Yeni Zelanda VPN Hizmeti
Tüm Yeni Zelandalılar için risksiz VPN
Yeni Zelanda VPN'i ile sevdiğiniz tüm içeriklerin engelini kaldırın ve çevrimiçi aktivitenizi güvende tutun. Sansürden kurtulmak, korsanları ve meraklıları uzak tutmak ve filtresiz web'de dilediğiniz zaman sörf yapmak için Yeni Zelanda'daki ultra hızlı sunuculara anında erişim edinin.
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En İyi Yeni Zelanda VPN'i
Yeni Zelanda IP adresi nasıl edinilir
- Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
- Adım
Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
- Adım
Yeni Zelanda'daki güvenli bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
Neden ExpressVPN kullanmalısınız?
Rugby ve diğer sporları, TV programlarını, filmleri ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı Netflix, Amazon Prime Video, TVNZ, ThreeNow, Channel 9, ve diğer birçok* hizmet ile uyumludur. Bant genişliği sınırı ve İSS yavaşlatması olmadan canlı maç izleyin.
Veri takibine hayır deyin
Gizliliğiniz ilk önceliğimizdir. Hiç kimse çevrimiçi aktivitenizi kaydetmemelidir, bu nedenle ExpressVPN herhangi bir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. Gizlilik politikamız bağımsız bir şekilde denetlenmektedir.
Sansürü her yerde yenin
ExpressVPN size Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, Birleşik Krallık veya dünya çapındaki 94 ülkeden yeni bir IP adresi sağlar. Bölgelere göre kısıtlanmış web sitelerine engeli kaldırın ve internetin sunduğu her şeyin tadını çıkarın.
Verilerinizi meraklılardan koruyun
ExpressVPN kullanmak, verilerinizi bir şifreli tünelden ileterek internet trafiğinizin korsanlar veya diğer üçüncü taraflar tarafından ele geçirilmesini önler.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'na göz atın.
Mac, PC, iOS, Android ve daha fazlası için Yeni Zelanda VPN'i
Kendinizi her platformda koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Yeni Zelanda VPN'i SSS
VPN'ler Yeni Zelanda'da yasal mı?
Yeni Zelanda'da hiçbir yasa VPN'lerin kullanımını kısıtlamamaktadır. Dilediğiniz zaman VPN kullanma hakkınız var.
Yeni Zelanda'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
ExpressVPN'in sunduğu hızı ve güvenliği sunan bir ücretsiz VPN bulmakta zorlanacaksınız. Aradığınız şey bir risksiz deneme ise 30 günlük para iade garantisinden faydalanın.
Yeni Zelanda'da VPN'i nasıl edinebilirim?
ExpressVPN'i kullanmak çok kolay. Yalnızca şu basit adımları izleyin:
Cihazınız için uygun olan uygulamayı indirin
Uygulamayı açın ve Yeni Zelanda'daki veya dünyanın başka bir yerindeki sunucuya bağlanın.
Yeni Zelanda'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Evet! Hâlihazırda Yeni Zelanda'da bir IP adresine sahip olsanız bile ExpressVPN kullanmalısınız. İşte nedenleri:
ExpressVPN internet trafiğinizi gizler ve güvenli olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarında bile korsanlara ve diğer üçüncü taraflara karşı korur.
ExpressVPN İSS'nizin içerik izlemeyi yavaşlatmasına son verir.
ExpressVPN dünya çapında 94 ülkede VPN sunucularına sahiptir, böylece internete her köşeden erişebilirsiniz.
Dahası, Yeni Zelandalılar birkaç yıl önce örtülü bir toplu takip programına maruz kalmıştır. VPN kullanmak sizi gözetlenmekten korumaya yardımcı olur.
Dünya etrafında sunucular
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarının herhangi birine Yeni Zelanda'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
Risksiz Yeni Zelanda IP adresi edinin
ExpressVPN'in neden Yeni Zelanda'daki internet kullanıcıları için en iyi seçim olduğunu görün. VPN'imizin tam özellikli versiyonunu 30 gün boyunca risksiz deneyin. Sevmezseniz paranızın tamamını geri alabilirsiniz.