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Android TV'ler ve Android TV boxlar için en iyi VPN

Android TV VPN'i ile istediğinizi kolay ve güvenli bir şekilde izleyin.

  • TV'de VPN'in tüm faydalarını edinin
  • Kolayca herhangi bir konuma geçin
  • İndirin ve saniyeler için kurulumu tamamlayın
  • Video izleme dünyasına erişin
  • TV'de VPN'in tüm faydalarını edinin
  • Kolayca herhangi bir konuma geçin
  • İndirin ve saniyeler için kurulumu tamamlayın
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30 Günlük Para İade Garantisi

Android TV secured with ExpressVPN app.
VPN, Android TV ile çalışır.

ExpressVPN Android TV ile nasıl çalışır

Google destekli Android TV, akıllı TV'ler ve Chromecast gibi video izleme cihazları için optimize edilmiş özel bir Android işletim sistemi biçimidir. ExpressVPN'i Android TV'nize veya Android TV boxınıza yüklemek (Amazon Fire TV ve Nvidia Shield gibi set-top boxlar dahil), çevrimiçi konumunuzu anında 105 ülkedeki konumdan herhangi birine değiştirmenize olanak tanır ve dünyanın dört bir yanından filmlere ve programlara güvenli bir şekilde yavaşlatma olmaksızın erişmenizi sağlar.

Android TV'ye 3 kolay adımda ExpressVPN nasıl kurulur

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur

Sipariş sayfasından bir ExpressVPN aboneliği edinin.

2. Adım

Akıllı TV'ler için VPN'i kurmanın 2. adımı.

Android TV'nizde Google Play Store'a gidin ve ExpressVPN'i aratın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve önce "Yükle"ye, ardından "Aç"a tıklayın.

3. Adım

Android TV için VPN'i kurmanın 3. adımı.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Güvenli VPN konumlarından herhangi birine bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin.

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Ekran yansıtma ve döküm için Android TV VPN.

Android TV: ekran yansıtma ve yayınlama

ExpressVPN'i Android TV'nizle kullanmanın en iyi yanı, başka bir cihaza ihtiyaç duymamanızdır. ExpressVPN uygulamasını doğrudan Google Play Store'dan Android TV'nize indirin ve hemen güvenli bir şekilde izlemeye başlayın.

Peki ya zaten başka bir cihaz kullanıyorsanız ve çalışmalarınızı daha büyük bir ekranda hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız? Ya da başka birinin evinde belki kendi telefonunuzdan video izliyorsunuz ve bunu oradaki herkesle paylaşmak istiyorsunuz? Android TV cihazları, Android TV'de ExpressVPN kurulu olmasa bile, bilgisayarlardan ve telefonlardan gönderilen videoları alabilir ve gösterebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için ekran yansıtma ve yayınlama rehberimize bakın.

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Android TV için ExpressVPN uygulamasının ana özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Neden Android TV VPN'e ihtiyacınız var

İnternete bağlı ve video yükleme yapan bir laptop ve bağlantıya bakan bir göz.

Yavaşlatmayı atlatın

YouTube videolarında veya Netflix dizilerinde yüklemenin sonsuza dek sürecekmiş kadar vakit aldığını fark ettiniz mi? Bu, internet servis sağlayıcınızın (İSS) internet bağlantınızı kasıtlı olarak yavaşlattığını veya "daralttığını" gösterebilir.

Video izleme gibi etkinlikler yüksek bant genişliği gerektirir. Sonuç olarak, İSS'ler, video izlediğini algılarlarsa verilerinizi inceleyebilir ve indirme hızlarını kısıtlayabilir. Bu, sizin için daha düşük izleme hızlarına yol açar ve Cuma gecenizi mahveder.

İnternet faaliyetlerinizi maskelemek için ExpressVPN kullanarak bant genişliğinizdeki sınırlamalardan kaçınabilirsiniz. Android TV cihazınızda ExpressVPN etkinleştirildiğinde İSS'niz veri paketlerini inceleyemez, bu nedenle hangi hizmeti kullandığınıza bağlı olarak bu trafiği daraltamaz.

Dizüstü bilgisayar ile internet arasındaki trafik verilerine bakan bir göz ve internete güvenli bir şekilde bağlanmayan dizüstü bilgisayar.

Cihazınızı (ve verilerini) güvende tutun

Android TV box gibi akıllı TV'ler internet erişimi gerektirir. Bu, kişisel bilgileriniz gibi Android TV cihazınızda bulunan tüm hassas verileri meraklılara ve diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir. ExpressVPN, Android TV'de programları, sporları ve daha fazlasını izlerken gizliliğinizi koruyarak ekstra bir güvenlik katmanı eklemenize yardımcı olur.

VPN ile film, müzik, spor, sosyal medya ve sohbet uygulamalarının engelini kaldırın.

Kısıtlı uygulamaların ve web sitelerinin engelini kaldırın

Dünyanın bulunduğunuz bölgesine bağlı olarak Android TV box cihazınızdan sansürlü web sitelerine ve uygulamalara erişemeyebilirsiniz. Nerede yaşarsanız yaşayın, herkesin internete erişimi tam olmalıdır. ExpressVPN, size yeni bir IP adresi vererek bir web sitesi engel kaldırıcı görevi görür, böylece farklı bir ülkedeymişsiniz gibi görünebilirsiniz.

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SSS: Android TV ve VPN

Android TV nedir?
Android TV box nedir?
En iyi Android TV box hangisidir?
ExpressVPN akıllı TV'lerin hepsinde çalışıyor mu?
Android TV, Google Chromecast'ten farklı mı?
Android TV için mutlaka sahip olunması gereken uygulamalar nelerdir?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar üzerinde kullanabilir miyim?
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Ücretsiz Android TV VPN kullanmalı mıyım?
VPN Android TV'de Netflix ile çalışır mı?
Android TV box ile VPN kullanmak yasal mı?
Android TV box üzerinde VPN'i nasıl sideload yapabilirim?

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Android TV için ExpressVPN'i hemen deneyin

Sıkıntı yok. Android TV için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisiyle hemen deneyin.

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