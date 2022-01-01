İnternet başlangıçta açık, ücretsiz, tek bir şirket veya grup tarafından kontrol edilmeyen, sınırsız olanaklarla dolu ve bir parmak uzağınızda olan bir araç tasarlandı. En iyi zamanında, internet dünyası hâlâ bu ruhu yaşatır, ancak çoğu zaman çevrimiçi özgürlüğümüzü başkalarına devretmişiz gibi görünmektedir. Şirketler, hükümetler ve bilgisayar korsanları artık bir zamanlar hayal bile edilemeyecek şekillerde kişileri izleyebiliyor, maniple edebiliyor ve kısıtlayabiliyor. Bu bireysel kontrol ve yetkilendirme hissi zamanla kaybettiğimiz bir şey.

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