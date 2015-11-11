ExpressVPN güvenlik araçları
DNS sızıntısı nedir?
Trafiğinizin geri kalanının VPN tüneli tarafından korunuyor olduğu durumlarda bile, VPN'ler bazen cihazınızın DNS sorgularını korumada başarısız olabilir. Bu, "DNS sızıntısı" olarak adlandırılır. DNS'niz sızıntı yapıyor ise, internet servis sağlayıcınız veya DNS sunucu operatörünüz gibi yetkisi olmayan kurumlar ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve kullandığınız uygulamaları görebilir.
DNS, internetin adres defteri işlevini görmesinden ötürü çevrimiçi yaptığınız her şeyi etkiler. Tarayıcınız ve diğer uygulamalar kullandığınız web sitelerini ve hizmetleri işleten sunucuları bulmak için DNS'yi kullanır. Cihazınız sorgularını bir DNS sunucusuna gönderir ve sunucu aradığınız yönergeleri size geri gönderir. Bu nedenle DNS gizlilik açısından önemli bir risk taşır.
VPN'imin beni koruyup korumadığını nasıl kontrol edebilirim?
ExpressVPN doğru şekilde yapılandırıldığında sizi DNS sızıntısı tehdidinden korur. Bu sayfadaki DNS Sızıntı Testi ExpressVPN'in gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamanıza yardımcı olacaktır.
ExpressVPN DNS sızıntılarını nasıl önler?
VPN olmadığı durumlarda cihazınız genellikle İSS tarafından sağlanan bir DNS sunucusunu kullanır. Buna karşın ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda cihazınız sadece ExpressVPN tarafından işletilen DNS sunucularını kullanacaktır. Bu sizin için yararlıdır, çünkü:
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ExpressVPN DNS sunucuları hızlıdır
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ExpressVPN aktivite veya bağlantı kayıtları tutmaz
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Cihazınız ve DNS sunucusu arasındaki tüm trafik şifrelenmiştir ve uçtan ucadır
Çalışma şekli şudur. Bir web sayfasını ziyaret etmek için, bir URL girersiniz veya tarayıcınızda bir bağlantıya tıklarsınız. URL ExpressVPN'in şifreli tüneli üzerinden ExpressVPN tarafından çalıştırılan bir DNS sunucusuna gönderilir. DNS sunucusu IP adresini arar ve siteye erişmek isteyen ExpressVPN'e gönderir. ExpressVPN web sayfasını anında size gönderir. Hiçbir trafik tünelin güvenliği dışına çıkmaz.
Zaten bir VPN'im var ise, neden DNS sızıntılarını kontrol etmeliyim?
Bazen, iki şeyden biri yanlış gidebilir:
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Cihazınız DNS trafiğini VPN tünelinin dışından gönderebilir.
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Cihazınız DNS trafiğini VPN tüneli üzerinden gönderebilir, ancak bunu bir üçüncü parti DNS sunucusuna gönderir.
Her iki durumda, yetkisiz üçüncü kişiler kullandığınız web sitelerini ve uygulamaları görebilirler.
VPN'in DNS sızıntısına neler neden olur?
DNS sızıntıları birçok nedenden dolayı meydana gelebilir. İşte bu nedenlerden birkaçı:
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VPN'iniz manuel olarak ayarlanmış. VPN bağlantısını manuel olarak ayarlıyorsanız, DNS sızıntısı riski daha yüksektir ve bu işletim sisteminizin ayarlarına bağlıdır. ExpressVPN uygulamalarını kullanmak bu risklerin çoğunu ortadan kaldıracaktır.
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Bir kafedeki Wi-Fi yöneticisi gibi kötü amaçlı birisi yönlendiricinizi kontrol ediyor. Kötü amaçlı kişi cihazınızın DNS trafiğini VPN tünelinin dışından göndermeye zorlayabilir. ExpressVPN uygulamaları DNS sızıntı koruması sağlar, ancak diğer uygulamalar ve yapılandırmalar savunmasız olabilir.
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Manuel DNS kurulumu. Siz (veya cihazınızdaki yazılım da olabilir) işletim sistemine ExpressVPN tarafından yönetilen DNS sunucularını özellikle kullanmamasını belirtmişsiniz. Bilgili kullanıcılar belirli bir DNS servisine ihtiyaç duyabilir, ancak bu güvenlik açısından çoğu kişi için uygun değildir.
Peki ya ExpressVPN'e bağlı isem ve hâlâ bu sayfada bir DNS sızıntısı görüyorsam?
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