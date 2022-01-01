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En iyi Gürcistan VPN hizmeti

Gürcistan'da gizli ve güvenli bir şekilde internette gezinin

ExpressVPN kullandığınız her seferde Gürcistan'da sınırsız video izlemenin ve engelsiz gezinmenin tadını çıkarın.

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Gürcistan IP adresi nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Gürcistan sunucu konumumuza bağlanın.

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Gürcistan'da neden VPN kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Futbol, film, eğlence programları, spor ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in yüksek hızlı küresel sunucu ağı Netflix, HBO ve daha birçok hizmet ile kullanılabilir*. Sevdiğiniz programları indirme sınırı veya İSS yavaşlatması olmadan izleyin.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

Favori sitelerinize erişin

Gürcistan, ABD veya 94 ülkenin birinden IP adresi edinmek için ExpressVPN kullanın. Kısıtlı içeriklerin engelini kaldırın, sansürlü web sitelerine erişin ve internette özgürlüğün tadını çıkarın.

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Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Verilerinizi güvende tutun

ExpressVPN, internet trafiğinizin etrafında bir şifreli tünel oluşturur; böylece gerçek IP adresinizi bir proxy ile gizler ve üçüncü tarafların sizi takip etmesine karşı korur.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Gezinme aktivitenizi koruyun

ExpressVPN'in TrustedServer teknolojisi, her yeniden başlatma sonrasında tüm verilerin sunucularımızdan silinmesi için tasarlanmıştır. Müşterilerimizin aktivite kaydını veya bağlantı kaydını tutmuyoruz ve gizlilik politikamız bağımsız olarak denetlenmektedir.

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*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Gürcistan VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Georgia VPN cihazların çeşitli koruma.

Tek ExpressVPN aboneliği, Playstation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlar için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

Gürcistan'da VPN'ler yasal mı?
Gürcistan'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Gürcistan'da VPN'i nasıl edinebilirim?
Gürcistan'da yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu VPN sunucusu konumlarına Gürcistan'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi Gürcistan VPN'ini hemen risksiz deneyin

En iyi Gürcistan VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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