Giriş bilgilerinizi koruyun

Artık şifrelerinizi hatırlamak veya unuttuğunuz zaman sıfırlamak zorunda değilsiniz. ExpressVPN Keys kullandığınız zaman; sevdiğiniz siteler ve yayın hizmetlerinden e-postanız ve internet bankacılığına kadar, her gün kullandığınız giriş bilgilerini yönetmek için yalnızca bir şifreyi hatırlamanız gerekir.

ExpressVPN Keys, tıpkı endüstri lideri VPN'imiz gibi, uzmanlardan oluşan ekibimizin öncülük ettiği tehdit modelleme ve güvenlik değerlendirmesi sayesinde güvenli uygulama geliştirme ve bulut altyapısı için sektörün en iyi yöntemlerini uygular.

Şifre yöneticisi sır vermeyen şifreleme kullanır, bu da giriş bilgilerinize yalnızca sizin erişebileceğiniz anlamına gelir. Birincil şifre veya biyometri kullanarak ExpressVPN Keys'in kilidini açtığınızda, giriş bilgilerinizin şifresi yalnızca cihazınız üzerinde çözülür. Yalnızca bir anahtar bulunur, o da sizin elinizdedir. Şifrelerinizi biz bile göremeyiz.