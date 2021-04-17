Android TV'ler ve Android TV boxlar için en iyi VPN
Android TV VPN'i ile istediğinizi kolay ve güvenli bir şekilde izleyin.
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ExpressVPN Android TV ile nasıl çalışır
Google destekli Android TV, akıllı TV'ler ve Chromecast gibi video izleme cihazları için optimize edilmiş özel bir Android işletim sistemi biçimidir. ExpressVPN'i Android TV'nize veya Android TV boxınıza yüklemek (Amazon Fire TV ve Nvidia Shield gibi set-top boxlar dahil), çevrimiçi konumunuzu anında 105 ülkedeki konumdan herhangi birine değiştirmenize olanak tanır ve dünyanın dört bir yanından filmlere ve programlara güvenli bir şekilde yavaşlatma olmaksızın erişmenizi sağlar.
Android TV'ye 3 kolay adımda ExpressVPN nasıl kurulur
1. Adım
Sipariş sayfasından bir ExpressVPN aboneliği edinin.
2. Adım
Android TV'nizde Google Play Store'a gidin ve ExpressVPN'i aratın. ExpressVPN uygulamasını seçin ve önce "Yükle"ye, ardından "Aç"a tıklayın.
3. Adım
Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Güvenli VPN konumlarından herhangi birine bağlanın ve en sevdiğiniz programları izleyin.
Android TV: ekran yansıtma ve yayınlama
ExpressVPN'i Android TV'nizle kullanmanın en iyi yanı, başka bir cihaza ihtiyaç duymamanızdır. ExpressVPN uygulamasını doğrudan Google Play Store'dan Android TV'nize indirin ve hemen güvenli bir şekilde izlemeye başlayın.
Peki ya zaten başka bir cihaz kullanıyorsanız ve çalışmalarınızı daha büyük bir ekranda hızlı bir şekilde görmek istiyorsanız? Ya da başka birinin evinde belki kendi telefonunuzdan video izliyorsunuz ve bunu oradaki herkesle paylaşmak istiyorsunuz? Android TV cihazları, Android TV'de ExpressVPN kurulu olmasa bile, bilgisayarlardan ve telefonlardan gönderilen videoları alabilir ve gösterebilir.
Daha fazla bilgi edinmek için ekran yansıtma ve yayınlama rehberimize bakın.
Neden Android TV VPN'e ihtiyacınız var
Yavaşlatmayı atlatın
YouTube videolarında veya Netflix dizilerinde yüklemenin sonsuza dek sürecekmiş kadar vakit aldığını fark ettiniz mi? Bu, internet servis sağlayıcınızın (İSS) internet bağlantınızı kasıtlı olarak yavaşlattığını veya "daralttığını" gösterebilir.
Video izleme gibi etkinlikler yüksek bant genişliği gerektirir. Sonuç olarak, İSS'ler, video izlediğini algılarlarsa verilerinizi inceleyebilir ve indirme hızlarını kısıtlayabilir. Bu, sizin için daha düşük izleme hızlarına yol açar ve Cuma gecenizi mahveder.
İnternet faaliyetlerinizi maskelemek için ExpressVPN kullanarak bant genişliğinizdeki sınırlamalardan kaçınabilirsiniz. Android TV cihazınızda ExpressVPN etkinleştirildiğinde İSS'niz veri paketlerini inceleyemez, bu nedenle hangi hizmeti kullandığınıza bağlı olarak bu trafiği daraltamaz.
Cihazınızı (ve verilerini) güvende tutun
Android TV box gibi akıllı TV'ler internet erişimi gerektirir. Bu, kişisel bilgileriniz gibi Android TV cihazınızda bulunan tüm hassas verileri meraklılara ve diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir. ExpressVPN, Android TV'de programları, sporları ve daha fazlasını izlerken gizliliğinizi koruyarak ekstra bir güvenlik katmanı eklemenize yardımcı olur.
Kısıtlı uygulamaların ve web sitelerinin engelini kaldırın
Dünyanın bulunduğunuz bölgesine bağlı olarak Android TV box cihazınızdan sansürlü web sitelerine ve uygulamalara erişemeyebilirsiniz. Nerede yaşarsanız yaşayın, herkesin internete erişimi tam olmalıdır. ExpressVPN, size yeni bir IP adresi vererek bir web sitesi engel kaldırıcı görevi görür, böylece farklı bir ülkedeymişsiniz gibi görünebilirsiniz.
