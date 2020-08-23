Evet, Google Chrome VPN'i iyi bir sağlayıcının sunması hâlinde iyi olabilir. Örneğin, Chrome için ExpressVPN uzantısı, güvenli bir internet deneyimi için en iyi VPN olan ExpressVPN uygulamanız için uzaktan kumanda gibi çalışır; böylece araç çubuğunuzdan bağlanmanızı, bağlantıyı kesmenizi, konumları değiştirmenizi ve diğer ayarları değiştirmenizi kolaylaştırır. Ancak sunduğu tek fayda bu değil.

Bu uzantı ayrıca Chrome tarayıcınızı güvenceye almak için herhangi bir VPN'in tek başına sunabileceğinin ötesinde, WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar. Örneğin, tarayıcınızda videoları izlemeye veya engellenmiş sitelere erişmeye çalışırken bir hata görürseniz Google Chrome uzantısını kullanmak çoğu zaman sorunu çözecektir.