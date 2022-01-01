Hemen kaydolursanız herhangi bir planda ücretsiz ekstra 30 gün edinin.

Fırsatı kaçırmayın! 12 aylık plana abone olduğunuzda ücretsiz 4 ay edinin.

Ailenizin dijital yaşamı savunmaya değer.

VPN güvenliği Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolay.
Her cihaz, her zaman.

ExpressVPN Aircove Edinin

ABD'de mevcut.

Aircove anahtarı masaüstü görseli.

Tüm cihazlarınızı anında koruyun

Aircove: ExpressVPN tarafından sunulan ve güvenliği ön planda tutan yönlendirici

ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen Aircove, endüstrinin dahili^ VPN korumasına sahip ilk ve tek Wi-Fi yönlendiricisidir. Aircove, VPN yazılımı yükleyemeyen akıllı ev aletleri dahil tüm cihazlarınıza VPN'in tüm avantajları sağlar. Akıllı televizyon mu? Ses asistanı mı? İnternete bağlıysa korunur.

Aircove Edinin
Bir ev ortamındaki Aircove görüntülerinden oluşan kolaj: TV konsolunda Aircove görüntüsü, mutfakta Aircove görüntüsü, aile üyeleriyle oturma odasında Aircove görüntüsü. Collage of lifestyle images of Aircove in a home setting: Image of Aircove on TV console, image of Aircove in the kitchen, image of Aircove in the living room with family members.

^VPN özellikleri için ayrıca satılan aktif bir ExpressVPN aboneliği gereklidir.
Yönlendirici, VPN üyeliğiniz olmasa dahi standart işlevlerini yerine getirmeye devam edecektir.

Yönlendirici uygulaması UI + arkada Aircove detayı

Dakikalar içinde korunun

Aircove ile, yalnızca teknoloji uzmanı değil, herkes kolayca kurulum yapabilir. Aktivasyon beş dakika sürer. Ardından, herhangi bir cihazı Aircove'un Wi-Fi ağına bağlayarak anında koruyun. Herhangi bir cihaza uygulama yüklemeye gerek yoktur.

Aircove Edinin
Arkaplanda Aircove ve

Hiçbir şeyi kaçırmayın

Çift bantlı Wi-Fi 6 ile güçlendirilen Aircove, 1.200 Mbps'ye kadar* hızlı ve stabil bir Wi-Fi sunar. VPN açıkken bile birden fazla ekranda 4K HD izleyebilirsiniz. Ayrıca 1.600 fit kareye* kadar tüm ev kapsama alanıyla Aircove birçok cihazı destekleyebilir. Herkes ihtiyaç duyduğu performansı alır.

Teknik Özellikleri Görün

*Rakamlar, normal kullanım koşullarına dayalı tahminlerdir. Gerçek menzil ve performans, internet servis sağlayıcınıza, evinizin boyutuna, düzenine, cihaz kullanımına, yapı malzemelerine ve engellere bağlı olarak değişebilir.

Cihaz Grubu animasyonu

5 VPN Konumuna kadar tek yönlendirici

Aynı anda en fazla beş VPN konumuna bağlanın. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup oluşturun, tüm TV'leri bir Birleşik Krallık grubuna taşıyın veya tüm oyun konsollarını Japonya'ya göre ayarlayın. VPN'den tamamen hariç tutulacak bir grup bile belirleyebilirsiniz.

Maksimum esneklik

Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip beş gruba ayırın. Her grup için şunları da seçebilirsiniz:

  • Akıllı Konum, ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçer

  • VPN'siz durum, bir cihazın internete bağlı olmasını istediğiniz ancak VPN kullanmadığınız durumlar için

  • İnternetsiz durum, bazı cihazların internete erişimini engellemek istediğiniz zamanlar için

Tek seferde en fazla beş konuma bağlanın.

Çoklu VPN konumu

Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip olan beş gruba ayırın.

Cihazı cihaz grubuna sürükleyin.

Kolay konum değiştirme

Cihaz konumunuzu saniyeler içinde değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.

Kesintisiz VPN deneyiminin tadını çıkarın.

Kesintisiz VPN

Bağlantılarınız siz konum değiştirirken kesilmez.

ExpressVPN Aircove

Technical drawing of Aircove with front and rear view + callouts
Teknik Özellikleri Görün

SSS

Aircove nedir?
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Aircove ABD dışında mevcut mu?
Aircove'a sahipsem ExpressVPN aboneliğine ihtiyacım var mı?
Aircove için internet servis sağlayıcısına (İSS) ihtiyacım var mı?
Aircove'um varsa Netflix/HBO/Prime Video/diğer video izleme hizmeti hesaplarına ihtiyacım var mı?
Aircove bir Wi-Fi mesh sistemi mi?
Aircove ile nasıl bir internet hızına sahip olurum?

Ev koruması, yeniden tanımlandı.

Evinizi çevrimiçi ortamda gerçek hayatta olduğu kadar güvenli hale getirin. Aircove ile.

Bugün Aircove Edinin
Şimdi Aircove Edinin

ABD'de mevcuttur