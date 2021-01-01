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Oyun oynamak için en iyi VPN

ExpressVPN size oyunlara sınırsız erişim sağlar, daha düşük ping sunar, gecikmeyi en aza indirir ve bağlanırlığı artırır.

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Risksiz 30 günlük para iade garantisi

Çevrimiçi oyun için 3 adımda VPN edinin

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Oyun için en iyi VPN olan ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birine bağlanın.

3. Adım

Oyun konsolu, telefon, oyun kumandası ve televizyon.

Sevdiğiniz oyunlarını güvenli bir şekilde, en az gecikmeyle oynayın.

ExpressVPN Edinin
Evde oyun konsolu ekranında Fortnite.

Oyun için ExpressVPN nasıl kullanılır

ExpressVPN; Windows, Android, Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi artıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere, ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan uyumlu yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.

Canlı veya talep üzerine video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız ExpressVPN'in MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım eder fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmaz.

Telefonda Minecraft oynayan bir kişi.

En popüler oyunların hepsinde VPN kullanın

DDoS saldırılarından sizi koruyan ve daha düşük ping sağlayan ExpressVPN, favori oyunlarınızdan daha çok keyif almanızın önünü açıyor. ExpressVPN; bilgisayarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve yönlendirici için uygulamamız sayesinde oyun konsollarında çalışır. League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG gibi oyunları oynamak için favori cihazınızda ExpressVPN'i deneyin.

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Bulut oyun için VPN ile üstünlük kazanın

Bulut oyun hizmetleri, internetten video izleme platformlarının çalışma prensibiyle benzer bir şekilde, video oyunlarını uzak sunuculardan çeşitli uyumlu cihazlara yayınlar ve böylece yüksek donanımlı oyun bilgisayarlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bunu oyunlar için Netflix gibi düşünün. ExpressVPN; Google Stadia, PlayStation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now veya Amazon Luna‘dan hangisini kullanıyor olursanız olun, bulut oyun deneyiminizi yükseltmek için mükemmeldir.

Bulut üzerinden bir sunucuya bağlı oyun kumandası.

VPN pingi nasıl azaltır?

Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır ve bu durum size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.

One game controller taking a long route to reach a server, with another one taking a short VPN tunnel.

SSS: Oyun için VPN kullanmak

Oyun için VPN'i nasıl kullanabilirim?
Fortnite, oyunculara ‘IP ban’ uyguluyor mu?
Çevrimiçi oyun oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in çevrimiçi oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden

Dört adet düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Hız göstergesi.

Gelişmiş bağlanırlık

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile ping ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını doğrudan geçmeyi tasvir etmek için bekleme simgesi üzerinden geçen kaydırma hareketi.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu butonları.

İnternette daha fazla şeye erişin

DLC ve oyunları daha erken yayınlanan ülkelerden edinin. Oyunları bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

Tüm cihazlarda oynayın

Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun, ExpressVPN size yardımcı olur.

Gradyanlı daire ile birbirine bağlanmış iki bilgisayar ekranı.

Sınır tanımayan oyunlar

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor

Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!

@NickolasEdmunds
Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Benim için iyi çalışan ilk #vpn

@humechgames
Twitter avatarı.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

@Sky_Masters737
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Oyun için risksiz VPN'i deneyin

ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

Herhangi bir nedenden dolayı ExpressVPN'i kullanmaktan memnun kalmazsanız 30
gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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