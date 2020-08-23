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En İyi Chrome VPN uzantısı Chrome için taahhütsüz VPN uzantısı

Google Chrome VPN eklentisiyle internet aktivitenizin tamamını koruyun

Windows, Mac ve Linux ile uyumludur

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ExpressVPN edindiniz mi? Chrome VPN uzantısını hemen indirin.

En iyi Chrome VPN uzantısı.

ExpressVPN Google Chrome uzantısı: Özellikler

Güçlü VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu gizleyin ve ExpressVPN uygulamasını Google Chrome tarayıcınızdan kontrol edin.

Kullanımı kolay

Artırılmış çevrimiçi gizlilikten ve engellenen herhangi bir web sitesine erişim özgürlüğünden birkaç dakika uzaktasınız. Doğrudan Google Chrome, Brave veya Vivaldi tarayıcı pencerenizden VPN korumasını açın. ExpressVPN uygulamaları, herkesin ağımıza bağlanmasını kolaylaştırır.

Çok dilli arayüz

Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik, hangi dili konuşursanız konuşun temel haklardandır. Bu nedenle, Google Chrome VPN uzantımız sayısı giderek artan 17 dilde mevcuttur.

WebRTC engelleme

Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu keşfetmesini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar, VPN kullanırken bile gerçek IP'nizi ortaya çıkarabilecek WebRTC sızıntılarına yol açmaya eğilimlidir. ExpressVPN Chrome VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunu önler. Konumunuzu kolayca gizli tutun, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir çevrimiçi deneyimin keyfini çıkarın.

Çok yüksek hızlar

ExpressVPN'in Google Chrome tarayıcı uzantısı, beklediğiniz hızlı indirme oranlarının keyfini çıkarabilmeniz için hız için optimize edilmiştir. Chrome uzantılı VPN'imizi indirdiğinizde internette kesintisiz video izleyin ve gezinin.

Konum gizleme

Bulunduğunuz yeri kendinize saklayın ve ExpressVPN Chrome uzantısını kullanarak gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN sunucu konumlarından herhangi birine bağlandığınızda, farklı bir IP adresi alırsınız ve kendinizi farklı bir ülkedeymiş gibi gösterebilirsiniz. Konuma dayalı fiyat ayrımcılığından kaçının ve kimliğinizin gizli kalmasına yardımcı olun.

ExpressVPN Edinin

Google Chrome Üzerinde VPN Uzantısı Nasıl Kurulur

1. Adım

Masaüstü veya dizüstü bilgisayar için VPN'e bağlanmanın 1. adımı.

ExpressVPN edinin, en son Chrome VPN uzantısını yükleyin ve VPN'i kullanmak için Aç Butonuna tıklayın.

2. Adım

VPN'i cep telefonuna, masaüstüne ve dizüstü bilgisayara bağlamanın 2. adımı.

Ayrıca Önerilen veya Tüm Konumlar sekmesinden bir VPN sunucusu konumu seçebilirsiniz.

3. Adım

VPN adım 3'ü yükleyin. Bağlı uygulama.

Bağlandıktan sonra, gelişmiş güvenlik ve gizlilikle çevrimiçi olabilirsiniz.

Chrome VPN'imizi koyu modda deneyin

VPN Chrome tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan karanlık modu da içerir.

ExpressVPN tarayıcı uzantısının koyu modu

Tüm cihazlarınızda ExpressVPN indirin

iOS, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için VPN
Apple TV için

Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları

Chrome uzantısı (1)
Edge uzantısı (1)
Firefox uzantısı (1)

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

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Neden Google Chrome için ExpressVPN tarayıcı uzantısını seçmelisiniz?

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

İSS yavaşlatmasını yenin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanıza ve ara belleğe almaya elveda demenize olanak tanır.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Google Chrome uzantısıyla ExpressVPN'in sunucu ağına erişin

Dünyanın her yerinden 105 ülkede yer alan VPN proxy sunucularına bağlanın.

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