VPN protokolleri: IKEv2

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IKEv2 nedir?

IKEv2, Internet Key Exchange Version 2'nin kısaltmasıdır. Bu VPN protokolü, IKEv2/IPsec olarak da adlandırılır, ancak IKEv2 IPsec şifreleme katmanı olmadan asla uygulanmadığı için genellikle yalnızca IKEv2 olarak kısaltılır. Bazı özelleştirilebilir özellikleri sayesinde, OpenVPN'den daha hafif ve stabil olduğu kabul edilir. Ancak yalnızca UDP üzerinden kullanılabilir ki bu da bazı güvenlik duvarları tarafından engellenir.

IKEv2 en yeni protokollerden biridir ve özellikle hız konusunda önemli artılara sahiptir. Tüm platformlardaki mobil cihazlarla oldukça uyumludur.

ExpressVPN, OpenVPN ve IKEv2 protokollerini kullanmanızı önerir. L2TP/IPsec şifreleme sunmaya devam etse de, saldırganlar VPN oturumunun şifresini çözmenin çeşitli yollarını bulabilir.

Artılar

  • L2TP/IPsec'ten daha güvenli

Eksiler

  • OpenVPN'den daha yavaş

VPN'inizi IKEv2'ye nasıl ayarlarsınız?

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Diğer VPN protokolleri

ExpressVPN, standart protokol setlerini sunmaya ek olarak, bu protokollerden hız, güvenilirlik ve güvenlik yönünden üstün olan Lightway'i geliştirdi. Bizzat görmek için kendiniz deneyin. Lightway hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hangi VPN protokolünü seçeceğinizden hâlâ emin değilseniz ExpressVPN uygulamasının sizin için en iyisini otomatik olarak seçmesine izin verin.

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