SSS: Android TV ve VPN
Android TV nedir?
Android TV, Google tarafından tasarlanan bir işletim sistemidir ve akıllı TV'ler ile video izleme cihazları tarafından kullanılmak üzere optimize edilir. Telefonlarda ve tabletlerde kullanılan işletim sistemi olan Android tabanlıdır. Android TV terimi bazen Android tabanlı yazılım kullanan bir televizyona atıfta bulunmak için de kullanılır, ancak resmiyette "Android TV" olarak adlandırılan bir ürün yoktur. Android tabanlı akıllı TV'ler Sony, Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL ve Philips gibi birçok üretici tarafından üretilir.
Android TV box nedir?
Android TV box, herhangi bir televizyona takılabilen, Android tabanlı yazılıma sahip harici cihazlardır. Bazıları geleneksel bir set-top box şeklini alırken, diğerleri dongle biçimindedir. "Android TV box" sadece bir ürünü betimlemez, birçok farklı üretici tarafından üretilir. Android TV box olarak sınıflandırılan bazı cihazlar, Amazon Fire ailesi gibi Android'in diğer varyasyonlarını çalıştırır, ancak mantık aynıdır: Android uygulamalarını tıpkı bir telefonun yapabileceği gibi kurabilir ve çalıştırabilirler. Diğer popüler Android TV boxlar; Nvidia Shield, Xiaomi Mi ve Chromecast with Google TV'dir.
En iyi Android TV box hangisidir?
Sizin için en iyi olacak box, muhtemelen fiyat ve özellik karşılaştırması gibi şeylere bakarak belirlenebilir. Giriş seviyesi cihazların ücreti 50 USD'den daha düşük olabilir. Nvidia Shield oyuncular arasında popülerken Amazon Fire cihazları zaten Amazon ürünlerini kullanıyorsanız daha mantıklı olabilir. Her koşulda, Android TV cihazlarının hepsi ExpressVPN'i indirip yükleyebilir, bu da bir şeyler izlemeye karar verdiğinizde maksimum esneklik ve güvenlik anlamına gelir.
ExpressVPN akıllı TV'lerin hepsinde çalışıyor mu?
Akıllı TV'niz Android TV uyumlu olarak pazarlanıyorsa, Android için ExpressVPN'i sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmelidir. Ancak ExpressVPN, herhangi bir VPN uygulamasını yükleyemeyen TV'ler dahil tüm akıllı TV'ler için çözüm sunar. Örneğin, Samsung Smart TV'ler VPN yazılımını çalıştıramaz, ancak ExpressVPN’in MediaStreamer hizmetini kullanabilirler. İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihaz, VPN etkin bir Wi-Fi yönlendirici aracılığıyla ExpressVPN'e bağlanabilir.
TV'niz için ExpressVPN edinme rehberine göz atın veya size özel tavsiye için Destek ile iletişime geçin.
Android TV, Google Chromecast'ten farklı mı?
Evet. Android TV; akıllı TV, set-top box ve dijital video izleme cihazları gibi çeşitli cihazlarda kullanılabilen bir işletim sistemidir. Chromecast de, tabii ki Android işletim sisteminde çalışan böyle bir video izleme cihazıdır (2020'nin sonlarında Android TV'nin halefi olarak piyasaya sürülen üçüncü nesil Chromecast with Google TV ile karıştırılmamalıdır).
Android TV için mutlaka sahip olunması gereken uygulamalar nelerdir?
ExpressVPN dışındakileri soruyorsunuz değil mi? Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer ve daha fazlası dahil en popüler video izleme hizmetlerinin tümü Android TV'de kullanılabilir. Ayrıca hepsi ExpressVPN'e sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar üzerinde kullanabilir miyim?
Evet! ExpressVPN; bilgisayar, akıllı telefon ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir.Tek bir abonelikle sekiz cihaz aynı anda ExpressVPN'e bağlanabilir. Ayrıca, ExpressVPN'i Wi-Fi yönlendiricinize yüklerseniz, kaç adet olursa olsun, bu yönlendiriciye bağlı tüm cihazlar korunacaktır.
