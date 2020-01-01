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ExpressVPN'in özellikleri

Her ExpressVPN aboneliği, dünyanın en iyi VPN'ininden bekleyeceğiniz harika özellikler ile birlikte gelir.
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Temel özellikler

160 sunucu konumu

Dünya etrafındaki 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin. Hiçbir sınır olmadan, dilediğiniz kadar sunucu değiştirin.

Her yerden içerik

Dünyanın her yerinden, seyahat ederken bile, sansürlenmiş ve engellenmiş web sitelerindeki içerikleri izleyin, dinleyin ve tadını çıkarın.

IP adresi maskeleme

Gerçek IP adresinizi ve konumunuzu göstermenize gerek yok; güvenli VPN sunucularımız ile IP adresinizi değiştirin.

Anonim gezinme

ExpressVPN çevrimiçi ortamda anonim olmanızı sağlar. Hatta Bitcoin ile ödeyebilir ve ExpressVPN'in gizli .onion sitesini kullanmak için Tor kullanabilirsiniz.

Her cihaz üzerinde

ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler, oyun konsolları ve akıllı TVler için ödüllü yazılımlara sahiptir.

24 saat canlı sohbet desteği

Gerçek kişilere, kurulum ve sorun giderme konularında size yardımcı olmaları için e-posta ve canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşılabilirsiniz.

Gelişmiş özellikler

VPN ayrık tünelleme

Ayrık tünelleme, bazı cihazların trafiğini bir VPN üzerinden yönlendirirken, diğerlerinin internete doğrudan erişmelerini sağlar.

TrustedServer teknolojisi

VPN sunucularını çalıştırmada çığır açan yaklaşımımız sizi korumak için hiçbir verinin bir hard diske yazılmamasını sağlar.

Network Lock kill switch

Network Lock, VPN bağlantınız kopar ise verilerinizi korur, koruma geri gelinceye kadar internet trafiğinizin tamamını engeller.

Sır vermeyen DNS

ExpressVPN her VPN sunucusu üzerinde kendine ait özel, şifreli DNS'ini çalıştırır ve böylece bağlantılarınızı hem daha güvenli hem daha hızlı yapar.

Sınıfında en iyi şifreleme

Verileriniz, tüm dünyadaki güvenlik uzmanları tarafından güvenilen şifreleme standartı olan AES-256 içindeki gelişmiş matematik tarafından korunur.

Aktivite veya bağlantı kaydı yok

ExpressVPN trafik verilerini, DNS sorgularını veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir şeyi hiçbir zaman kaydetmez ve kaydetmeyecektir.

Eğitsel özellikler

ExpressVPN Güven Merkezi

Sistemleri kırılması zor yapıyor, potansiyel saldırganların uzun kalmamalarını sağlıyor, yapabilecekleri zararı en aza indiriyor ve savunmamızı devamlı olarak test ediyoruz.

Aktif blog

Güvenlik ipuçları, dijital özgürlük ve tüm dünyadan internet gizliği haberleri. ExpressVPN'in resmi blogu ile haberdar olun.

Hız Testi

ExpressVPN'i dahili Hız Testi özelliği ile hızlandırın. Ağınız için en hızlı VPN sunucu konumunu seçin. Artık tahmin etmek yok.

Çevrimiçi Spor izleme kılavuzları

Maç gününde TV'ye erişiminiz olmadığında sevdiğiniz sporları kaçırmayın. Gizli ve güvenli bir şekilde çevrimiçi spor izleyin.

Herkese açık Wi-Fi güvenliği

ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi kullanırken vazgeçilmez bir araçtır. Dolandırıcı Wi-Fi ağlarına, ortadaki adam saldırılarına ve daha fazlasına karşı kendinizi korumayı öğrenin.

Gizlilik kılavuzları

Anonim olarak gezinme, Google arama geçmişinizi silme ve çevrimiçi gizli kalmak için Tor kullanma gibi konularda adım adım kılavuzlar.

Ve daha fazlası

İSS yavaşlatmasını yenin

İnternet servis sağlayıcıları video izleme gibi belirli içerikleri yavaşlatabilir. VPN, yavaşlatmayı baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Aynı anda 5 cihaz kullanın

Tüm cihazlarınıza ExpressVPN'i yükleyin ve aynı anda beşini bağlayın. Yeterli değil mi? Kablosuz yönlendiriciler için uygulamamızı edinin ve dilediğiniz kadarını bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiği sınırlamadan dilediğiniz kadar indirin. ExpressVPN size sınırsız bant genişliği verir.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Bu özellikleri ve daha fazlasını %100 risksiz edinin

ExpressVPN'in tüm özelliklerine sahip bir risksiz VPN denemesi edinin. Memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızı geri alın. İşte bu kadar basit.
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