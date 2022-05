Şifrelerin denetimi; e-posta hesabınızdan bankacılığa, uygulamalara ve web sitelerine kadar, her gün kullandığınız çevrimiçi hesapları korumak için gereklidir. Çok uzun ve rastgele olsa bile aynı şifreyi asla birden fazla hesap için kullanmamalısınız. Güvenlik uzmanları, her hesap için uzun, karmaşık ve özgün şifreler oluşturmak, saklamak ve doldurmak için bir şifre yöneticisi kullanmanızı önermektedir.

