Threat Manager: Uygulama izleyicilerini tek tıkla engelleyin
Şirketlerin size ve uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla internette ne yaptığınıza dair bildikleri konusunda kontrol sahibi olun. ExpressVPN aboneliğinize dahil olan Threat Manager ile tanışın.
Threat Manager nedir?
Bir uygulamayı veya web sitesini kullandıktan sonra çok sayıda kişiselleştirilmiş reklam görmeye başladığınızı hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, çeşitli çevrimiçi hizmetlerin, özellikle uygulamaların, aktivitenizi kaydetmesi ve üçüncü taraf şirketlerle paylaşmasıdır. Toplanan bu bilgiler daha sonra size hedeflenmiş reklamlar ve içerik sunmak için kullanılır ve tüm bu süreç genellikle sizin bilginiz veya onayınız olmadan gerçekleşir.
Birçok popüler web tarayıcısı, artık web sitelerinin iletişim kurabileceği üçüncü taraf şirketleri sınırlayan ve yetkisiz paylaşım miktarını azaltan özellikler içeriyor. Ancak bu, tüm tarayıcıları kapsamadığı gibi uygulamaları genellikle hiç kapsamaz. İşte burada devreye Threat Manager girer.
VPN deneyiminizi tamamlamak için oluşturulan Threat Manager, cihazınızdaki her uygulamanın ve web sitelerinin, aktiviteyi takip ettiği veya kötü niyetli davranışlarda bulunduğu bilinen üçüncü taraflarla iletişim kurmasını engeller. Bu size çevrimiçi gizliliğiniz ve verilerinizin nasıl kullanıldığı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Threat Manager nasıl çalışır?
Threat Manager, cihazınızın herhangi bir bölümünün, izleyiciler ve kötü amaçlı sitelerden oluşan "engellenenler listemizde" yer alan sunucularla iletişim kurmasını engeller. Engellenenler listesini her yeni uygulama sürümüyle düzenli olarak güncellemekteyiz.
Threat Manager, şu anda iOS, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamasında mevcuttur.
Threat Manager kurulumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Threat Manager ile VPN deneyiminizi yükseltin
VPN, internet servis sağlayıcınız (İSS) ve alt sözleşme sahipleri gibi internet kanalı operatörlerinin internette ne yaptığınızı görememesini sağlar. Ancak yine de, kullandığınız herhangi bir uygulama veya web sitesi, faaliyetlerinizi kaydedebilir ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.
Örneğin, bir haber uygulaması veya web sitesi, hangi makaleleri okuduğunuzu kaydedebilir ve bu verileri, sizinle ilgili bir dijital profil oluşturmak isteyen başka bir şirketle paylaşabilir. Dijital profiliniz daha sonra diğer şirketlerin size hangi reklamları ve makaleleri göstereceklerine karar vermelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Threat Manager, bu paylaşımın bir kısmını sınırlamaya yardımcı olur.
Bu, ExpressVPN'i Threat Manager ile kullandığınızda, çevrimiçi trafiğinizin bazı şirketlerden korunmasının yanı sıra toplanan aktivitelerin de geniş çapta paylaşılmadığı anlamına gelir. Threat Manager de, ExpressVPN'in asla aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmamayı içeren gizlilik politikasını benimser. Bu sayede daha yüksek gizlilikle internette gezinebilirsiniz.
SSS
Threat Manager DNS engelleyiciye benziyor mu?
Evet, Threat Manager DNS tabanlı bir trafik engelleyicidir. İzleyiciler veya zararlı içerikler içerdiği bilinen belirli sunuculara erişimi engelleyecek şekilde diğer DNS filtreleme çözümleriyle hemen hemen aynı biçimde çalışır.
Threat Manager güvenli mi?
Evet! Threat Manager, cihazınızı korumak ve muhtemel riski en aza indirmek için özenle tasarlanmıştır. Uygulamalarımızın kötü amaçlı yazılım içermediğinden nasıl emin olacağımız konusunda bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Threat Manager, ExpressVPN'in katı gizlilik politikasını benimser. ExpressVPN internette ne yaptığınızı bilmek istemez, bu nedenle asla aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmadığımızı temin ederiz.
Threat Manager kullanımı ücretsiz midir?
Therat Manager, ExpressVPN uygulamasında yer alan ücretsiz bir ek özelliktir. Aktif bir ExpressVPN aboneliğiniz olduğu sürece Threat Manager'ı iOS, Mac ve Linux cihazınızda hemen kullanabilirsiniz.
ExpressVPN ile nasıl Threat Manager kullanırım?
Threat Manager'ı ExpressVPN iOS, Mac veya Linux uygulamanızda birkaç saniye içinde kolayca kurabilirsiniz. Öncelikle, protokolünüz olarak Lightway'i veya uygulamanızdaki "Otomatik" protokol ayarını kullandığınızdan emin olun.
iOS'ta Seçenekler > Ayarlar'a dokunun > Threat Manager özelliğini açın.
Mac'te Ayarlar > Tercihler > Threat Manager'a tıklayın > Threat Manager'ı açmak için kutucuğa tıklayın.
Linux'ta, aşağıdaki komutu çalıştırarak Terminal içinde Threat Manager'ı açabilirsiniz:
expressvpn preferences set block_trackers true
Hangi cihazlarda Threat Manager kullanabilirim?
Threat Manager, iOS, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamasında mevcuttur ve yakında Windows ve Android için uygulamalarımızda da sunulacaktır.
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