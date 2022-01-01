ExpressVPN Keys ile şifrelerinizi koruyun
Ek ücret olmadan VPN aboneliğinize dâhil olan ExpressVPN Keys ile favori siteleriniz ve hizmetleriniz için şifre oluşturun, şifrelerinizi saklayın ve otomatik doldurun.
ExpressVPN Keys nedir?
ExpressVPN Keys, şifre güvenliğinizin kontrolünü elinize almanızı sağlar. Kırılması zor olan özgün ve karmaşık şifreler oluşturabilir, onları güvenli bir dijital kasada saklayabilir ve giriş bilgilerinizi tek bir tıkla doldurabilirsiniz.
ExpressVPN Keys; endüstri lideri VPN'imizi, TrustedServer teknolojisini ve Lightway VPN protokolünü yaratan ekibin en yeni güvenlik inovasyonudur. ExpressVPN, şifre yöneticisinin hizmete sunulmasıyla birlikte, dijital ayak izinizi ve şifrelerinizi koruma yöntemlerini artırmaktadır. Aynı fiyata daha fazla güvenlik edinirsiniz.
Giriş bilgilerinizi koruyun
Artık şifrelerinizi hatırlamak veya unuttuğunuz zaman sıfırlamak zorunda değilsiniz. ExpressVPN Keys kullandığınız zaman; sevdiğiniz siteler ve yayın hizmetlerinden e-postanız ve internet bankacılığına kadar, her gün kullandığınız giriş bilgilerini yönetmek için yalnızca bir şifreyi hatırlamanız gerekir.
ExpressVPN Keys, tıpkı endüstri lideri VPN'imiz gibi, uzmanlardan oluşan ekibimizin öncülük ettiği tehdit modelleme ve güvenlik değerlendirmesi sayesinde güvenli uygulama geliştirme ve bulut altyapısı için sektörün en iyi yöntemlerini uygular.
Şifre yöneticisi sır vermeyen şifreleme kullanır, bu da giriş bilgilerinize yalnızca sizin erişebileceğiniz anlamına gelir. Birincil şifre veya biyometri kullanarak ExpressVPN Keys'in kilidini açtığınızda, giriş bilgilerinizin şifresi yalnızca cihazınız üzerinde çözülür. Yalnızca bir anahtar bulunur, o da sizin elinizdedir. Şifrelerinizi biz bile göremeyiz.
Güçlü şifreler oluşturun
Artık zayıf şifreler kullanmak, şifreleri tekrar kullanmak veya birçok hesap için benzer şifreler kullanmak yok. Bu alışkanlıklar hesaplarınızı korunmasız bırakır. Tek bir tıkla özgün, karmaşık şifreler oluşturmak için ExpressVPN'in şifre yöneticisini kullanarak şifre güvenliğinizi üst seviyeye çıkarın.
Tek bir tıkla daha hızlı giriş yapın
Artık yanlış yazmak veya bir simge aramak yok. ExpressVPN Keys bütün şifrelerinizi sizin yerinize hatırlar ve sonra onları tek bir tıkla doldurur.
Bütün cihazlarınızdan erişin
Şifrelerinizi gittiğiniz her yere götürün. Beta versiyonu bilgisayarınızda Chrome uzantısı aracılığıyla kullanılabilen ve ExpressVPN Android mobil uygulamasında* yerleşik olan ExpressVPN Keys, giriş bilgilerinizi cihazlarınız arasında senkronize eder.
*iOS için ExpressVPN Keys'in beta versiyonu hâlâ geliştirme aşamasındadır.
Ek ücret yok, limit yok
ExpressVPN Keys, premium bir şifre yöneticisinin güvenliğini ve gönül rahatlığını premium fiyat etiketi olmadan sunar çünkü ExpressVPN aboneliğinize ek ücret olmadan dâhil edilir.
VPN aboneliğiniz sonra erdikten sonra bile şifre yöneticisini ücretsiz kullanabilirsiniz.
Hafızanızın (ve bazı diğer şifre yöneticilerinin) aksine, ExpressVPN Keys'de veya onu kullandığınız cihazlarda kaydedebileceğiniz giriş bilgisi sayısı için bir sınır yoktur.
SSS: ExpressVPN Keys beta
Şifre yöneticisini hangi cihazlarda ve platformlarda kullanabilirim?