ExpressVPN'in ücretsiz denemesi var mı?
Her ExpressVPN aboneliği risksiz para iade garantisi ile birlikte gelir. ExpressVPN'in tam özellikli versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Ücretsiz Android TV VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz bir Android TV VPN'i kullanmamanızı tavsiye ederiz. Tabii ki, her ücretsiz VPN sorunlu değildir. Bununla birlikte, bir VPN sizden bir ücret almıyorsa VPN hizmetlerinin maliyetini karşılamak için başka yollar kullanması gerektiğini unutmayın.
Ücretsiz bir Android TV VPN'i, bilginiz olmadan internet trafiğinizden para kazanmak için aşağıdakileri yapabilir:
Tarayıcınıza hedefli reklamlar ve spam ekleyebilir
Tarama geçmişinizi kaydedip reklamverenlere satabilir
Kullanıcı adlarınızın, şifrelerinizin ve banka bilgilerinizin kaydedebilir
Bant genişliğinizi çalabilir
Bu nedenle, ExpressVPN gibi ücretli bir VPN kullanmanızı öneririz. ExpressVPN'in hızı, güvenliği ve hizmet kalitesiyle boy ölçüşebilecek ücretsiz bir VPN yoktur.
VPN Android TV'de Netflix ile çalışır mı?
Evet, ExpressVPN gibi VPN'ler Android TV'de Netflix ile çalışır. ExpressVPN uygulaması, Google Play mağazasından indirilebilir. Uygulama ülkenizde kullanılamıyorsa Android için ExpressVPN Android APK'sını indirebilirsiniz.
Android TV box ile VPN kullanmak yasal mı?
Evet! Android TV box ile VPN kullanmak yasaldır. ExpressVPN uygulamasını yasal olarak Google Play'den Android TV'nize indirebilirsiniz.
Android TV box üzerinde VPN'i nasıl sideload yapabilirim?
ExpressVPN uygulaması Android TV'nizden indirilemiyorsa bunun yerine uygulamayı sideload olarak yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN kurulum sayfasına gidin ve APK İndir'e tıklayın.
ExpressVPN uygulaması APK'sını bilgisayarınızdan Android TV'nize aktarmak için bir dosya yönetimi uygulamasına ihtiyacınız olacak. Android TV'nizde Uygulamalar'a gidin ve dosya yöneticisini aratın.
Yükle > Aç'a tıklayın (ExpressVPN'in herhangi bir üçüncü taraf uygulamasıyla bağlantılı olmadığını unutmayın).
Ana ekranda PC Dosya Aktarımı'nı seçin.
Bilgisayarınızdaki tarayıcının adres çubuğuna gösterilen IP adresini girin. Bu sizi File Commander PC File Transfer ekranına götürecektir. Dahili depolama birimine çift tıklayın, ardından DOSYALARI YÜKLE'ye tıklayın.
DOSYALARI SEÇ'e tıklayın. Daha önce indirdiğiniz ExpressVPN uygulaması APK'sını seçin. Aç > YÜKLE'yi seçin.
Artık Android TV'nizde ExpressVPN uygulaması APK'sına erişebilirsiniz.
Bundan önce, Geliştirici modunu etkinleştirmeniz gerekecek. Uzaktan kumandanızda "ev" düğmesine basın. Ayarları seçin.
Sistem > Hakkında'yı seçin.
Hakkında altında, Android TV OS yapısını bulun. “Artık bir geliştiricisiniz!” diyene kadar seçmeye devam edin.
Ayarlar'a geri dönün. Uygulamalar > Güvenlik ve Kısıtlamalar > Bilinmeyen kaynaklar'ı seçin. File Commander'ı açın.
File Commander'a gidin. Dahili depolama öğesini seçin, ardından daha önce yüklediğiniz ExpressVPN uygulaması APK'sını seçin. YÜKLE'yi seçin.
ExpressVPN uygulaması artık Android TV'nize indirildi. ExpressVPN'e gidin, ardından Aç'ı seçin.
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