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ExpressVPN Keys ile şifrelerinizi koruyun

Ek ücret olmadan VPN aboneliğinize dâhil olan ExpressVPN Keys ile favori siteleriniz ve hizmetleriniz için şifre oluşturun, şifrelerinizi saklayın ve otomatik doldurun.

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ExpressVPN Keys'de kayıtlı giriş bilgileri ve şifre listesi.
ExpressVPN Keys logosu.

ExpressVPN Keys nedir?

ExpressVPN Keys, şifre güvenliğinizin kontrolünü elinize almanızı sağlar. Kırılması zor olan özgün ve karmaşık şifreler oluşturabilir, onları güvenli bir dijital kasada saklayabilir ve giriş bilgilerinizi tek bir tıkla doldurabilirsiniz.

ExpressVPN Keys; endüstri lideri VPN'imizi, TrustedServer teknolojisini ve Lightway VPN protokolünü yaratan ekibin en yeni güvenlik inovasyonudur. ExpressVPN, şifre yöneticisinin hizmete sunulmasıyla birlikte, dijital ayak izinizi ve şifrelerinizi koruma yöntemlerini artırmaktadır. Aynı fiyata daha fazla güvenlik edinirsiniz.

Instagram ve diğerleri için giriş bilgilerinin kaydedildiği ExpressVPN Keys.

Giriş bilgilerinizi koruyun

Artık şifrelerinizi hatırlamak veya unuttuğunuz zaman sıfırlamak zorunda değilsiniz. ExpressVPN Keys kullandığınız zaman; sevdiğiniz siteler ve yayın hizmetlerinden e-postanız ve internet bankacılığına kadar, her gün kullandığınız giriş bilgilerini yönetmek için yalnızca bir şifreyi hatırlamanız gerekir.

ExpressVPN Keys, tıpkı endüstri lideri VPN'imiz gibi, uzmanlardan oluşan ekibimizin öncülük ettiği tehdit modelleme ve güvenlik değerlendirmesi sayesinde güvenli uygulama geliştirme ve bulut altyapısı için sektörün en iyi yöntemlerini uygular.

Şifre yöneticisi sır vermeyen şifreleme kullanır, bu da giriş bilgilerinize yalnızca sizin erişebileceğiniz anlamına gelir. Birincil şifre veya biyometri kullanarak ExpressVPN Keys'in kilidini açtığınızda, giriş bilgilerinizin şifresi yalnızca cihazınız üzerinde çözülür. Yalnızca bir anahtar bulunur, o da sizin elinizdedir. Şifrelerinizi biz bile göremeyiz.

ExpressVPN Keys kullanarak güçlü şifreler oluşturun.

Güçlü şifreler oluşturun

Artık zayıf şifreler kullanmak, şifreleri tekrar kullanmak veya birçok hesap için benzer şifreler kullanmak yok. Bu alışkanlıklar hesaplarınızı korunmasız bırakır. Tek bir tıkla özgün, karmaşık şifreler oluşturmak için ExpressVPN'in şifre yöneticisini kullanarak şifre güvenliğinizi üst seviyeye çıkarın.

ExpressVPN Keys kullanarak tek bir tıkla veya dokunuşla şifrelerinizi hızlıca doldurun.

Tek bir tıkla daha hızlı giriş yapın

Artık yanlış yazmak veya bir simge aramak yok. ExpressVPN Keys bütün şifrelerinizi sizin yerinize hatırlar ve sonra onları tek bir tıkla doldurur.

ExpressVPN Keys'de kaydedilen giriş bilgilerinize bütün cihazlarınızdan erişin.

Bütün cihazlarınızdan erişin

Şifrelerinizi gittiğiniz her yere götürün. Beta versiyonu bilgisayarınızda Chrome uzantısı aracılığıyla kullanılabilen ve ExpressVPN Android mobil uygulamasında* yerleşik olan ExpressVPN Keys, giriş bilgilerinizi cihazlarınız arasında senkronize eder.

*iOS için ExpressVPN Keys'in beta versiyonu hâlâ geliştirme aşamasındadır.

ExpressVPN Keys, ek ücret olmadan aboneliğinize dâhildir.

Ek ücret yok, limit yok

ExpressVPN Keys, premium bir şifre yöneticisinin güvenliğini ve gönül rahatlığını premium fiyat etiketi olmadan sunar çünkü ExpressVPN aboneliğinize ek ücret olmadan dâhil edilir.

VPN aboneliğiniz sonra erdikten sonra bile şifre yöneticisini ücretsiz kullanabilirsiniz.

Hafızanızın (ve bazı diğer şifre yöneticilerinin) aksine, ExpressVPN Keys'de veya onu kullandığınız cihazlarda kaydedebileceğiniz giriş bilgisi sayısı için bir sınır yoktur.

SSS: ExpressVPN Keys beta

Şifre yöneticisini hangi cihazlarda ve platformlarda kullanabilirim?
Şifre yöneticisini nasıl indiririm ve yüklerim?
ExpressVPN Keys Chrome uzantısına sahipsem ExpressVPN uygulamasına da ihtiyacım var mı?
Giriş bilgilerimi başka bir şifre yöneticisinden aktarabilir miyim?
En iyi ücretsiz şifre yöneticisi hangisi?
Şifre yöneticisi güvenli mi?
Şifre yöneticileri oltalama saldırılarına karşı koruma sağlar mı?
Şifre güvenliği neden önemlidir?
Şifre yöneticilerini kullanmaya değer mi?
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Aynı fiyata daha fazla koruma

Henüz ExpressVPN'e sahip değil misiniz? VPN ile çevrimiçi aktivitenizi, şifre yöneticisiyle de giriş bilgilerinizi koruyun. 30 günlük para iade garantisi içerir.

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