ExpressVPN Keys şu anda Chrome tarayıcı uzantısı aracılığıyla Windows, Mac ve Linux üzerinde ve Android için ExpressVPN uygulamasında beta olarak kullanılabilir. iOS için beta versiyonu hâlâ geliştirme aşamasındadır.
Şifre yöneticisini nasıl indiririm ve yüklerim?
ExpressVPN Keys Chrome uzantısını indirmek için buraya tıklayın. ExpressVPN Keys'i Android üzerinde kullanmak için beta tester olun.
ExpressVPN Keys Chrome uzantısına sahipsem ExpressVPN uygulamasına da ihtiyacım var mı?
Evet. ExpressVPN Keys Chrome uzantısı, ExpressVPN uygulamasının Windows, Mac veya Linux cihanızıda yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmasını gerektirmektedir.
Giriş bilgilerimi başka bir şifre yöneticisinden aktarabilir miyim?
Evet, giriş bilgilerinizi birçok popüler şifre yöneticisinden içe aktarabilirsiniz. Tarayıcınızda ve diğer şifre yöneticilerinde kaydedilen giriş bilgilerini ve şifreleri nasıl içe aktaracağınızı öğrenin.
En iyi ücretsiz şifre yöneticisi hangisi?
ExpressVPN Keys en iyisidir çünkü ExpressVPN aboneliğinize dâhil olduğundan dolayı ek ücret ödemeden tüm cihazlarınızda premium şifre güvenliği edinirsiniz. Bu şifre yöneticisini kullanmak, VPN aboneliğiniz sona erdikten sonra bile ücretsizdir.
Şifre yöneticisi güvenli mi?
Evet. ExpressVPN Keys'i güvenlik uygulamaları ve bulut altyapısı için endüstrinin en iyi uygulamalarını karşılayacak şekilde oluşturduk ve verilerinizi korumak için kapsamlı tehdit modelleri ve güvenlik değerlendirmeleri uyguluyoruz.
Şifre yöneticinizde kaydedilen giriş bilgileri, şifreleri çözülmüş giriş bilgilerinizi yalnızca sizin görebilmenizi sağlayan "sır vermeyen şifreleme" ile her zaman korunur. Pek mümkün olmasa da sunucularımızın güvenliğinin kırılması durumunda, kaydedilen giriş bilgileriniz cihazınızdan çıkmadan önce şifrelendiklerinden dolayı hâlâ güvende olur.
Şifre yöneticileri oltalama saldırılarına karşı koruma sağlar mı?
Evet. Bir şifre yöneticisi, şifrelerinizi oltalamak için tasarlanan kötü amaçlı web sitelerine karşı ek koruma sunar. ExpressVPN Keys, yalnızca şifre yöneticinizde kaydedilen doğru web siteleri veya uygulamalar ile eşleşen giriş bilgilerini doldurur.
Şifre güvenliği neden önemlidir?
Şifrelerin denetimi; e-posta hesabınızdan bankacılığa, uygulamalara ve web sitelerine kadar, her gün kullandığınız çevrimiçi hesapları korumak için gereklidir. Çok uzun ve rastgele olsa bile aynı şifreyi asla birden fazla hesap için kullanmamalısınız. Güvenlik uzmanları, her hesap için uzun, karmaşık ve özgün şifreler oluşturmak, saklamak ve doldurmak için bir şifre yöneticisi kullanmanızı önermektedir.
Şifre yöneticilerini kullanmaya değer mi?
Şifre yöneticileri, çevrimiçi güvenliğinizi artırmanın en kolay yollarından biridir. Güçlü şifreler kullanarak çevrimiçi hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak çok önemlidir ancak en iyi şifreler hatırlaması zor şifrelerdir. Şifrelerinizi bir yere yazmak veya cihazlarınızda bir dosyaya kaydetmek, bir kişinin onları çalma riskini artırır. İyi bir şifre yöneticisi, ne kadar uzun ve karmaşık olursa olun, bütün şifrelerinizi saklamak için yalnızca sizin erişebileceğiniz güvenli bir alan sunarak bu sorunları çözer.
ExpressVPN Keys ile, VPN aboneleri ek ücret ödemeden premium bir şifre yöneticisinin güvenliğinden faydalanırlar. Bu yüzden buna kesinlikle değer.
Aynı fiyata daha fazla koruma
Henüz ExpressVPN'e sahip değil misiniz? VPN ile çevrimiçi aktivitenizi, şifre yöneticisiyle de giriş bilgilerinizi koruyun. 30 günlük para iade garantisi içerir.