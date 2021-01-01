VPN protokolleri: IKEv2

IKEv2, Internet Key Exchange Version 2'nin kısaltmasıdır. Bu VPN protokolü, IKEv2/IPsec olarak da adlandırılır, ancak IKEv2 IPsec şifreleme katmanı olmadan asla uygulanmadığı için genellikle yalnızca IKEv2 olarak kısaltılır. Bazı özelleştirilebilir özellikleri sayesinde, OpenVPN'den daha hafif ve stabil olduğu kabul edilir. Ancak yalnızca UDP üzerinden kullanılabilir ki bu da bazı güvenlik duvarları tarafından engellenir.

IKEv2 en yeni protokollerden biridir ve özellikle hız konusunda önemli artılara sahiptir. Tüm platformlardaki mobil cihazlarla oldukça uyumludur.

ExpressVPN, OpenVPN ve IKEv2 protokollerini kullanmanızı önerir. L2TP/IPsec şifreleme sunmaya devam etse de, saldırganlar VPN oturumunun şifresini çözmenin çeşitli yollarını bulabilir.