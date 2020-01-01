ExpressVPN bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Aynı zamanda, bir vekil ile gerçek IP adresinizi gizler, ve İstanbul, Ankara ya da dünyanın başka bir yerinde olsanız da engelli web sitelerini ziyaret etmenizi ve tam ve sınırsız internet erişiminin tadını çıkarmanızı sağlar.