En iyi Gürcistan VPN hizmeti
Gürcistan'da gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinin
ExpressVPN kullandığınız her seferde Gürcistan'da sınırsız video izlemenin ve engelsiz gezinmenin tadını çıkarın.
En İyi Gürcistan VPN'i
Gürcistan IP adresi nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
Gürcistan sunucu konumumuza bağlanın.
Gürcistan'da neden VPN kullanmalısınız?
Futbol, film, eğlence programları, spor ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in yüksek hızlı küresel sunucu ağı Netflix, HBO ve daha birçok hizmet ile kullanılabilir*. Sevdiğiniz programları indirme sınırı veya İSS yavaşlatması olmadan izleyin.
Verilerinizi güvende tutun
ExpressVPN, internet trafiğinizin etrafında bir şifreli tünel oluşturur; böylece gerçek IP adresinizi bir proxy ile gizler ve üçüncü tarafların sizi takip etmesine karşı korur.
Gezinme aktivitenizi koruyun
ExpressVPN'in TrustedServer teknolojisi, her yeniden başlatma sonrasında tüm verilerin sunucularımızdan silinmesi için tasarlanmıştır. Müşterilerimizin aktivite kaydını veya bağlantı kaydını tutmuyoruz ve gizlilik politikamız bağımsız olarak denetlenmektedir.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Gürcistan VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek ExpressVPN aboneliği, Playstation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
Gürcistan'da VPN'ler yasal mı?
Gürcistan'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
ExpressVPN'e hız ve gizlilik özellikleri konusunda denk bir ücretsiz VPN bulmanız zor olacaktır. Aradığınız şey risksiz deneme ise kaydolun ve 30 günlük para iade garantimizden yararlanın. Tamamen memnun kalmazsanız paranızın tamamını iade edeceğiz.
Gürcistan'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Gürcistan'da VPN edinmek için aşağıdaki adımları izleyin:
iOS, Android, PC veya Mac için uygun olan uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve Gürcistan'ı seçin
Gürcistan'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
VPN'ler internet trafiğinizi bir şifreli tünel ile sarmalar, böylece verilerinizi güvenli olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarında korur ve size filtresiz bir internet deneyimi sunar.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Gürcistan'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
En iyi Gürcistan VPN'ini hemen risksiz deneyin
En iyi Gürcistan VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.