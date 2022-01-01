Threat Manager: Uygulama izleyicilerini tek tıkla engelleyin

Bir uygulamayı veya web sitesini kullandıktan sonra çok sayıda kişiselleştirilmiş reklam görmeye başladığınızı hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, çeşitli çevrimiçi hizmetlerin, özellikle uygulamaların, aktivitenizi kaydetmesi ve üçüncü taraf şirketlerle paylaşmasıdır. Toplanan bu bilgiler daha sonra size hedeflenmiş reklamlar ve içerik sunmak için kullanılır ve tüm bu süreç genellikle sizin bilginiz veya onayınız olmadan gerçekleşir.

Birçok popüler web tarayıcısı, artık web sitelerinin iletişim kurabileceği üçüncü taraf şirketleri sınırlayan ve yetkisiz paylaşım miktarını azaltan özellikler içeriyor. Ancak bu, tüm tarayıcıları kapsamadığı gibi uygulamaları genellikle hiç kapsamaz. İşte burada devreye Threat Manager girer.