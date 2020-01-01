VPN Ayrık Tünelleme Nedir?

Ayrık tünellemenin güvenlik riskleri var mı?

Belirli bir trafiği VPN'inizin korumasından hariç tutmak için ayrık tünelleme oluşturursanız, internet servis sağlayıcınız veya üçüncü bir kişi bu trafiğe erişebilir.

Çevrimiçi aktivitenizi korumak için hassas bilgilerinizi, indirmelerinizi veya torrentlerinizi idare ederken sadece VPN korumalı bağlantıları kullanın.