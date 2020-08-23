Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Mac (Apple) için en iyi VPN'i indirin

Macbook için taahhütsüz VPN istemcisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN EdininMac VPN'i İndirin
Mac için en iyi VPN.
Mac'te bir VPN kurun.

3 adımda Mac için taahhütsüz VPN edinin

Mac için en iyi VPN'i kurmak sorunsuzdur. ExpressVPN uygulamasını macOS masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza yükleyin ve beş dakikadan kısa sürede bağlanın.

  1. ExpressVPN'e abone olun.

  2. Mac için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.

  3. Tek dokunuşla bağlanın ve konumları değiştirin. Bu kadar kolay!

Yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta aracılığıyla yardımınıza hazırdır.

ExpressVPN Edinin

Mac VPN nasıl kurulur

Mac için ExpressVPN - Uygulama kurulum rehberi

  1. Öğretici videomuzu izleyin.

  2. Destek Merkezi'ndeki VPN kurulum sayfasını ziyaret edin.

  3. Veya canlı sohbet veya e-posta yoluyla 7/24 Destek Ekibi ile iletişime geçin.

ExpressVPN Edinin
Tüm Apple cihazları için bir VPN.

Tüm Apple ürünleri için VPN indirin

ExpressVPN, tüm Apple masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarıyla çalışır ve Apple silikon çip (M1 ve M2) üzerinde doğal biçimde çalışır.

ExpressVPN'e şunlarla bağlanın:

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, and Mac mini.

ExpressVPN şunlarla uyumludur:

macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13), macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11), macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11).

iPhone, iPad veya iPod touch VPN erişimine mi ihtiyacınız var? iOS için VPN edinin ve hepsini aynı anda kullanın.

ExpressVPN Edinin
VPN ile Mac'te oyun oynamak.

VPN ile Mac'te oyun oynamak

Mac'te ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi konsollarda oyun oynuyorsanız ExpressVPN sizi de korur.

ExpressVPN Edinin

SSS: Mac (Apple) için VPN

Mac'imde VPN uygulamasına ihtiyacım var mı?
Mac'te nasıl VPN kullanabilirim?
Mac'im yerleşik bir VPN içeriyor mu?
Apple'ın kendi VPN'i var mı?
Mac için ExpressVPN uygulaması ne işe yarar?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlarda kullanabilir miyim?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
Mac için ücretsiz VPN var mı?
Apple cihazları için en iyi VPN hangisidir?
macOS için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
ExpressVPN Mac için nasıl destek sunuyor?

Mac için VPN istemcisi: Temel özellikler

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

Aç Butonunun hemen altında yer alan ve en çok kullandığınız hizmetlere götüren kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

ExpressVPN Edinin

İnsanlar Mac için ExpressVPN'i seviyor

Macworld logosu.
Satın alabileceğiniz en başarılı VPN hizmetlerinden biri.
İncelemeler2 sayfası için TechRadar Logosu.
ExpressVPN, Mac listemizin başında yer alıyor. MacBook'larda bağlantı kurmak gerçekten çok kolay.
Tom's Guide logo.
ExpressVPN, test ettiğimiz Mac VPN'leri arasında mükemmele en yakın olanı.
App Store logosu.
App Store logosu.

5 üzerinden 4,7 puan aldı

Google Play logo.
Google Play logo.

5 üzerinden 4,4 puan aldı

2016'da başlayan bu VPN hizmetinin uzun süredir kullanıcısıyım ve harikalar yaratıyor.
Nakiboshi, Apple App Store
Bu uygulamayı seviyorum. Dünya çapında yoğun bir şekilde seyahat ediyorum ve bu uygulama iletişimde kalmama yardımcı oluyor.
Mac, Google Play Store
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
Tek kelimeyle mükemmel!!! Basit ve inanılmaz kullanışlı. Teşekkürler!
WOLFGANG
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
O kadar iyi çalışıyor ki VPN kullandığınızı anlayamıyorsunuz. Ve Almanya'daymışım gibi görünüyor. HAHA
EDDIE
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
Açıkçası test ettiğim en hızlı VPN. Mac, Windows, iOS, Ubuntu'dan sonra ve şimdi de #ExpressVPN Yönlendirici kurmayı düşünüyorum!
MARC

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Web gezintinizi anonimleştirin

Gezinme aktivitelerinin ve üstverilerin takip edilmemesi için konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

ExpressVPN Edinin
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Mac için risksiz VPN

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Mac için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

ExpressVPN Edinin

Dil Seçin