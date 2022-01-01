5 VPN Konumuna kadar tek yönlendirici

Aynı anda en fazla beş VPN konumuna bağlanın. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup oluşturun, tüm TV'leri bir Birleşik Krallık grubuna taşıyın veya tüm oyun konsollarını Japonya'ya göre ayarlayın. VPN'den tamamen hariç tutulacak bir grup bile belirleyebilirsiniz.

Maksimum esneklik

Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip beş gruba ayırın. Her grup için şunları da seçebilirsiniz: