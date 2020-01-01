Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

VPN Ayrık Tünelleme Nedir?

VPN ayrık tünelleme, bazı cihazları veya uygulamaları VPN üzerinden yönlendirirken diğer cihazların veya uygulamaların internete doğrudan erişime sahip olmalarını sağlar. Ayrık tünellemeyi yerel ağ cihazlarınıza erişimi kaybetmeden seçtiğiniz trafiği korumak için kullanın. Windows, Mac, Android ve yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamalarında kullanılabilir.

ExpressVPN Edinin
VPN ayrık tünelleme: Biri tünele diğeri başka yere olmak üzere iki farklı yöne ayrılan tren raylarını gösterir resim.

Neden ayrık tünellemeye ihtiyacım var?

Sıradan bir VPN verilerinizi korsanlardan ve meraklı üçüncü kişilerden korumak için internet trafiğinizin tamamını şifreli bir tünele yönlendirir.

VPN'iniz ayrık tünellemeyi desteklemiyor ise şu sorunlarla karşılaşabilirsiniz:

  • Yerel ve ülke dışındaki web hizmetlerine aynı anda bağlanamazsınız

  • Tüm verileri VPN üzerinden iletmek bant genişliğinizin tümünü kullanır

  • VPN'e bağlı olduğunuzda LAN cihazlarına erişemezsiniz

Ayrık tünelleme VPN'i ile şunları yapabilirsiniz:

  • Yerel IP adresinden web hizmetlerini kullanırken yabancı filmleri izleyebilirsiniz

  • Diğer web aktivitelerinizi yavaşlatmadan güvenli bir şekilde indirme yapabilirsiniz

  • İnternette güvenli bir şekilde gezinirken ağ yazıcınıza erişebilirsiniz

Ayrık tünellemenin güvenlik riskleri var mı?

Belirli bir trafiği VPN'inizin korumasından hariç tutmak için ayrık tünelleme oluşturursanız, internet servis sağlayıcınız veya üçüncü bir kişi bu trafiğe erişebilir.

Çevrimiçi aktivitenizi korumak için hassas bilgilerinizi, indirmelerinizi veya torrentlerinizi idare ederken sadece VPN korumalı bağlantıları kullanın.

Device Split Tunneling With the ExpressVPN App for Routers

Ayrık tünelleme ExpressVPN uygulamalarında nasıl çalışır?

ExpressVPN ayrık tünelleme iki yönlü çalışır:

  • Ayrık Tünelleme: Seçilenler haricindeki tüm bağlı cihazları ve uygulamaları koruyun.

  • Ters Ayrık Tünelleme: Sadece seçilen bağlı cihazları veya uygulamaları koruyun.

VPN ayrık tünelleme içeren uygulamalar

VPN'e bağlı ve bağlı olmayan cihazları gösteren yönlendirici arayüzü için ExpressVPN.

Yönlendiriciler için uygulama

Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasına bağlı her cihaz için “Yönlendirici VPN'i”, “MediaStreamer” ve “VPN yok” tercihleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Yazıcınız gibi yerel ağ cihazlarına erişimi devam ettirmek için ayrık tünellemeyi kullanın.

* MediaStreamer, normalde erişilmez olan içeriklere erişmenize olanak sağlayabilir, ancak VPN'in sağladığı güvenlik ve gizlilik faydalarını sağlamaz.

Sadece seçili uygulamaların VPN tarafından korunduğunu gösteren Mac arayüzü için ExpressVPN uygulaması.

Mac, Windows ve Android için uygulamalar

Windows, Mac ve Android için ExpressVPN uygulamalarında ayrık tünelleme özelliğini kullanarak, ExpressVPN'e bağlı olduğunuz zamanlarda hangi uygulamaların VPN'i kullanıp kullanmayacağını seçin.

ExpressVPN Edinin
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi VPN ayrık tünelleme VPN'ini risksiz deneyin

Eğer ExpressVPN'den ve ayrık tünelleme özelliğinden memnun kalmazsanız, Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz. İşte bu kadar basit.
ExpressVPN Edinin