ExpressVPN Güven Merkezi

Genel-özel anahtar çiftlerini, iki faktörlü kimlik doğrulama, Git commitleri imzalama ve bir sunucuya SSH üzerinden bağlanma gibi çeşitli güvenlik amaçları için kullanırız. Özel anahtarlarımızı donanımsal güvenlik cihazlarında tutarak çalınma riskini azaltıyoruz. Bu, iş istasyonlarımız ele geçirilse bile bir saldırganın özel anahtarlarımızı çalamayacağı anlamına gelir.

Bu aygıtlar, güçlü şifrelerle korunmaktadır ve birden çok başarısız kilit açma girişiminden sonra kendilerini "çalışmaz hâle getirmeleri" için yapılandırılmıştır. Cihazların çalışması için fiziksel bir dokunuş gerekir, bu da kötü amaçlı yazılımın bir insan yardımı olmadan anahtarları çalamayacağı anlamına gelir.