Mac (Apple) için en iyi VPN'i indirin
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3 adımda Mac için taahhütsüz VPN edinin
Mac için en iyi VPN'i kurmak sorunsuzdur. ExpressVPN uygulamasını macOS masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza yükleyin ve beş dakikadan kısa sürede bağlanın.
Mac için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
Tek dokunuşla bağlanın ve konumları değiştirin. Bu kadar kolay!
Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.
Mac VPN nasıl kurulur
Öğretici videomuzu izleyin.
Destek Merkezi'ndeki VPN kurulum sayfasını ziyaret edin.
Veya canlı sohbet veya e-posta yoluyla 7/24 Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Tüm Apple ürünleri için VPN indirin
ExpressVPN, tüm Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarıyla çalışır ve Apple silikon çip (M1 ve M2) üzerinde doğal biçimde çalışır.
ExpressVPN'e şunlarla bağlanın:
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, and Mac mini.
ExpressVPN şunlarla uyumludur:
macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).
iPhone, iPad veya iPod touch VPN erişimine mi ihtiyacınız var? iOS için VPN edinin ve hepsini aynı anda kullanın.
VPN ile Mac'te oyun oynamak
Mac'te ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.
Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi konsollarda oyun oynuyorsanız ExpressVPN sizi de korur.
SSS: Mac (Apple) için VPN
Mac'imde VPN uygulamasına ihtiyacım var mı?
Mac'inizde bir VPN varsa çevrimiçi olduğunuzda bunu gizli ve güvenli bir şekilde yapmanızı sağlar. Dünya çapındaki herhangi bir VPN sunucusu konumumuza bağlandığınızda cihazınızın IP adresini değiştirebilir, güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında verilerinizi koruyabilir ve engellenmiş web sitelerine erişebilirsiniz.
Mac'te nasıl VPN kullanabilirim?
Cevabı kolay! ExpressVPN'e abone olun, uygulamayı cihazınıza indirin ve ekrandaki "Aç" butonuna basın.
Mac'im yerleşik bir VPN içeriyor mu?
macOS, Sistem Tercihleri'nde bir VPN sunucusuna bağlanma seçeneği sunsa da bu teknik olarak bir VPN hizmeti değildir. Esas olarak ExpressVPN gibi üçüncü taraf VPN hizmetlerine bağlanan bir kanaldır.
Apple'ın kendi VPN'i var mı?
Apple'ın iCloud Özel Geçişi, çevrimiçi trafiğinizi iki güvenli internet geçişi aracılığıyla göndererek gizliliğinizi korumak üzere tasarlanmış olsa da, bunu yalnızca Safari'yi kullanarak web'de gezinirken yapar. Cihaz genelinde şifreleme sağlamaz veya bulunduğunuz bölgede erişilemeyen web sitelerinin veya içeriklerin engelini kaldırmaz.
Mac için ExpressVPN uygulaması ne işe yarar?
VPN güvenlik uygulamamız, Mac'iniz ve internet arasında ek bir güvenlik katmanı sağlar ve böylece gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinebilir, alışveriş yapabilir ve içerikleri izleyebilirsiniz. VPN, kimliğinizi meraklılardan veya veri madenciliğinden korumaya ek olarak, okul veya iş yeri ağınızdaki sansür veya güvenlik duvarı nedeniyle bulunduğunuz bölgede kolayca erişilemeyen web sitelerine ve içeriklere erişim sağlar.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve akıllı TV'ler ve internet üzerinden medya izleme cihazları dahil olmak üzere birçok cihaz üzerinde kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve tek abonelikte aynı anda sekiz cihaza kadar bağlayabilirsiniz. Daha fazlasını bağlamak için ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yükleyin.
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
ExpressVPN öncelikle bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN herhangi bir kişinin belirli bir ağ aktivitesini veya davranışı bireysel bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek herhangi bir veriyi asla saklamaz. ExpressVPN'in gizliliğe ve kayıtlara ilişkin politikasına bağlılığı hakkında daha fazlasını okuyun.
Mac için ücretsiz VPN var mı?
Ücretsiz bir Mac VPN arıyorsanız ExpressVPN'i denemelisiniz. En yüksek puan alan hizmetimize kaydolun ve bizi 30 gün boyunca test edin. Yalnızca tek bir cihaz için sınırlı bir sürüme değil, tüm özelliklerimize ve her platform için uygulamalara erişebileceksiniz. Bu 30 gün içinde piyasadaki en iyi Mac VPN olduğumuza ikna olmazsanız paranızın tamamını geri alacaksınız. Ücretsiz bir VPN denemesi gibi ama daha iyi.
Ücretsiz VPN'ler ve proxy hizmetleri mevcut olmasına rağmen, bunlar ücretli bir VPN ile aynı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıkları için önerilmezler. Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazlasını okuyun.
Apple cihazları için en iyi VPN hangisidir?
İster Mac bilgisayarınız ister iOS mobil cihazlarınız (iPhone ve iPad) için bir VPN uygulaması isteyin, tek bir ExpressVPN aboneliği sizi korur. Tek abonelikle aynı anda sekiz cihaza kadar sınıfının en iyisi şifreleme ile gizliliğinizin korunmasını sağlar. Güvenli hizmetimiz, size hızlı ve güvenilir bir VPN deneyimi sunmak için sürekli olarak optimize edilmektedir. Kendiniz görün; Memnun kalmazsanız 30 gün içinde iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
macOS için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
ExpressVPN Mac için nasıl destek sunuyor?
ExpressVPN kurulum, kullanım ve sorun gidermeyi kapsayan çok çeşitli makaleler içerir. Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek Ekibi her zaman müsaittir.
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