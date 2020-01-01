    İsviçre VPN proxy hizmeti

    ExpressVPN'in İsviçre için VPN kılavuzu

    • Bir İsviçre IP adresi edinin
    • İsviçre, A.B.D., Kanada, BK ve daha fazlasında 160 VPN konumları
    • Hızlı indirme ve video izleme
    • Sınırsız bant genişliği, aktivite ve bağlantı kaydı yok

    Bir İsviçre VPN'inin internet engelini dünyanın her yerinden nasıl kaldırabileceğini öğrenin.

    ExpressVPN Edinin

    VPN İsviçre: Birçok cihaz üzerinde VPN.

    Zattoo, Swisscom TV, Netflix, Hulu ve daha fazlasını izleyin

    İsviçre'de ve dünya etrafında hızlı, optimize edilmiş bir sunucu konumları ağı ile ExpressVPN gizli ve güvenli bir şekilde Zattoo izlemenin en iyi yolunu ve Swisscom TV izleme şansını sunar. Koltuğunuzdan, masanızdan veya otobüs koltuğundan rahat bir şekilde anında canlı TV izleyin.

    Zattoo'nun ana sayfasının ekran görüntüsü.

    Hatta aynı İsviçre VPN'ini Netflix, Hulu, Amazon, Spotify ve birçok siteden ve hizmetten izlemek için kullanabilirsiniz.


    ExpressVPN Edinin

    İsviçreli VPN kullanıcıları 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

    VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


    ExpressVPN Edinin

    İsviçre'den bir IP adresine mi ihtiyacınız var?

    Evet, ExpressVPN'in İsviçre'de VPN sunucuları bulunmaktadır! Çok kolay bir şekilde bir İsviçre IP adresi edinmek için dilediğiniz zaman bağlanabilirsiniz. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, ExpressVPN ile İsviçre içeriklerinin tadını çıkarın ve anonim bir şekilde gezinin.

    ExpressVPN logosuna sahip bir İsviçre bayrağı.


    ExpressVPN Edinin

    VPN Nasıl Çalışır

    Bir VPN (sanal özel ağ) bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Gerçek IP adresiniz proxy tarafından gizlenir, ve bu size dilediğiniz yerdeymiş gibi görünmenizi sağlar.

    Siz ve internet arasında iletilen verileri koruyan bir VPN tünelinin şeması.

    ExpressVPN ile, güçlü şifreleme sayesinde meraklılardan da korunursunuz. Herkese açık Wi-Fi korsanları, casuslar, internet servis sağlayıcınız ve diğerleri internet trafiğinizi okuyamazlar.


    ExpressVPN Edinin Bir VPN'in nasıl çalıştığını öğrenin

    Her cihaz için İsviçre VPN uygulamaları

    Tüm cihazlarınız üzerinde İsviçre için en iyi VPN'e mi ihtiyacınız var? ExpressVPN her platform üzerinde bilgisayarlar ve mobil cihazlar için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir. Hatta ağınızdaki tüm cihazları korumak için evinizdeki yönlendiricinizde bile kullanabilirsiniz.

    Her cihaz için İsviçre VPN uygulamaları

    ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

    iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

    Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

    Chrome eklentisi Firefox eklentisi

    Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

    ExpressVPN Edinin

    Risksiz bir İsviçre VPN'i edinin

    Sarı kurdele ile kırmızı rozet üzerinde 30 günlük para iade garantisi.

    ExpressVPN'i risksiz deneyin. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi ile gelir.

    ExpressVPN Edinin

    Live Chat