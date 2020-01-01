ExpressVPN'in özellikleri
Her ExpressVPN aboneliği, dünyanın en iyi VPN'ininden bekleyeceğiniz harika özellikler ile birlikte gelir.
Temel özellikler
160 sunucu konumu
Dünya etrafındaki 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin. Hiçbir sınır olmadan, dilediğiniz kadar sunucu değiştirin.
Her yerden içerik
Dünyanın her yerinden, seyahat ederken bile, sansürlenmiş ve engellenmiş web sitelerindeki içerikleri izleyin, dinleyin ve tadını çıkarın.
IP adresi maskeleme
Gerçek IP adresinizi ve konumunuzu göstermenize gerek yok; güvenli VPN sunucularımız ile IP adresinizi değiştirin.
Anonim gezinme
ExpressVPN çevrimiçi ortamda anonim olmanızı sağlar. Hatta Bitcoin ile ödeyebilir ve ExpressVPN'in gizli .onion sitesini kullanmak için Tor kullanabilirsiniz.
Her cihaz üzerinde
ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler, oyun konsolları ve akıllı TVler için ödüllü yazılımlara sahiptir.
Gelişmiş özellikler
VPN ayrık tünelleme
Ayrık tünelleme, bazı cihazların trafiğini bir VPN üzerinden yönlendirirken, diğerlerinin internete doğrudan erişmelerini sağlar.
TrustedServer teknolojisi
VPN sunucularını çalıştırmada çığır açan yaklaşımımız sizi korumak için hiçbir verinin bir hard diske yazılmamasını sağlar.
Network Lock kill switch
Network Lock, VPN bağlantınız kopar ise verilerinizi korur, koruma geri gelinceye kadar internet trafiğinizin tamamını engeller.
Sır vermeyen DNS
ExpressVPN her VPN sunucusu üzerinde kendine ait özel, şifreli DNS'ini çalıştırır ve böylece bağlantılarınızı hem daha güvenli hem daha hızlı yapar.
Sınıfında en iyi şifreleme
Verileriniz, tüm dünyadaki güvenlik uzmanları tarafından güvenilen şifreleme standartı olan AES-256 içindeki gelişmiş matematik tarafından korunur.
Eğitsel özellikler
ExpressVPN Güven Merkezi
Sistemleri kırılması zor yapıyor, potansiyel saldırganların uzun kalmamalarını sağlıyor, yapabilecekleri zararı en aza indiriyor ve savunmamızı devamlı olarak test ediyoruz.
Aktif blog
Güvenlik ipuçları, dijital özgürlük ve tüm dünyadan internet gizliği haberleri. ExpressVPN'in resmi blogu ile haberdar olun.
Hız Testi
ExpressVPN'i dahili Hız Testi özelliği ile hızlandırın. Ağınız için en hızlı VPN sunucu konumunu seçin. Artık tahmin etmek yok.
Çevrimiçi Spor izleme kılavuzları
Maç gününde TV'ye erişiminiz olmadığında sevdiğiniz sporları kaçırmayın. Gizli ve güvenli bir şekilde çevrimiçi spor izleyin.
Herkese açık Wi-Fi güvenliği
ExpressVPN, herkese açık Wi-Fi kullanırken vazgeçilmez bir araçtır. Dolandırıcı Wi-Fi ağlarına, ortadaki adam saldırılarına ve daha fazlasına karşı kendinizi korumayı öğrenin.
Ve daha fazlası
İSS yavaşlatmasını yenin
İnternet servis sağlayıcıları video izleme gibi belirli içerikleri yavaşlatabilir. VPN, yavaşlatmayı baypas etmenizi ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
Aynı anda 5 cihaz kullanın
Tüm cihazlarınıza ExpressVPN'i yükleyin ve aynı anda beşini bağlayın. Yeterli değil mi? Kablosuz yönlendiriciler için uygulamamızı edinin ve dilediğiniz kadarını bağlayın.