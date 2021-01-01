Oyun oynamak için en iyi VPN

ExpressVPN; Windows, Android, Mac ve iOS gibi birçok platformda oyun deneyiminizi artıracak kullanımı kolay uygulamalar sunmaktadır. Ya da, doğrudan VPN yükleyemeyeceğiniz PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları dahil olmak üzere, ağınızdaki her cihazı güvenli hâle getirmenizi sağlayan uyumlu yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını deneyebilirsiniz.

Canlı veya talep üzerine video için bir oyun konsolu kullanıyorsanız ExpressVPN'in MediaStreamer hizmeti, ara belleğe alma ihtiyacı duymadan istediğiniz şeyin kilidini açmanıza yardım eder fakat gizlilik gibi VPN'in diğer faydalarını sunmaz.