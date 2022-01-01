Ailenizin dijital yaşamı savunmaya değer.
VPN güvenliği Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolay.
Her cihaz, her zaman.
ABD'de mevcut.
Tüm cihazlarınızı anında koruyun
ExpressVPN tarafından özel olarak geliştirilen Aircove, endüstrinin dahili^ VPN korumasına sahip ilk ve tek Wi-Fi yönlendiricisidir. Aircove, VPN yazılımı yükleyemeyen akıllı ev aletleri dahil tüm cihazlarınıza VPN'in tüm avantajları sağlar. Akıllı televizyon mu? Ses asistanı mı? İnternete bağlıysa korunur.
^VPN özellikleri için ayrıca satılan aktif bir ExpressVPN aboneliği gereklidir.
Yönlendirici, VPN üyeliğiniz olmasa dahi standart işlevlerini yerine getirmeye devam edecektir.
Dakikalar içinde korunun
Aircove ile, yalnızca teknoloji uzmanı değil, herkes kolayca kurulum yapabilir. Aktivasyon beş dakika sürer. Ardından, herhangi bir cihazı Aircove'un Wi-Fi ağına bağlayarak anında koruyun. Herhangi bir cihaza uygulama yüklemeye gerek yoktur.
Hiçbir şeyi kaçırmayın
Çift bantlı Wi-Fi 6 ile güçlendirilen Aircove, 1.200 Mbps'ye kadar* hızlı ve stabil bir Wi-Fi sunar. VPN açıkken bile birden fazla ekranda 4K HD izleyebilirsiniz. Ayrıca 1.600 fit kareye* kadar tüm ev kapsama alanıyla Aircove birçok cihazı destekleyebilir. Herkes ihtiyaç duyduğu performansı alır.
*Rakamlar, normal kullanım koşullarına dayalı tahminlerdir. Gerçek menzil ve performans, internet servis sağlayıcınıza, evinizin boyutuna, düzenine, cihaz kullanımına, yapı malzemelerine ve engellere bağlı olarak değişebilir.
5 VPN Konumuna kadar tek yönlendirici
Aynı anda en fazla beş VPN konumuna bağlanın. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup oluşturun, tüm TV'leri bir Birleşik Krallık grubuna taşıyın veya tüm oyun konsollarını Japonya'ya göre ayarlayın. VPN'den tamamen hariç tutulacak bir grup bile belirleyebilirsiniz.
Maksimum esneklik
Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip beş gruba ayırın. Her grup için şunları da seçebilirsiniz:
Akıllı Konum, ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçer
VPN'siz durum, bir cihazın internete bağlı olmasını istediğiniz ancak VPN kullanmadığınız durumlar için
İnternetsiz durum, bazı cihazların internete erişimini engellemek istediğiniz zamanlar için
Çoklu VPN konumu
Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip olan beş gruba ayırın.
Kolay konum değiştirme
Cihaz konumunuzu saniyeler içinde değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.
Kesintisiz VPN
Bağlantılarınız siz konum değiştirirken kesilmez.
ExpressVPN Aircove
SSS
Aircove nedir?
Aircove, doğrudan ExpressVPN'e bağlanmak için özel olarak tasarlanmış, piyasadaki ilk ve tek kablosuz internet yönlendiricisidir. Bu, yönlendiricinin kendisine bağlanan her cihaza VPN işlevi sağlamasına olanak tanır.
Aircove'un diğer yönlendiricilerden farkı nedir?
Herhangi bir yönlendirici internete erişim sağlayabilirken Aircove'un daha iyi yaptığı bir şey var: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında getirir. İnternete bağlılarsa korunurlar. İstemiyorsanız başka bir cihaza ExpressVPN yüklemeniz gerekmez.
Aircove ABD dışında mevcut mu?
Aircove şu anda yalnızca ABD'de mevcuttur, ancak mümkün olan en kısa sürede diğer bölgelerde kullanıma sunmak için çalışıyoruz. ABD dışındaysanız buradan kaydolmanız yeterlidir; ülkenizde kullanıma sunulduğunda sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.
ExpressVPN, başka yerlerde satışa sunulan, desteklenen üçüncü taraf yönlendiricilere de kurulabilir.
Aircove'a sahipsem ExpressVPN aboneliğine ihtiyacım var mı?
Evet. Aircove, ExpressVPN önceden yüklenmiş olarak gelse de, VPN avantajlarından yararlanmak istiyorsanız mevcut bir abonelikle etkinleştirmeniz gerekir. Ancak ExpressVPN'e hiç abone olmasanız bile Aircove, diğer yönlendiriciler gibi standart Wi-Fi ve ağ işlevlerini yerine getirmeye devam edecektir.
Aircove için internet servis sağlayıcısına (İSS) ihtiyacım var mı?
Evet, internete bağlanmak için bir İSS'ye ihtiyacınız olacak. İSS'niz evinize internet erişimi sağlarken Aircove internet erişimini tüm bağlı cihazlarınıza dağıtır.
Aircove'um varsa Netflix/HBO/Prime Video/diğer video izleme hizmeti hesaplarına ihtiyacım var mı?
Video içeriğine erişmek istiyorsanız evet. Aircove herhangi bir video izleme hesabıyla birlikte gelmez; bu nedenle Netflix, HBO, Hulu, Prime Video veya başka herhangi bir ücretli video izleme hizmeti aboneliğiniz yoksa bunlara ayrıca kaydolmanız gerekir.
Aircove bir Wi-Fi mesh sistemi mi?
Hayır, Aircove, tüm kablosuz trafiğin ve isteklerin tek bir erişim noktasından geçtiği bir yönlendiricidir. Mevcut bir ağ sisteminiz varsa Aircove VPN ile korumak istediğiniz en yüksek cihaz yoğunluğuna sahip node'lardan birine bağlanabilir.
Aircove ile nasıl bir internet hızına sahip olurum?
Aircove'un yüksek performanslı dört çekirdekli CPU'su, Wi-Fi üzerinden 1.200 Mbps'ye ve Ethernet üzerinden 1.000 Mbps'ye kadar indirme hızları sağlar.
Bu rakamlar, normal kullanım koşullarına dayalı tahminlerdir. Gerçek menzil ve performans, internet servis sağlayıcınıza, evinizin boyutuna, düzenine, cihaz kullanımına, yapı malzemelerine ve engellere bağlı olarak değişebilir.
Ev koruması, yeniden tanımlandı.
Evinizi çevrimiçi ortamda gerçek hayatta olduğu kadar güvenli hale getirin. Aircove ile.
ABD'de mevcuttur