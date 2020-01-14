Güçlü VPN şifrelemenin ve güvenliğinin tanımı

VPN Protokolleri: OpenVPN (TCP ve UDP)

ExpressVPN, bilgisayarınız ve bağlanılacak VPN sunucu konumu arasında güçlü şifreleme kullanmak için birçok VPN protokolü sağlar. ExpressVPN uygulamasını kullandığınızda, her ne kadar hız ve güvenlik için en uygun protokolü seçecek olan otomatik ayarını seçmeniz önerilse de, protokoller arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz . Ancak, hızınız ve güvenliğiniz için en iyi protokol ü seçecek olan otomatik ayarını kullanmanız tavsiye edilir.

(Mac OS X için Tunnelblick veya Network Manager veya Linux üzerinde Terminal gibi üçüncü parti uygulamalardan bağlanırken, OpenVPN için çeşitli seçeneklere de sahip olursunuz.)

OpenVPN ile ExpressVPN şifrelemesinin bazı özellikleri:

Sunucu kimlik doğrulama

OpenVPN, TLS veya HTTPS ile benzer şekilde çalışır, bu yüzden bir TLS VPN olarak da belirtilebilir. (HTTPS, HTTP temel İnternet protokolünün güvenli versiyonudur, ve internet üzerinde sitenin güvenilirliğini korumak için kullanılır. Tarayıcınız, HTTPS kullandığı sürece, web sitesinin doğruluğunu onaylamasını sağlayan önceden yüklenmiş sertifikalara sahiptir. Bir sitenin HTTPS kullandığını tarayıcınızın adres çubuğunda yeşil kilit olup olmadığına bakarak doğrulayabilirsiniz.)

OpenVPN, tıpkı HTTPS gibi, kullanıcıları ortadaki adam saldırılarından korumak için sertifikalar kullanır. HTTPS için, Sertifika Yetkilileri (CA) adı verilen merkezi kayıtlar bulunur. İşletim sisteminiz veya tarayıcınız tarafından kriptoyla korunurlar ve web siteleri için sertifikalar yayınlarlar ve doğrularlar. Bu HTTPS için geçerlidir çünkü sertifikaları yayınlamak ve iptal etmek, ve aynı zamanda kullanıldıkları alanları belirli bir kişiye bağlamak için ortak standartlar vardır. OpenVPN istemcileri VPN'in sertifikasını, genellikle sadece bilgisayarınıza kaydederek ve OpenVPN istemcisine dosyanın konumunu bilgilendirerek, sizin yüklemenizi gerektirir.

ExpressVPN, SHA-2 ailesine ait bir hesaba dayalı adresleme (hashing) algoritması olan SHA-512 tarafından tanımlanan bir RSA sertifikası kullanır. Bu sertifikaya ait RSA anahtarı 4096 bit boyutundadır. Modern işletim sistemlerinde ExpressVPN uygulamaları, şifreleme için en az AES-256, paket doğrulaması için ise en az SHA-256 kullanır.

HMAC doğrulaması

HMAC Hash Message Authentication Code (Karım Tabanlı Mesaj Doğrulama Kodu) anlamına gelir. Bir Mesaj Doğrulama Kodu, verileri gerçek zamanlı olarak okuyabilen bir saldırgan tarafından verilerin taşınırken değiştirilmesine karşı koruma sağlar. TLS ve OpenVPN mesajları güvenli olarak doğrulama seçeneklerinin arasından karımı (hash) kullanır (bu nedenle başında H vardır).

Kontrol kanalı şifreleme

ExpressVPN, düşük güçteki donanımda bile şifrelenmiş verinin bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak için AES-256-GCM kullanır. Beçikalı kriptocular Joan Daemen ve Vincent Rijmen tarafından 1998 yılında geliştirilen Rijndael kodlaması üzerine kurulu AES en çok kullanılan simetrik şifreleme standartlarından biridir. 256, şifrelenmiş her bloğun standart boyutu olan 256-bit'i belirtir. GCM (Galois/CounterMode) bilgisayarınızın çoklu paketleri hızlıca şifrelemesini sağlar ve böylece bağlantınız kısa süreliğine bile askıda kalmaz.

Veri kanalı şifreleme

Veri kanalı şifreleme, verilerinizin üzerinden hareket ettiği taraflara görünür olmasına karşı koruma sağlar. ExpressVPN bir simetrik şifreleme şeması kullanır, burada anahtar eliptik eğri Diffie-Hellman anahtar takası kullanılarak müzakere edilir. ExpressVPN sunucusu ve VPN uygulamanız, daha sonra oturumun tamamı için verileri şifrelemek amacıyla kullanılan gizli bir anahtarı devretmek ve doğrulamak için üstün matematik kullanır.

Mükemmel ileti gizliliği

Mükemmel ileti gizliliği, kötü amaçlı bir kişi bir oturum sırasında bilgisayarınıza veya VPN sunucusuna bir şekilde erişse bile, geçmiş oturumlardaki hiçbir trafiğin şifresini çözemez. Bunun nedeni ExpressVPN'in bağlandığınız her seferde yeni bir gizli anahtar kullanmasıdır. VPN'e uzun süreli bağlansanız bile, ExpressVPN her 60 dakikada bir yeni bir anahtar kullanır.

Bu 60 dakikalık yeni anahtar işlemi “ileti gizliliği”nizi garanti eder, böylece kötü amaçlı bir kişinin, anahtarlarınızı ele geçirse bile, elde edebileceği şey yalnızca 60 dakikalık verilerdir. Kalanı gizlice aktarılır.