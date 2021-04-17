Yavaşlatmayı atlatın

YouTube videolarında veya Netflix dizilerinde yüklemenin sonsuza dek sürecekmiş kadar vakit aldığını fark ettiniz mi? Bu, internet servis sağlayıcınızın (İSS) internet bağlantınızı kasıtlı olarak yavaşlattığını veya "daralttığını" gösterebilir.

Video izleme gibi etkinlikler yüksek bant genişliği gerektirir. Sonuç olarak, İSS'ler, video izlediğini algılarlarsa verilerinizi inceleyebilir ve indirme hızlarını kısıtlayabilir. Bu, sizin için daha düşük izleme hızlarına yol açar ve Cuma gecenizi mahveder.

İnternet faaliyetlerinizi maskelemek için ExpressVPN kullanarak bant genişliğinizdeki sınırlamalardan kaçınabilirsiniz. Android TV cihazınızda ExpressVPN etkinleştirildiğinde İSS'niz veri paketlerini inceleyemez, bu nedenle hangi hizmeti kullandığınıza bağlı olarak bu trafiği daraltamaz.