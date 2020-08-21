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  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
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VPN'ye bağlı birkaç cihazla animasyon: dizüstü bilgisayar, yönlendirici, tablet, oyun konsolu.
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Windows, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin. Kendinizi her cihazda koruyun; Chrome için ExpressVPN uzantısını bile indirebilirsiniz.

Sürümünüzün en son sürüm olduğundan emin değil misiniz? Başka cihazlarınız var mı? VPN'imizi daha fazla cihaza indirmek ve en son sürümü kullandığınızdan emin olmak için bu bağlantıyı takip edin.

Diagram of how a VPN protects you

VPN nedir ve nasıl çalışır?

VPN, sanal özel ağ, siz ve internet arasında güvenli bir tüneldir. VPN'e bağlandığınızda trafiğiniz, onu internet servis sağlayıcınızdan, hükümetlerden ve potansiyel bilgisayar korsanlarından koruyan şifreli bir tünel aracılığıyla gönderilir.

İnternete bağlanmak için bir VPN kullandığınızda, cihazınızdaki VPN uygulaması (VPN istemcisi olarak da bilinir) bir vpn sunucusuyla güvenli bir bağlantı kurar. VPN sunucularımıza yakın olmak performansı artırır, bu nedenle Türkiye'deki sunucular da dahil olmak üzere sunucu ağımız bu kadar geniştir. Gizlilik ve güvenlik sizin için önemliyse her çevrimiçi olduğunuzda arka planda çalışan bir VPN bulundurun.

Sınıfının en iyisi 256 bit şifrelemeyi sağlayan VPN indirin.

VPN bana ne sunabilir?

VPN, güçlü şifreleme yoluyla kullanıcılara daha fazla çevrimiçi gizlilik sunan bir yazılımdır. Cihazınızda ExpressVPN'i açtığınızda, tüm internet trafiğiniz şifrelenir, bu da hedeflenen alıcı dışında hiç kimsenin trafiğinizi okuyamayacağı anlamına gelir. Etkinliğinizi koruduğunuz üçüncü kişiler arasında internet servis sağlayıcınız, hükümet gözlemcileri ve hatta bilgisayar korsanları yer alır.

VPN kullanmanın diğer yararı, size IP adresi değişikliği sağlamasıdır. Gerçek IP'niz gizlenir ve bunun yerine size VPN şirketine ait bir IP adresi verilir. Bu, web sitelerinin etkinliğinizle size bağlantı kurmasını zorlaştırır ve gerçek konumunuzdan farklı bir yerdeymiş gibi görünmenize neden olabilir.

VPN, sanal konumunuzu değiştirebilme özelliği sayesinde normalde sizinle sınırlı olan içeriğe erişmenizi de sağlar. Bu, ülkeniz tarafından sansürlenen veya okulunuz veya iş yerinizin Wi-Fi ağı tarafından engellenen siteleri ve hizmetleri içerebilir.

ExpressVPN ile en iyi deneyimi elde edin

ExpressVPN özellikleri gizliliğinizi, güvenliğinizi ve içeriğe erişiminizi geliştirir.

ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı YouTube TV için mükemmeldir

İyi izleme için yüksek hızlar

VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.

Network Lock, VPN bağlantınız düştüğünde tüm internet trafiğini durdurur. Lamba güvenli bir bilgisayarda parlıyor.

Gizlilik riskinizi düşürmek için kill switch

ExpressVPN'in kill switchi olan Network Lock VPN bağlantınız kopsa bile verilerinizi güvende tutar ve koruma yeniden sağlanana kadar cihazınızdaki tüm internet trafiğini engeller. Elektrik kesilse, Wi-Fi ağlarını değiştirseniz veya bilgisayarınız uyku moduna geçse bile ağınız güvende kalır.

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Threat Manager ile takipçileri engelleyin

VPN deneyiminizi tamamlamak üzere tasarlanan Threat Manager özelliği, cihazınızdaki uygulamaların ve web sitelerinin, aktivitenizi izlediği veya kötü niyetli davranışlarda bulunduğu bilinen bir dizi üçüncü tarafla iletişim kurmasını engeller. ExpressVPN uygulamasında bunu etkinleştirmeniz yeterlidir.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

Tüm cihazlarınızda çalışır

Uygulamalarımızın Windows, Mac, Android, iOS veya Linux cihazlarınıza kurulumu kolaydır. Bir abonelik, ExpressVPN'e aynı anda en fazla sekiz cihaza kadar cihaz bağlamanıza olanak tanır. Uygulamalarımız Türkçe olarak mevcuttur ve aynı zamanda Apple TV, Android TV ve Fire TV gibi cihazlara da indirilebilir ve hatta evinizin tamamı için VPN elde etmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i bile kullanabilirsiniz (uyumluluğu kontrol edin).

