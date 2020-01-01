Hareket halindeki profesyonel

Modern profesyoneller için havalimanında, kafede, veya otelde iken çalışmak hayatın bir gerçeğidir. Ancak, herkese açık Wi-Fi bağlantıları genellikle şifrelenmemiştir ve bu, korsanların veya kimlik hırsızlarının değerli kişisel veya şirket verilerine potansiyel olarak erişebileceği anlamına gelir.

Bir VPN verilerinizi şifreler ve yanlış ellerden uzak tutar, nerede olursanız olun güvenli bir şekilde çalışmanızı sağlar.