VPN nasıl çalışır

Seyahat etmeyi seviyor ama nereye gidiyor olursanız olun çevrimiçi güvende olduğunuzdan emin olmak mı istiyorsunuz? Hizmetimiz, sevdiğiniz sosyal medya sitelerinde gezindiğinizde, şirket içi ağı kullandığınızda veya sadece sevdiğiniz İspanya programlarını izlemek istediğinizde mükemmel çevrimiçi güvenlik sağlar. Bir VPN, çevrimiçi anonimlik elde etmeye yardımcı olmak için farklı bir IP adresi ile çevrimiçi olmanızı sağlar.

Aynı zamanda, ExpressVPN'i kullandığınızda İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece sunucularımıza giden şifreli trafiği görür, böylece verilerinizi deşifre edemezler veya ziyaret ettiğiniz web sitelerini takip edemezler. Gönül rahatlığı ile hemen gezinin.