İçeriklere erişmek için etkili engel kaldırma

Sansür ve diğer bölgeye dayalı kısıtlamalar, Windows PC'nizdeki web sitelerine, popüler uygulamalara ve videolara erişmenizi engelleyebilir. ExpressVPN, okul veya ofis Wi-Fi ağlarında bulunanlar da dahil olmak üzere bu engelleri aşmanıza yardımcı olur.

Gelişmiş güvenlik ile küresel sunucular

105 ülkede bulunan ve sayısı giderek artan VPN sunucularıyla ihtiyaçlarınıza uygun bir konum mutlaka vardır. Ayrıca, kullanıcı etkinliğini kaydetmeyecek şekilde özenle tasarlanmış ve her yeniden başlatmada tüm verilerin silinmesi korumasıyla birlikte yenilikçi TrustedServer sistemimiz sayesinde çevrimiçi etkinliğinizin gizli tutulduğunu bileceksiniz.

3 adımda nasıl VPN indirilir

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur
ExpressVPN'e kaydolun

Sipariş sayfasını ziyaret edin ve size uygun seçeneği seçin. Tüm planlarımız tamamen 30 günlük para iade garantimiz kapsamındadır.

2. Adım

VPN indirin.
VPN uygulaması indirin

Kullandığınız cihaza ait uygulamayı hemen indirmeye davet edileceksiniz. Diğer tüm cihazlarınız için uygulamalar edinmek de aynı derecede kolaydır.

3. Adım

VPN indirmenin 3. adımı.
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN hakkında insanlar ne söylüyor

App Store logosu.
App Store logosu.

5 üzerinden 4.7 oy aldı

Google Play logo.
Google Play logo.

5 üzerinden 4,4 puan aldı

Bu uygulamayı seviyorum. Dünya çapında yoğun bir şekilde seyahat ediyorum ve bu uygulama iletişimde kalmama yardımcı oluyor.
Mac, Google Play Store
2016'da başlayan bu VPN hizmetinin uzun süredir kullanıcısıyım ve harikalar yaratıyor.
Nakiboshi, Apple App Store
Dustin Greiger avatarı.
Dün @expressvpn hesabı aldım. Ülke dışına seyahat ediyorsanız mükemmel bir seçim!
Dustin Greiger
Nill088 avatarı.
Express'i güvenlik ve hız açısından, aslında her açıdan çok seviyorum. 👍
Nill088
Jon Narong avatarı.
@ExpressVPN uzaktan çalışırken gerçekten vazgeçilmez oldu.
Jon Narong
PC World logosu.
ExpressVPN'in performansı harika. İstikrarlı şekilde iyi hızlara sahip.
Techradar logosu.
Gizlilik için en iyi offshore VPN.
Huffpost logosu.
ExpressVPN test ettiğimiz en iyi VPN hizmeti.
Harika 23175 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

En iyi cihazlar için VPN uygulamaları

Windows logosu.
Windows uygulaması

Apple logosu.
Mac uygulaması

Android logosu.
Android uygulaması

iOS logosu.
iOS uygulaması

Linux VPN.
Linux uygulaması

Wi-Fi yönlendirici simgesi.
Yönlendiriciler için uygulama

Bir dizüstü bilgisayar simgesinde Chromebook logosu.
Chromebook uygulaması

Kindle Fire logosu.
Kindle Fire için VPN

Windows VPN'i şimdi indirin | Mac VPN'i şimdi indirin | App Store'dan iOS sürümünü edinin | Google Play'den Edinin

ExpressVPN'i telefonunuzda ve akıllı ev cihazlarında (IoT) kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.

Tarayıcılar için VPN uzantıları

Chrome VPN.
Chrome için VPN

Firefox VPN.
Firefox için VPN

Microsoft Edge VPN.
Edge için VPN

Brave için en iyi VPN'i indirin
Brave için VPN

Vivaldi için en iyi VPN'i indirin
Vivaldi için VPN

Akıllı TV sistemleri için ExpressVPN

Akıllı TV VPN.
Akıllı TV'ler

Apple TV logosu.
Apple TV

Amazon Fire TV VPN.
Amazon Fire TV

Samsung logosu.
Samsung Akıllı TV

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Roku

Chromecast logosu.
Chromecast

Nvidia Shield logosu.
Nvidia Shield

Android logosu.
Android TV

TV'nizde ExpressVPN edinmenin tüm yollarına göz atın.

Oyun konsolları için ExpressVPN

Oyun konsolları VPN.
Oyun konsolları

Playstation VPN.
PlayStation

Xbox VPN.
Xbox

Nintendo Switch VPN.
Nintendo Switch

Sıkça sorulan sorular

VPN'i ücretsiz indirebilir miyim?
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