kullanım oranıdır.
Filipin hükümeti ayrıca ülkenin tamamına ücretsiz internet erişimi sağlama görevini üstlenmektedir. Bu, Filipinlilerin internete erişimini daha kolay kılarken, ücretsiz Wi-Fi ağları genellikle potansiyel gizlilik ihlalleri ile doludur.
Neyse ki, dilediğiniz yerden bağlantınızı korumak ve özgür internet erişiminden faydalanmak için bir VPN kullanabilirsiniz.
Filipinler'e Seyahat
Sadece Filipinler'e tatil için seyahat ediyorsanız bile, bir VPN'e sahip olmak bağlı kalmanıza ve web'de ekstra gizlilik ile gezinmenize yardımcı olur.
Bağlantınızı korumak ve sevdiğiniz hizmetlere sınırsız erişim edinmek için bir VPN kullanın. Ayrıca, VPN'inizi her zaman açık tutmak sizi korsanlardan, hafiyelerden ve diğer meraklı gözlerden korumaya yardımcı olacaktır.
Kısacası, güvenli sörf yapın.ExpressVPN Edinin
Neden bir VPN'e ihtiyacınız var
Filipinler için bir VPN ile:
- Yavaşlatma olmaksızın, hızlı bağlantının tadını çıkarabilirsiniz
- Ağınızı şifreleyebilirsiniz
- Herhangi bir Wi-Fi bağlantı noktasında korunabilirsiniz
- Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz
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