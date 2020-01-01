En Hızlı VPN: ExpressVPN gerçekten hızlı mı?
Hızlı bir VPN'e mi ihtiyacınız var?
Herhangi bir yavaşlama olmadan tüm cihazlarınızda internete engeli kaldırın ve bağlantınızı koruyun. Hız testleri ExpressVPN'in en hızlı VPN olduğunu göstermektedir!
ExpressVPN: Piyasadaki en güvenilir ultra hızlı VPN hizmeti
Diğer VPN'lerin aksine, ExpressVPN hangi yüksek hızlı VPN sunucu konumlarının çalıştığını görmenizi sağlayan bir Hız Testi sunar. Daha hızlı VPN sunucu konumlarına daha kolay bağlanın. Böylesine bir VPN Hız Testini başka VPN uygulamalarında bulamazsınız!
Dünyanın en iyi yüksek hızlı VPN'ini test sürüşüne çıkarın:
- Windows ve Mac için VPN uygulamanızdaki Hız Testini başlatın.
- Sizin için en hızlı VPN sunucu konumlarının güncel dizinini edinin.
- İhtiyacınız için en hızlı VPN sunucu konumunu seçin. Daha sonra kolay bir şekilde erişmek için favori VPN sunucu konumlarınızı kaydedin.
ExpressVPN ile videoları daha hızlı izleyin
Hız Testi başladıktan sonra, VPN sunucu konumlarının Hız İndeksi, Gecikme, ve İndirme Hızına göre sıralandığını görebileceksiniz.
Farklı İndirme Hızları ile farklı video izleme kalitesi seviyeleri elde edebilirsiniz.
Yavaş VPN sunucu konumları arasında geçiş yapmak ile zaman kaybetmeyin. VPN Hız Testi ExpressVPN'i yavaşlatmayı baypas etmek ve daha yüksek hızlar ile izlemek için en iyi VPN yapar!
Sizi yavaşlatmayan VPN
Yüksek hızlar
ExpressVPN'in sürekli olarak optimize edilen ağı 3.000+ VPN sunucusunu yüksek hızlarda sunar. HD videoların ve beklediğiniz indirme hızlarının tadını çıkarın.
Sınırsız bant genişliği & sınırsız sunucu değiştirme
ExpressVPN hiçbir zaman indirmelerinize bir üst sınır koymaz, böylece diğer servisler veya hatta İnternet Sevis Sağlayıcınızdaki gibi yavaşlama yaşamazsınız. Dilediğiniz zaman VPN sunucu konumunu değiştirebilirsiniz.
Yükselme edinin
İnternet Servis Sağlayıcınız bant genişliğinizi yavaşlatıyor ve film gecenizi mahvediyorsa, bağlantı hızınızda bir yükselme bile edinebilirsiniz!ExpressVPN Edinin
Hızlı VPN Protokolleri
ExpressVPN'in hızlı VPN protokollerini kullandığınızda bağlantı hızınızda bir yükselme elde edebilirsiniz! ExpressVPN aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok protokol seçeneği sunar:
UDP, User Datagram Protocol (Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü) anlamına gelir. Hız ve güvenliğin en iyi kombinasyonunu sunar, ancak her ağ için uygun olmayabilir.
TCP, Transmission Control Protocol (İletim Denetim Protokolü) anlamına gelir. UDP'ye göre biraz daha yavaş olabilir ancak neredeyse her ağ için uygundur.
IPsec, Internet Protocol security (İnternet Protokol güvenliği) anlamına gelir. Çok güvenli olsa da her ağ üzerinde her zaman çalışmayabilir.
ExpressVPN ağınıza bağlı olarak en iyi protokol seçeneğini otomatik olarak seçer, ancak siz de el ile bu seçenekler arasından seçme şansına sahipsiniz.ExpressVPN Edinin
ExpressVPN'i denemek için 4 başka neden
Tüm cihazlar üzerinde ultra hızlı VPN
ExpressVPN Windows, Mac, Android, iOS, Linux, ve yönlendiriciler üzerinde çalışır. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun size en yüksek hızı sağlamak için sürekli olarak optimize ediyoruz.
256-bit şifreleme
ExpressVPN bir 4096-bit CA temel alan sınıfında en iyi şifreleme kullanır. Bilgileriniz size aittir.
Risksiz deneme
ExpressVPN'i seveceğinize o kadar eminiz ki, her abonelik için 30 günlük para iade garantisi sağlıyoruz.
24 saat destek
Arkadaş canlısı, bilgili destek ekibimiz haftanın 7 günü, yılın 365 günü size yardım etmek için buradadır. Canlı sohbet veya e-posta üzerinden her zaman hızlı yanıtlar alın.ExpressVPN Edinin
3 adımda yüksek hızlı bir VPN kurun
ExpressVPN'in kurulumu hızlı ve kolaydır. Üç adımda tamamlanır:
- Seçtiğiniz plan için kaydolun.
- E-postanızı kontrol edin ve uygulamayı yüklemek için bağlantıyı takip edin.
- Giriş yapın, bir sunucu seçin ve bağlanın.
Bu kadar! Anonim olarak gezinmek ve dilediğiniz web sitesine veya servise engeli kaldırmak için hazırsınız.ExpressVPN Edinin
Video yüklenmesine elveda deyin
Artık videoların yüklenmesini beklemeyin. İSS yavaşlatmasını baypas etmek için ExpressVPN'in herhangi bir sunucu konumuna bağlanın. Size gizlilik, güvenlik, ve sınırsız bant genişliği sağlayan şifreli bir VPN bağlantısı ile videoları izleyin.ExpressVPN Edinin
Bağlandığınız andan itibaren koruma
Gizliliğinizi geri kazanın
Ağımıza bağlandığınızda, IP adresiniz ve konumunuz dış dünyadan saklanır. İnternet trafik verileriniz güçlü şifreleme ile korunur. Çevrimiçi gizliliğinizi geri kazanırsınız.
NSA, şirketler, bilgisayar korsanları, ve İnternet Sağlayıcınız gibi üçüncü kişiler hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi ve onları nasıl kullandığınızı göremezler. Verilerinizi durduramazlar. Paylaşmak istediğiniz bilgilerin kontrolü sizde olur.
Gönül rahatlığı ile herkese açık Wi-Fi kullanın
Wi-Fi bağlantı noktaları, özellikle seyahat ederken veya beklemediğiniz bir anda mobil veri paketiniz bittiğinde elverişlidir. Ancak herkese açık Wi-Fi üzerinde neredeyse herkes bilgilerinizi görebilir ve bu sizi hırsızlık riski ile karşı karşıya bırakır.
VPN'imiz siz ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur, böylece hiç kimse çevrimiçi aktivitenizi takip edemez. İnternet bağlantınızı evde, işte, ve Okulda da korur.ExpressVPN Edinin