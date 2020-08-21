Tüm cihazlarınızda bir VPN uygulaması indirin
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Zaten müşteri misiniz? Buradan başlayın
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Zaten müşteri misiniz? Buradan başlayın
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma ve gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Risksiz iPhone veya iPad VPN'i ile internetinizi geri kazanın.
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
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- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Tüm cihazlarınızda bir VPN uygulaması indirin
VPN uygulamasının son sürümlerini indirin
Windows, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin. Kendinizi her cihazda koruyun; Chrome için ExpressVPN uzantısını bile indirebilirsiniz.
Windows için indirin (direkt indirme)
Mac için indirin (direkt indirme)
Android için indirin (APK direkt indirme)
Download for iOS (App Store'da)
Fire TV için indirin (Amazon'da)
Chrome için indirin (Chrome Web Store'dan)
Sürümünüzün en son sürüm olduğundan emin değil misiniz? Başka cihazlarınız var mı? VPN'imizi daha fazla cihaza indirmek ve en son sürümü kullandığınızdan emin olmak için bu bağlantıyı takip edin.
VPN nedir ve nasıl çalışır?
VPN, sanal özel ağ, siz ve internet arasında güvenli bir tüneldir. VPN'e bağlandığınızda trafiğiniz, onu internet servis sağlayıcınızdan, hükümetlerden ve potansiyel bilgisayar korsanlarından koruyan şifreli bir tünel aracılığıyla gönderilir.
İnternete bağlanmak için bir VPN kullandığınızda, cihazınızdaki VPN uygulaması (VPN istemcisi olarak da bilinir) bir vpn sunucusuyla güvenli bir bağlantı kurar. VPN sunucularımıza yakın olmak performansı artırır, bu nedenle Türkiye'deki sunucular da dahil olmak üzere sunucu ağımız bu kadar geniştir. Gizlilik ve güvenlik sizin için önemliyse her çevrimiçi olduğunuzda arka planda çalışan bir VPN bulundurun.
VPN bana ne sunabilir?
VPN, güçlü şifreleme yoluyla kullanıcılara daha fazla çevrimiçi gizlilik sunan bir yazılımdır. Cihazınızda ExpressVPN'i açtığınızda, tüm internet trafiğiniz şifrelenir, bu da hedeflenen alıcı dışında hiç kimsenin trafiğinizi okuyamayacağı anlamına gelir. Etkinliğinizi koruduğunuz üçüncü kişiler arasında internet servis sağlayıcınız, hükümet gözlemcileri ve hatta bilgisayar korsanları yer alır.
VPN kullanmanın diğer yararı, size IP adresi değişikliği sağlamasıdır. Gerçek IP'niz gizlenir ve bunun yerine size VPN şirketine ait bir IP adresi verilir. Bu, web sitelerinin etkinliğinizle size bağlantı kurmasını zorlaştırır ve gerçek konumunuzdan farklı bir yerdeymiş gibi görünmenize neden olabilir.
VPN, sanal konumunuzu değiştirebilme özelliği sayesinde normalde sizinle sınırlı olan içeriğe erişmenizi de sağlar. Bu, ülkeniz tarafından sansürlenen veya okulunuz veya iş yerinizin Wi-Fi ağı tarafından engellenen siteleri ve hizmetleri içerebilir.
ExpressVPN ile en iyi deneyimi elde edin
ExpressVPN özellikleri gizliliğinizi, güvenliğinizi ve içeriğe erişiminizi geliştirir.
İyi izleme için yüksek hızlar
VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.
Gizlilik riskinizi düşürmek için kill switch
ExpressVPN'in kill switchi olan Network Lock VPN bağlantınız kopsa bile verilerinizi güvende tutar ve koruma yeniden sağlanana kadar cihazınızdaki tüm internet trafiğini engeller. Elektrik kesilse, Wi-Fi ağlarını değiştirseniz veya bilgisayarınız uyku moduna geçse bile ağınız güvende kalır.
Threat Manager ile takipçileri engelleyin
VPN deneyiminizi tamamlamak üzere tasarlanan Threat Manager özelliği, cihazınızdaki uygulamaların ve web sitelerinin, aktivitenizi izlediği veya kötü niyetli davranışlarda bulunduğu bilinen bir dizi üçüncü tarafla iletişim kurmasını engeller. ExpressVPN uygulamasında bunu etkinleştirmeniz yeterlidir.
Tüm cihazlarınızda çalışır
Uygulamalarımızın Windows, Mac, Android, iOS veya Linux cihazlarınıza kurulumu kolaydır. Bir abonelik, ExpressVPN'e aynı anda en fazla sekiz cihaza kadar cihaz bağlamanıza olanak tanır. Uygulamalarımız Türkçe olarak mevcuttur ve aynı zamanda Apple TV, Android TV ve Fire TV gibi cihazlara da indirilebilir ve hatta evinizin tamamı için VPN elde etmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i bile kullanabilirsiniz (uyumluluğu kontrol edin).
Gelişmiş güvenlik ile küresel sunucular
105 ülkede bulunan ve sayısı giderek artan VPN sunucularıyla ihtiyaçlarınıza uygun bir konum mutlaka vardır. Ayrıca, kullanıcı etkinliğini kaydetmeyecek şekilde özenle tasarlanmış ve her yeniden başlatmada tüm verilerin silinmesi korumasıyla birlikte yenilikçi TrustedServer sistemimiz sayesinde çevrimiçi etkinliğinizin gizli tutulduğunu bileceksiniz.
3 adımda nasıl VPN indirilir
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun
Sipariş sayfasını ziyaret edin ve size uygun seçeneği seçin. Tüm planlarımız tamamen 30 günlük para iade garantimiz kapsamındadır.
