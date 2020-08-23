En İyi Chrome VPN uzantısı Chrome için taahhütsüz VPN uzantısı
Windows, Mac ve Linux ile uyumludur
ExpressVPN edindiniz mi? Chrome VPN uzantısını hemen indirin.
ExpressVPN Google Chrome uzantısı: Özellikler
Güçlü VPN şifrelemesi ile 2023'te güvenli bir şekilde çevrimiçi olun. Konumunuzu gizleyin ve ExpressVPN uygulamasını Google Chrome tarayıcınızdan kontrol edin.
Kullanımı kolay
Artırılmış çevrimiçi gizlilikten ve engellenen herhangi bir web sitesine erişim özgürlüğünden birkaç dakika uzaktasınız. Doğrudan Google Chrome, Brave veya Vivaldi tarayıcı pencerenizden VPN korumasını açın. ExpressVPN uygulamaları, herkesin ağımıza bağlanmasını kolaylaştırır.
Çok dilli arayüz
Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik, hangi dili konuşursanız konuşun temel haklardandır. Bu nedenle, Google Chrome VPN uzantımız sayısı giderek artan 17 dilde mevcuttur.
WebRTC engelleme
Web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu keşfetmesini engelleyerek gizliliğinizi koruyun. Bazı uygulamalar, VPN kullanırken bile gerçek IP'nizi ortaya çıkarabilecek WebRTC sızıntılarına yol açmaya eğilimlidir. ExpressVPN Chrome VPN uzantısı, WebRTC'yi engelleyerek bunu önler. Konumunuzu kolayca gizli tutun, kimliğinizi koruyun ve güvenli bir çevrimiçi deneyimin keyfini çıkarın.
Çok yüksek hızlar
ExpressVPN'in Google Chrome tarayıcı uzantısı, beklediğiniz hızlı indirme oranlarının keyfini çıkarabilmeniz için hız için optimize edilmiştir. Chrome uzantılı VPN'imizi indirdiğinizde internette kesintisiz video izleyin ve gezinin.
Konum gizleme
Bulunduğunuz yeri kendinize saklayın ve ExpressVPN Chrome uzantısını kullanarak gönül rahatlığıyla gezinin. ExpressVPN sunucu konumlarından herhangi birine bağlandığınızda, farklı bir IP adresi alırsınız ve kendinizi farklı bir ülkedeymiş gibi gösterebilirsiniz. Konuma dayalı fiyat ayrımcılığından kaçının ve kimliğinizin gizli kalmasına yardımcı olun.
Google Chrome Üzerinde VPN Uzantısı Nasıl Kurulur
1. Adım
ExpressVPN edinin, en son Chrome VPN uzantısını yükleyin ve VPN'i kullanmak için Aç Butonuna tıklayın.
2. Adım
Ayrıca Önerilen veya Tüm Konumlar sekmesinden bir VPN sunucusu konumu seçebilirsiniz.
3. Adım
Bağlandıktan sonra, gelişmiş güvenlik ve gizlilikle çevrimiçi olabilirsiniz.
Chrome VPN'imizi koyu modda deneyin
VPN Chrome tarayıcı uzantımız, gözleri yormayan bir renk teması seçeneği olan karanlık modu da içerir.
Tüm cihazlarınızda ExpressVPN indirin
iOS, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.
ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Amazon TV Fire Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dâhil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için bir VPN APK'sı edinin veya iOS için ExpressVPN'i indirin. Chrome için bir VPN uzantısı da edinebilirsiniz.
Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
Google Chrome VPN'i iyi mi?
Evet, Google Chrome VPN'i iyi bir sağlayıcının sunması hâlinde iyi olabilir. Örneğin, Chrome için ExpressVPN uzantısı, güvenli bir internet deneyimi için en iyi VPN olan ExpressVPN uygulamanız için uzaktan kumanda gibi çalışır; böylece araç çubuğunuzdan bağlanmanızı, bağlantıyı kesmenizi, konumları değiştirmenizi ve diğer ayarları değiştirmenizi kolaylaştırır. Ancak sunduğu tek fayda bu değil.
Bu uzantı ayrıca Chrome tarayıcınızı güvenceye almak için herhangi bir VPN'in tek başına sunabileceğinin ötesinde, WebRTC engelleme ve konum gizleme gibi ek gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar. Örneğin, tarayıcınızda videoları izlemeye veya engellenmiş sitelere erişmeye çalışırken bir hata görürseniz Google Chrome uzantısını kullanmak çoğu zaman sorunu çözecektir.
Chrome'da VPN'i nasıl etkinleştiririm?
Mac, Windows ve Linux için uygulamaları kullanarak cihazınızdan ExpressVPN'e bağlanırsanız Google Chrome'da VPN'in gizlilik ve güvenlik faydalarını zaten elde edersiniz. Ancak Google tarayıcı uzantısının (WebRTC engelleme, konum gizleme ve HTTPS Everywhere gibi) ek avantajlarından faydalanmak için şu adımları izleyin:
Henüz yapmadıysanız ExpressVPN'e abone olun.
