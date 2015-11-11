ExpressVPN DNS sızıntılarını nasıl önler?

VPN olmadığı durumlarda cihazınız genellikle İSS tarafından sağlanan bir DNS sunucusunu kullanır. Buna karşın ExpressVPN'e bağlı olduğunuzda cihazınız sadece ExpressVPN tarafından işletilen DNS sunucularını kullanacaktır. Bu sizin için yararlıdır, çünkü:

ExpressVPN DNS sunucuları hızlıdır

ExpressVPN aktivite veya bağlantı kayıtları tutmaz

Cihazınız ve DNS sunucusu arasındaki tüm trafik şifrelenmiştir ve uçtan ucadır

Çalışma şekli şudur. Bir web sayfasını ziyaret etmek için, bir URL girersiniz veya tarayıcınızda bir bağlantıya tıklarsınız. URL ExpressVPN'in şifreli tüneli üzerinden ExpressVPN tarafından çalıştırılan bir DNS sunucusuna gönderilir. DNS sunucusu IP adresini arar ve siteye erişmek isteyen ExpressVPN'e gönderir. ExpressVPN web sayfasını anında size gönderir. Hiçbir trafik tünelin güvenliği dışına çıkmaz.