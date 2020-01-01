Şifrem ne kadar güvenli?

Manşetleri dolduran büyük veri sızıntıları hakkındaki söylentilere rağmen, güvenli bir şifre oluşturmanın kuralları aslında o kadar karmaşık değildir: Şifrenizi uzun, rastgele ve özgün yapın. Sadece 1 rakamından oluşan 50 karakterli bir şifre rastgele ve özgün olmaz. Aynı şekilde "Hotel California" şarkısının sözleri, çocuğunuzun doğum günü veya yıllardır ufak değişiklikler ile tekrar tekrar kullandığınız şifre de rastgele ve özgün değildir. Büyük olasılıkla, kendi kendinize uydurduğunuz hiçbir şey tamamen rastgele olamaz; insan beyni o şekilde çalışmıyor.

Rastgele Şifre Oluşturucu işte burada devreye giriyor. Kullandığınız her site ve hizmet için bir güvenli şifre oluşturmak için kullanın. Varsayılan ayarlar çoğu amaç için yeterince güvenli bir şifre oluşturur (ancak karakter eklemenin hiçbir sakıncası yoktur). Hepsini kaydetmek için bir şifre yöneticisi kullanın. Şifre yöneticinize erişmek için şifre gibi, hafızanızı kullanmanız gereken o özel durumlar için ise bir sözlükten tek tek çektiğiniz kelimelerin bir dizisini kullanmanızı tavsiye ederiz. Dijital çağda kendinizi korumak dijital çözümler gerektirir—ancak bir miktar analog da yardımcı olabilir.