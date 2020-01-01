Sizi yavaşlatmayan VPN

Yüksek hızlar

ExpressVPN'in sürekli olarak optimize edilen ağı 3.000+ VPN sunucusunu yüksek hızlarda sunar. HD videoların ve beklediğiniz indirme hızlarının tadını çıkarın.

Sınırsız bant genişliği & sınırsız sunucu değiştirme

ExpressVPN hiçbir zaman indirmelerinize bir üst sınır koymaz, böylece diğer servisler veya hatta İnternet Sevis Sağlayıcınızdaki gibi yavaşlama yaşamazsınız. Dilediğiniz zaman VPN sunucu konumunu değiştirebilirsiniz.

Yükselme edinin

İnternet Servis Sağlayıcınız bant genişliğinizi yavaşlatıyor ve film gecenizi mahvediyorsa, bağlantı hızınızda bir yükselme bile edinebilirsiniz!