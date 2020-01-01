Bir VPN Nasıl Kullanılır
VPN, çevrimiçi gizli ve güvenli kalmak için en iyi seçenektir. ExpressVPN ile bunu elde etmek çok kolaydır!
VPN nedir?
VPN, veya Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), iki veya daha fazla cihaz arasında yer alan güvenli bir tüneldir.
VPN özel web trafiğini meraklılardan, sansürden ve müdahaleye karşı korur.
ExpressVPN aynı zamanda bir vekil görevi görebilir ve dilediğiniz yerden anonim bir şekilde web'de gezinmenizi sağlar.
3 kolay adımda bir VPN kullanmaya başlayın:
1. Adım:
VPN uygulamanızı indirin
Planınızı seçin ve bilgisayarınız veya mobil cihazınız için ExpressVPN uygulamasını indirin.
2. Adım:
VPN servisinizi kurun
ExpressVPN uygulamalarının kurulumu hızlı ve kolaydır. Cihazınız için yönergelere göz atın.
3. Adım:
Bir VPN sunucusuna bağlanın
160 konumdan birine bağlanın ve internetin keyfini gizlilik ve güvenlik ile çıkarın!
Tüm cihazlar için tek VPN
Tüm cihazlarınızda güvende kalmak mı istiyorsunuz? ExpressVPN Windows, Android, Mac, iPhone, iPad, Linux, ve yönlendirici için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir:
Şu cihazlar üzerinde VPN'i nasıl kullanacağınızı öğrenin:
Windows Mac iOS Android Linux Yönlendirici
Veya tüm cihazlarda ExpressVPN'i nasıl kullanacağınız ile ilgili yönergelere göz atın.
Bir VPN bağlantısı nasıl kurulur
Cihazınız özgün VPN uygulamalarını desteklemiyorsa, el ile VPN ayarları da gerçekleştirebilirsiniz.
Şu cihazlarda el ile VPN ayarını nasıl yapacağınızı öğrenin:
Windows Mac iOS Android Linux Yönlendirici
Neden bir VPN kullanmalı?
VPN, kim olursanız olun, çevrimiçi hayatınızın vazgeçilmez bir unsurudur. İşte birkaç tipik kullanıcı türü:
Hareket halindeki profesyonel
Modern profesyoneller için havalimanında, kafede, veya otelde iken çalışmak hayatın bir gerçeğidir. Ancak, herkese açık Wi-Fi bağlantıları genellikle şifrelenmemiştir ve bu, korsanların veya kimlik hırsızlarının değerli kişisel veya şirket verilerine potansiyel olarak erişebileceği anlamına gelir.
Bir VPN verilerinizi şifreler ve yanlış ellerden uzak tutar, nerede olursanız olun güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlar.
Eğlence tutkunları
Popüler bir dizi veya yılın en büyük spor etkinliği, internet üzerinde herkes için her zaman bir şey vardır. Ancak, bazı içerikler için birçok ülke sansür uygular, ve dilediğiniz şeyin tadını çıkarmanızı önler.
Bir VPN size sansürü yenme ve sevdiğiniz çevrimiçi eğlenceye güvenli bir şekilde erişme gücünü her zaman ve dünyanın her yerinden verir.
Dinlence yolcusu
Hakettiğiniz bir tatilin keyfini çıkarıyor ve anılarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile paylaşmak mı istiyorsunuz? Birçok gezgin kullandıkları sosyal medya kanallarının seyahat ettikleri yerde engelli olduğunu öğrendiklerinde şaşırır, ve bu uzakta iken sevdikleri kişiler ile iletişimde kalmalarını zorlaştırır.
Bir VPN size çevrimiçi trafiğinizin her zaman şifrelenmiş olduğunu bilmekten gelen gönül rahatlığı ile sosyal medyayı nerede olursanız olun kullanmanızı sağlar.
Gizliliğine düşkün kullanıcı
Çevrimiçi ne yaptığınız sadece sizi ilgilendirmeli. Ne yazık ki, neredeyse tüm internet servis sağlayıcıları tarama geçmişini kaydederler ve hatta bazıları kar amacıyla üçüncü kişilere satarlar. Bazı ülkelerdeki devletler vatandaşlarının gezinme alışkanlıklarını aktif olarak izler ve düzenlerler.
Bir VPN herhangi üçüncü bir kişinin kullanım verilerinizi görmesini engeller, ve interneti dilediğiniz gibi kullanmanızı sağlar.
Bir VPN'in sizin için başka neler yapabileceği hakkında daha fazlasını okuyun.