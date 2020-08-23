VPN ile Mac'te oyun oynamak

Mac'te ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi konsollarda oyun oynuyorsanız ExpressVPN sizi de korur.