2. Adım
VPN uygulaması indirin
Kullandığınız cihaza ait uygulamayı hemen indirmeye davet edileceksiniz. Diğer tüm cihazlarınız için uygulamalar edinmek de aynı derecede kolaydır.
3. Adım
Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Sadece Aç Düğmesine bastığınızda bağlantınız için en iyi konuma anında bağlanacaksınız. Veya küresel ağımızdan birini de seçebilirsiniz.
ExpressVPN hakkında insanlar ne söylüyor
En iyi cihazlar için VPN uygulamaları
Windows VPN'i şimdi indirin | Mac VPN'i şimdi indirin | App Store'dan iOS sürümünü edinin | Google Play'den Edinin
ExpressVPN'i telefonunuzda ve akıllı ev cihazlarında (IoT) kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Tarayıcılar için VPN uzantıları
Akıllı TV sistemleri için ExpressVPN
TV'nizde ExpressVPN edinmenin tüm yollarına göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'i ücretsiz indirebilir miyim?
ExpressVPN'i risksiz denemek istiyorsanız kaydolmanız yeterlidir. İlk 30 gün içinde herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız para iade garantimizden yararlanabilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alır ve ücretsiz bir VPN'de bulamayacağınız hız, gelişmiş özellikler ve müşteri desteğini sunar. Herkese hızlı, gizli ve güvenli bir bağlantı sağlamak için dünyanın her yerinden yüksek performanslı sunucu konumlarına, 7/24 canlı sohbet yoluyla erişilebilen eğitimli destek çalışanlarına ve uygulamalarımızı ve ağımızı oluşturan, bakımını yapan ve sürekli optimize eden yetenekli mühendislere yatırım yapıyoruz..
Ücretli ve ücretsiz VPN'lerin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.
VPN'ler yasal mı?
VPN'ler, dünyadaki hukuk sistemlerinin çoğunda yasaldır ve oldukça kısıtlayıcı hükûmetlere sahip ülkelerde yer alanlar dahil bireyler ve şirketler tarafından veri koruma amacıyla yaygın olarak kullanılır. VPN kullanımının azaltılmaya çalışıldığı yerlerde bile, birçok hükûmet, küreselleşen dünyada rekabetçi olabilmek için memurlar, akademisyenler veya işletmeler tarafından VPN kullanılmasına zımnen izin veriyor. Zaten ülkelerin tüm VPN'leri yasaklaması da uygulanabilir değildir.
Elbette, ister VPN kullanın ister kullanmayın internetten yasa dışı eylemlerde bulunmak her zaman yasa dışı olacaktır.
Telefonumda da VPN'e ihtiyacım var mı?
Mobil cihazlarda bankacılık, gezinti ve mesajlaşma dahil olmak üzere giderek daha fazla dijital etkinlik gerçekleştiğinden, özellikle herkese açık Wi-Fi kullanırken verilerinizi korumak için VPN kullanmak giderek daha önemli hale geliyor. Mobil cihazlarında internetten video izlemeyi ve müzik dinlemeyi seven kişiler, evde VPN kullanarak eriştikleri tüm eğlence içeriklerine hareket hâlindeyken de erişmekten memnun kalacaklardır.
VPN'i nasıl seçmeliyim?
Bir VPN hizmeti seçerken ele alınacak en önemli kalite güvendir. Güvenilir bir VPN sağlayıcı:
gizlilik politikasında şeffaftır
sistemlerini kişisel verileri saklamaktan kaçınmak için tasarlar
internet gizliliği ve dijital özgürlük konularında tutarlı bir bağlılık gösterir
Sonrasında, VPN'inizi VPN sunucu konumları, sahip olduğunuz tüm cihazlarla uyumluluk ve sınırsız bant genişliği gibi, ihtiyacınız olan özelliklere bağlı olarak seçin.
VPN'e sahip olmak ne kadar?
VPN'ler çeşitli fiyatlarda mevcuttur; hatta bazıları ücretsizdir. Ancak iyi performans (hız), yüksek gizlilik standartları ve müşteri hizmetleri sunma olasılığı daha düşük olan ücretsiz VPN'lerden kaçınmanızı öneririz. Çünkü bunların bir şekilde para kazanmaları gerekiyor ve bu da çevrimiçi etkinliklerinizi takip edip satarak olabilir.
ExpressVPN ile ödeyeceğiniz ücret, VPN şirketinizin optimum hız ve güvenlik için en iyi mühendisleri istihdam etmesini sağlar. Kullanıcılarımız için yeni gizlilik standartları belirlemek amacıyla sürekli yenilikler yapıyoruz. Farklı abonelik planlarımıza ilişkin fiyatlandırma için sipariş sayfamıza gidin.
VPN indirme hızını artırır mı?
İSS'nizin internet bağlantınızı yavaşlattığı durumlarda, VPN kullanımı aslında indirme hızınızı artırabilir. ExpressVPN sık sık dünyanın en hızlı VPN hizmetlerinden biri olarak derecelendirilir. VPN kullanımı potansiyel olarak internet bağlantınızı yavaşlatsa da ExpressVPN kullanıcıları genelde bu farkı hissetmezler.
VPN indirmek güvenli mi?
Evet, iyi bir üne sahip yasal bir VPN uygulaması seçtiğiniz sürece. Orijinal, birinci sınıf uygulamalar gibi kendini pazarlayan kötü amaçlı VPN uygulamaları vardır. Ücretsiz VPN'ler gibi bazı uygulamalar, sizi gizli tutmak yerine çevrimiçi trafiğinizi kaydedebilir. ExpressVPN gibi güvenilir bir VPN ile 105 ülkede sunucu konumları sayesinde çevrimiçi trafiğiniz güçlü şifreleme ile güvende tutulur. Ayrıca canlı sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 müşteri desteğimize erişebilirsiniz.
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