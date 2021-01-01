Oyun oynamak için en iyi VPN
ExpressVPN size oyunlara sınırsız erişim sağlar, daha düşük ping sunar, gecikmeyi en aza indirir ve bağlanırlığı artırır.
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Çevrimiçi oyun için 3 adımda VPN edinin
1. Adım
Oyun için en iyi VPN olan ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birine bağlanın.
3. Adım
Sevdiğiniz oyunlarını güvenli bir şekilde, en az gecikmeyle oynayın.
Oyun için ExpressVPN nasıl kullanılır
ExpressVPN; Windows, Android, Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi artıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere, ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan uyumlu yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.
Canlı veya talep üzerine video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız ExpressVPN'in MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım eder fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmaz.
En popüler oyunların hepsinde VPN kullanın
DDoS saldırılarından sizi koruyan ve daha düşük ping sağlayan ExpressVPN, favori oyunlarınızdan daha çok keyif almanızın önünü açıyor. ExpressVPN; bilgisayarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve yönlendirici için uygulamamız sayesinde oyun konsollarında çalışır. League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG gibi oyunları oynamak için favori cihazınızda ExpressVPN'i deneyin.
Bulut oyun için VPN ile üstünlük kazanın
Bulut oyun hizmetleri, internetten video izleme platformlarının çalışma prensibiyle benzer bir şekilde, video oyunlarını uzak sunuculardan çeşitli uyumlu cihazlara yayınlar ve böylece yüksek donanımlı oyun bilgisayarlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bunu oyunlar için Netflix gibi düşünün. ExpressVPN; Google Stadia, PlayStation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now veya Amazon Luna‘dan hangisini kullanıyor olursanız olun, bulut oyun deneyiminizi yükseltmek için mükemmeldir.
VPN pingi nasıl azaltır?
Oyun sunucusu ve konumunuz arasındaki kısa bağlantı rotaları sayesinde, kasma ve toplam gecikme azalır. Böylece, oyun sunucusu ve bilgisayarınız arasındaki veri paketleri daha hızlı hareket eder ve sonuç olarak oyunda yaptığınız hareketlerde meydana gelebilecek, gözle görülür herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırır ve bu durum size avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu verecektir.
SSS: Oyun için VPN kullanmak
Oyun için VPN'i nasıl kullanabilirim?
ExpressVPN'e abone olun ve bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerden hangisinde oyun oynamayı planlıyorsanız uygulamaları onun için indirin. Oyun konsollarıyla yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Bunun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir “sanal yönlendirici” olarak kullanmayı deneyin.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN kullanmak bu sınırlamaları aşabilir ve ağ hızınızı normal seviyesine döndürebilir. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha hızlı bir oyun hızına sahip olduklarını bildirmiştir.
Fortnite, oyunculara ‘IP ban’ uyguluyor mu?
Evet. Fortnite ve diğer oyunlar, genellikle oyunun kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı oyuncuları engelleyebilir. Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, bunu o oyuncuların IP adreslerini engelleyerek gerçekleştirir. Bu IP adresini kullanan başka herhangi bir kişi de engellenir. Bu tür IP engellemesine istemsizce maruz kalan oyuncular farklı bir IP adresi kullanarak tekrar Fortnite oynayabilirler, ve bunu yapmanın bir yolu da VPN'e bağlanmaktır. VPN, size yeni bir IP adresi verir ve böylece daha anonim hâle gelir, sansürü yener ve oyun oynamaya geri dönersiniz.
Çevrimiçi oyun oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Çevrimiçi oyun oynama amacıyla ücretsiz proxy hizmetlerini kullanmak önerilmez çünkü ücretli VPN‘in sunduğu gizlilik ve güvenlik faydalarını sunamazlar. Çoğu belirttiği şekilde çalışmaz, hatta bazıları verilerini satabilir ve ağınızı saldırılara karşı korumasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler arasındaki farklar hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansürler bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN'in çevrimiçi oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Gelişmiş bağlanırlık
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile ping ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla şeye erişin
DLC ve oyunları daha erken yayınlanan ülkelerden edinin. Oyunları bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun, ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımayan oyunlar
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Benim için iyi çalışan ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
Oyun için risksiz VPN'i deneyin
ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:
Herhangi bir nedenden dolayı ExpressVPN'i kullanmaktan memnun kalmazsanız 30
gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.