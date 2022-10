ExpressVPN Güven Merkezi

Tutarlılığı artırır. Her sunucunun gerektiğinde farklı zamanlarda güncelleme alması yerine, TrustedServer sayesinde ExpressVPN sunucularının her biri en güncel yazılımı çalıştırır. Bu, ExpressVPN'in her sunucuda tam olarak ne çalıştığını bildiği anlamına gelir, güvenlik açıkları veya yanlış yapılandırma riskini en aza indirir ve VPN güvenliğini önemli ölçüde artırır.

Need help? Chat with us!