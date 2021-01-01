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Şili VPN hizmeti

İnternetinizi hemen özgürleştirin

Şili için hızlı ve güvenli VPN'imizi deneyin. Şili'den veya dünyanın farklı bir yerinden bir IP adresi edinin. İnternette gizli ve sınırsız bir şekilde gezinin.

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30 günlük para iade garantisi

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En İyi Şili VPN'i

Şili IP adresi nasıl edinilir

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

ExpressVPN, telefon ve bilgisayar dahil her cihazda kolayca kurulur.

Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası üzerinde VPN konumları.

Güvenli VPN sunucu konumlarımızdan birine bağlanın.

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Şili'de neden VPN kullanmalısınız?

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi belirtmek amacıyla ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

Çevrimiçi trafiğinizi koruyun

Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda sizi iletişimlerinizi okumak isteyen üçüncü kişilere karşı koruyan ExpressVPN ile internet bağlantınızı şifreleyin. Nerede olursanız olun gönül rahatlığıyla internette gezinin.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

İnternette gezinmenizi gizli tutun

ExpressVPN'in sunucu teknolojisi, kişisel bilgileri hiçbir zaman saklamamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Müşterilerimizin aktivite kayıtlarını ve bağlantı kayıtlarını tutmuyoruz ve gizlilik politikamız bağımsız olarak denetlenmektedir.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazlar üzerinde bulunan sonsuz simgesi.

Sansürlenen sitelere erişin

Şili, ABD ve dünya çapında 94 ülkedeki 160 sunucu konumundan herhangi birine bağlanarak internetin tamamına sınırsız erişim edinin.

İçerikleri her yerden izleyin: Açık koridora çıkan ve erişimi temsil eden merdivenler.

Film, TV ve maç izleyin

Sevdiğiniz tüm sporları, filmleri ve TV kanallarını ExpressVPN'in yüksek hızlı sunucuları ile güvenli bir şekilde izleyin. İçerik sınırlamalarını bertaraf edin ve herhangi bir veri kotası olmadan bant genişliği yavaşlatmayı ortadan kaldırın.

ExpressVPN Edinin

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na göz atın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Şili VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Şili VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliğine PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri dahildir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Ayrıca sevdiğiniz tarayıcı için VPN eklentileri

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN Şili'de yasal mı?
Şili'de ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Şili'de nasıl VPN edinebilirim?
Şili'de yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Diğer ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucu konumlarına Şili'den veya dünyanın başka herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Şili VPN'ini risksiz deneyin

En iyi Şili VPN'ini hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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