Google Chrome için ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin.
ExpressVPN uzantı simgesine tıklayın ve bağlanmak için Aç Butonuna basın.
Chrome için ücretsiz VPN var mı?
Chrome için ücretsiz VPN'ler ve proxy hizmetleri mevcut ancak ücretli VPN'nin sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarının ve müşteri desteğinin aynısını sunabilmeleri pek olası değildir. Birçoğu reklamı yapıldığı gibi çalışmıyor, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu da ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri vs VPN'lerhakkında daha fazlasını okuyun.
VPN Google Chrome uzantısı nedir?
Bir VPN Google Chrome uzantısı, tarayıcınıza eklenen küçük bir yazılım modülüdür ve tarayıcınızda veri şifreleme gibi ek özellikleri etkinleştirir. Google Chrome kendine ait bir VPN ile birlikte gelmediğinden dolayı, Chrome tarayıcınızda VPN kullanmak isterseniz bir VPN uzantısı indirebilirsiniz.
ExpressVPN'in uzantısı, ExpressVPN uygulaması için bir uzaktan kumanda olarak çalışır ve böylece uzantıyı Google Chrome'da açtığınızda, yalnızca Google Chrome tarayıcı aktiviteniz yerine cihazınızdaki trafiğin tamamı korunur.
Chrome'da VPN var mı?
Chrome'un kendi VPN'i yoktur. Chrome tarayıcınızda VPN edinmek için bir VPN uzantısı indirin. ExpressVPN'in uzantısı, ExpressVPN uygulaması için uzaktan kumanda gibi çalışır, bu nedenle Chrome'da VPN açtığınızda, yalnızca Chrome etkinliğiniz değil, cihazınızdaki tüm trafik korunur.
Chrome için en iyi VPN uzantısı hangisidir?
ExpressVPN'in Chrome uzantısı, Google Chrome'da gezinirken sizi otomatik olarak web sayfasının varsa daha güvenli HTTPS versiyonuna yönlendirmek ve web sitelerinin gerçek IP adresinizi ve konumunuzu öğrenmelerini engellemek gibi sayısız güvenlik avantajıyla birlikte gelir.
Google bir VPN kullanınca sizi takip edebilir mi?
Evet, internette gezinirken Google hesabınıza giriş yapmışsanız VPN kullanırken Google sizi takip edebilir. Google Chrome için VPN eklentisi IP adresinizi gizler ve tüm verilerinizi şifreler ancak yine de aktiviteniz Google hesabınıza bağlı olacaktır. Bunu önlemek için web'de gezinirken Gizli modu kullanmayı değerlendirin.
ExpressVPN Google Chrome uzantısı güvenli mi?
Evet, en başta gizlilik düşünülerek tasarlandığından dolayı, ExpressVPN Google Chrome tarayıcı uzantısını kullanmak güvenlidir. Süper yüksek bağlantı hızları, güçlü veri şifreleme, kill switch ve kolay sunucu değişitme sayesinde, ExpressVPN Google Chrome uzantısını kullanmak aynı koruma özelliklerine sahip olmayan ücretsiz bir tarayıcı eklentisi kullanmaktan çok daha güvenlidir.
ExpressVPN Google Chrome tarayıcı uzantısı ayrıca tam özellikli VPN uygulamasını kontrol ettiğinden dolayı benzersizdir. Bu demek oluyor ki VPN, yalnızca tarayıcınızdan geçen aktiviteniz yerine çevrimiçi aktivitenizin tamamını korur.
VPN tarama geçmişimi gizler mi?
Tarama geçmişiniz genellikle tarayıcınızda saklanır. VPN kullanmak bunu değiştirmeyecektir. Ancak tarama verilerini Google Chrome'da temizleyebilirsiniz.
Tarama geçmişiniz; internet servis sağlayıcınız veya Wi-Fi operatörünüz gibi, internet bağlantınızı izleyen başkaları tarafından da bulunabilir. ExpressVPN, cihazınız ile ExpressVPN sunucuları arasındaki tüm verileri şifreler ve böylece İSS'nin veya kötü amaçlı Wi-Fi ağının ziyaret ettiğiniz siteleri kaydetmesini imkânsız hâle getirir.
Tarama geçmişi ile arama geçmişinin aynı şey olmadığını unutmayın. Google'da oturum açtıysanız ve Google'ın arama motorunu kullanıyorsanız bu aramalar VPN Chrome uzantısı kullansanız bile kaydedilir. (Google arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi öğrenin.)
Chrome için ExpressVPN uzantısının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
Google Chrome uzantısıyla ExpressVPN'in sunucu ağına erişin
Dünyanın her yerinden 105 ülkede yer alan VPN proxy sunucularına bağlanın.