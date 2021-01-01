Şili VPN hizmeti
İnternetinizi hemen özgürleştirin
Şili için hızlı ve güvenli VPN'imizi deneyin. Şili'den veya dünyanın farklı bir yerinden bir IP adresi edinin. İnternette gizli ve sınırsız bir şekilde gezinin.
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En İyi Şili VPN'i
Şili IP adresi nasıl edinilir
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Güvenli VPN sunucu konumlarımızdan birine bağlanın.
Şili'de neden VPN kullanmalısınız?
Çevrimiçi trafiğinizi koruyun
Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda sizi iletişimlerinizi okumak isteyen üçüncü kişilere karşı koruyan ExpressVPN ile internet bağlantınızı şifreleyin. Nerede olursanız olun gönül rahatlığıyla internette gezinin.
İnternette gezinmenizi gizli tutun
ExpressVPN'in sunucu teknolojisi, kişisel bilgileri hiçbir zaman saklamamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Müşterilerimizin aktivite kayıtlarını ve bağlantı kayıtlarını tutmuyoruz ve gizlilik politikamız bağımsız olarak denetlenmektedir.
Sansürlenen sitelere erişin
Şili, ABD ve dünya çapında 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanarak internetin tamamına sınırsız erişim edinin.
Film, TV ve maç izleyin
Sevdiğiniz tüm sporları, filmleri ve TV kanallarını ExpressVPN'in yüksek hızlı sunucuları ile güvenli bir şekilde izleyin. İçerik sınırlamalarını bertaraf edin ve herhangi bir veri kotası olmadan bant genişliği yavaşlatmayı ortadan kaldırın.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na göz atın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Şili VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliğine PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN Şili'de yasal mı?
Şili'de VPN kullanmak yasaldır ve yazılımı kullanan kişiler VPN kullanarak hiçbir yasayı çiğnememektedir.
Şili'de ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
ExpressVPN'in hızını ve güvenliğini sunan bir ücretsiz VPN bulamayacaksınız. Aradığınız şey risksiz bir deneme ise 30 günlük para iade garantimizden faydalanın.
Şili'de nasıl VPN edinebilirim?
Bu çok kolay! Şu adımları izleyin:
ExpressVPN aboneliği için kaydolun
iOS, Android, Mac, Windows veya yönlendiriciler için uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Şili'yi seçin
Şili'de yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Şili'nin interneti takibe ve gözetime tabi olmuştur. Yeni veri saklama kanunları, İSS'lerin ülke içindeki kişilerin tarama geçmişini en az bir yıl süreyle saklamaya mecbur bırakmaktadır. VPN'ler çevrimiçi ortamda gizli kalmanıza yardımcı olur ve verilerinize sizin dışınızda hiç kimsenin erişememesini sağlar.
Diğer ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Şili'den veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
Şili VPN'ini risksiz deneyin
En iyi Şili VPN'ini hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.