Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasına bağlı her cihaz için “Yönlendirici VPN'i”, “MediaStreamer” ve “VPN yok” tercihleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazıcınız gibi yerel ağ cihazlarına erişimi devam ettirmek için ayrık tünellemeyi kullanın.
VPN Ayrık Tünelleme Nedir?
VPN ayrık tünelleme, bazı cihazları veya uygulamaları VPN üzerinden yönlendirirken diğer cihazların veya uygulamaların internete doğrudan erişime sahip olmalarını sağlar. Ayrık tünellemeyi yerel ağ cihazlarınıza erişimi kaybetmeden seçtiğiniz trafiği korumak için kullanın. Windows, Mac, Android ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamalarında kullanılabilir.
Neden ayrık tünellemeye ihtiyacım var?
Sıradan bir VPN verilerinizi korsanlardan ve meraklı üçüncü kişilerden korumak için internet trafiğinizin tamamını şifreli bir tünele yönlendirir.
VPN'iniz ayrık tünellemeyi desteklemiyor ise şu sorunlarla karşılaşabilirsiniz:
Yerel ve ülke dışındaki web hizmetlerine aynı anda bağlanamazsınız
Tüm verileri VPN üzerinden iletmek bant genişliğinizin tümünü kullanır
VPN'e bağlı olduğunuzda LAN cihazlarına erişemezsiniz
Ayrık tünelleme VPN'i ile şunları yapabilirsiniz:
Yerel IP adresinden web hizmetlerini kullanırken yabancı filmleri izleyebilirsiniz
Diğer web aktivitelerinizi yavaşlatmadan güvenli bir şekilde indirme yapabilirsiniz
İnternette güvenli bir şekilde gezinirken ağ yazıcınıza erişebilirsiniz
Ayrık tünellemenin güvenlik riskleri var mı?
Belirli bir trafiği VPN'inizin korumasından hariç tutmak için ayrık tünelleme oluşturursanız, internet servis sağlayıcınız veya üçüncü bir kişi bu trafiğe erişebilir.
Çevrimiçi aktivitenizi korumak için hassas bilgilerinizi, indirmelerinizi veya torrentlerinizi idare ederken sadece VPN korumalı bağlantıları kullanın.
Ayrık tünelleme ExpressVPN uygulamalarında nasıl çalışır?
ExpressVPN ayrık tünelleme iki yönlü çalışır:
Ayrık Tünelleme: Seçilenler haricindeki tüm bağlı cihazları ve uygulamaları koruyun.
Ters Ayrık Tünelleme: Sadece seçilen bağlı cihazları veya uygulamaları koruyun.
VPN ayrık tünelleme içeren uygulamalar
Yönlendiriciler için uygulama
* MediaStreamer, normalde erişilmez olan içeriklere erişmenize olanak sağlayabilir, ancak VPN'in sağladığı güvenlik ve gizlilik faydalarını sağlamaz.