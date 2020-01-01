VPN nasıl çalışır

Evde veya dünyanın herhangi bir yerine seyahat ediyor olsanız da, internete Arjantin sunucusu üzerinden bağlanabileceksiniz. ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece sunucularımıza giden şifreli trafiği görebilir, böylece verilerinizi deşifre edemez veya ziyaret ettiğiniz web sitelerini göremez.

ExpressVPN kullanarak El Trece, Telefe veya América üzerinden sevdiğiniz programları izleyin — veya çevrimiçi gezinme deneyiminizin güvenli bir deneyim olduğundan emin olun.