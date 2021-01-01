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Yeni Zelanda VPN Hizmeti

Tüm Yeni Zelandalılar için risksiz VPN

Yeni Zelanda VPN'i ile sevdiğiniz tüm içeriklerin engelini kaldırın ve çevrimiçi aktivitenizi güvende tutun. Sansürden kurtulmak, korsanları ve meraklıları uzak tutmak ve filtresiz web'de dilediğiniz zaman sörf yapmak için Yeni Zelanda'daki ultra hızlı sunuculara anında erişim edinin.

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30 günlük para iade garantisi

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Yeni Zelanda IP adresi nasıl edinilir

  1. Adım

VPN indirmenin birinci adımı.

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

  1. Adım

ExpressVPN, telefon ve bilgisayar dahil her cihazda kolayca kurulur.

Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

  1. Adım

Avustralya haritası.

Yeni Zelanda'daki güvenli bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

İçerikleri her yerden izleyin: Açık koridora çıkan ve erişimi temsil eden merdivenler.

Rugby ve diğer sporları, TV programlarını, filmleri ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı Netflix, Amazon Prime Video, TVNZ, ThreeNow, Channel 9, ve diğer birçok* hizmet ile uyumludur. Bant genişliği sınırı ve İSS yavaşlatması olmadan canlı maç izleyin.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Veri takibine hayır deyin

Gizliliğiniz ilk önceliğimizdir. Hiç kimse çevrimiçi aktivitenizi kaydetmemelidir, bu nedenle ExpressVPN herhangi bir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. Gizlilik politikamız bağımsız bir şekilde denetlenmektedir.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazlar üzerinde bulunan sonsuz simgesi.

Sansürü her yerde yenin

ExpressVPN size Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, Birleşik Krallık veya dünya çapındaki 94 ülkeden yeni bir IP adresi sağlar. Bölgelere göre kısıtlanmış web sitelerine engeli kaldırın ve internetin sunduğu her şeyin tadını çıkarın.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi belirtmek amacıyla ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

Verilerinizi meraklılardan koruyun

ExpressVPN kullanmak, verilerinizi bir şifreli tünelden ileterek internet trafiğinizin korsanlar veya diğer üçüncü taraflar tarafından ele geçirilmesini önler.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'na göz atın.

Mac, PC, iOS, Android ve daha fazlası için Yeni Zelanda VPN'i

Kendinizi her platformda koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Yeni Zelanda VPN'i.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Ayrıca favori tarayıcılarınız için VPN eklentileri

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Yeni Zelanda VPN'i SSS

VPN'ler Yeni Zelanda'da yasal mı?
Yeni Zelanda'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Yeni Zelanda'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Yeni Zelanda'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Dünya etrafında sunucular

ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarının herhangi birine Yeni Zelanda'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Risksiz Yeni Zelanda IP adresi edinin

ExpressVPN'in neden Yeni Zelanda'daki internet kullanıcıları için en iyi seçim olduğunu görün. VPN'imizin tam özellikli versiyonunu 30 gün boyunca risksiz deneyin. Sevmezseniz paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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