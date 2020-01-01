Güçlü bir şifre nasıl oluşturulur
Yukarıdaki şifre, bu sayfayı açtığınızda cihazınız tarafından oluşturulmuş yeni bir şifredir. Kopyala butonuna tıklayın ve dilediğiniz yere yapıştırın. Yeni bir şifreye ihtiyacınız var ise, Tekrar Oluştur'a tıklayın. Özelliklerini değiştirmek için Karakter Türleri kutularını seçin veya Şifre Uzunluğu kaydırma butonunu kullanın.
ExpressVPN Şifre Oluşturucu kutu içindeki şifreyi kaba kuvvet (rastgele tahmin oluşturan bir bilgisayar) ile kırmanın ne kadar süreceğini tahmin etmek için cihazınızı kullanır. Lütfen unutmayın: Matematiksel olarak karmaşık olan ancak rastgele olmayan bir şifreyi (P4s$w0rd987 gibi) tahmin etmek yaygın kelimelerin varyasyonlarını arayarak veya sızdırılmış şifreler listesi kullanarak kolaylaşabilir.
Şifrem ne kadar güvenli?
Manşetleri dolduran büyük veri sızıntıları hakkındaki söylentilere rağmen, güvenli bir şifre oluşturmanın kuralları aslında o kadar karmaşık değildir: Şifrenizi uzun, rastgele ve özgün yapın. Sadece 1 rakamından oluşan 50 karakterli bir şifre rastgele ve özgün olmaz. Aynı şekilde "Hotel California" şarkısının sözleri, çocuğunuzun doğum günü veya yıllardır ufak değişiklikler ile tekrar tekrar kullandığınız şifre de rastgele ve özgün değildir. Büyük olasılıkla, kendi kendinize uydurduğunuz hiçbir şey tamamen rastgele olamaz; insan beyni o şekilde çalışmıyor.
Rastgele Şifre Oluşturucu işte burada devreye giriyor. Kullandığınız her site ve hizmet için bir güvenli şifre oluşturmak için kullanın. Varsayılan ayarlar çoğu amaç için yeterince güvenli bir şifre oluşturur (ancak karakter eklemenin hiçbir sakıncası yoktur). Hepsini kaydetmek için bir şifre yöneticisi kullanın. Şifre yöneticinize erişmek için şifre gibi, hafızanızı kullanmanız gereken o özel durumlar için ise bir sözlükten tek tek çektiğiniz kelimelerin bir dizisini kullanmanızı tavsiye ederiz. Dijital çağda kendinizi korumak dijital çözümler gerektirir—ancak bir miktar analog da yardımcı olabilir.
ExpressVPN'in Güçlü Şifreler için
Kılavuz'una göz atın
İki faktörlü doğrulama hesaplarınızın ve hizmetlerinizin kırılmasını kısa süre için geçerli olan ikincil bir şifre oluşturarak zorlaştırır. Nasıl kullanacağınızı, nasıl kuracağınızı ve hangi 2FA yönteminin sizin için doğru olduğunu göstereceğiz.
Tamamen rastgele bir şifre sadece onu hatırlarsanız kullanışlı olur. Size önde gelen bazı şifre yöneticileri göstereceğiz ve her biri için en iyi kullanımı anlatacağız. Ve tarayıcınızın yerleşik şifre kaydetme özelliğini kullanmanın sınırlarını ve risklerini açıklayacağız.
Size hatırlaması kolay olan yüksek kaliteli, özgün şifreleri nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Diceware şifre yöneticiniz, Bitcoin "beyin cüzdanları," veya korumak istediğiniz herhangi bir hesap için bir ana şifre oluşturmanıza yardımcı olur.