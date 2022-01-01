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ExpressVPN Hakkında

Daha güvenli, daha iyi bir dijital dünya inşa ediyoruz.

ExpressVPN kimdir?

İnternet başlangıçta açık, ücretsiz, tek bir şirket veya grup tarafından kontrol edilmeyen, sınırsız olanaklarla dolu ve bir parmak uzağınızda olan bir araç tasarlandı. En iyi zamanında, internet dünyası hâlâ bu ruhu yaşatır, ancak çoğu zaman çevrimiçi özgürlüğümüzü başkalarına devretmişiz gibi görünmektedir. Şirketler, hükümetler ve bilgisayar korsanları artık bir zamanlar hayal bile edilemeyecek şekillerde kişileri izleyebiliyor, maniple edebiliyor ve kısıtlayabiliyor. Bu bireysel kontrol ve yetkilendirme hissi zamanla kaybettiğimiz bir şey.

ExpressVPN, bu kontrolü geri almanızı ve bireylerin korunduğu ve kendi çevrimiçi deneyimlerini yönetme gücüne sahip olduğu ücretsiz ve açık bir internet deneyimi yaşamanızı sağlamak istiyor. Teknik uzmanlık seviyeniz ne olursa olsun, gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumanın kolay ve erişilebilir olmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz. Hayatımızın her yönü giderek daha fazla dijitalleşirken çevrimiçi hak ve özgürlükleri herkes için korumanın hiç bu kadar önemli olmadığına inanıyoruz.

Bugün, ExpressVPN 180'den fazla ülkede milyonların ücretsiz ve açık internete erişmesini ve bunu özel ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlıyor.

Ufak bilgiler

Her yerde küre konum işaretçisi olun.

  • 2009'da iki yakın arkadaş ve teknoloji girişimcisi olan Peter ve Dan tarafından kuruldu

  • 180'den fazla ülkede milyonlarca aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor

  • 94 ülkede güvenli VPN sunucusu ağı işletiyor

  • Sayısı giderek artan 17 dilde büyük platformların hepsi için uygulama

  • Dünya çapında 20'den fazla şehirde ekip üyesi

ExpressVPN'in güvenilir ortakları

Acer logo.
Dynabook logo.
HP
Philips logo.
HMD

Tarihçemiz

2009

Original ExpressVPN logo from 2009

ExpressVPN doğdu

2009

ExpressVPN launched 30-day unconditional money-back guarantee in 2009

30 günlük koşulsuz para iade garantisi başlatıldı

2009

Toggle switches with Windows and Apple logos

Windows ve Mac için manuel yapılandırma geldi

2010

Linux, Android, and iOS logos

iOS ve Android dahil olmak üzere Linux ve akıllı telefonlar için destek başlatıldı

2011

Two speech bubbles, one with the old ExpressVPN logo

7/24 canlı sohbet desteği başlatıldı

2012

Windows, Mac, Android logos

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için Windows, Mac ve Android için uygulamalar başlatıldı

2014

Speed test

Windows ve Mac uygulamalarına hız testi aracı eklendi

2014

Bitcoin logo with tick

Bitcoin ile ödeme kabul edilmeye başlandı

2015

Language menu drop-down with globe

Fransızca, Almanca, İspanyolca ve daha fazlası dahil olmak üzere İngilizce olmayan dillerde ExpressVPN uygulamaları sunuldu

2016

Internet kill switch button

Network Lock (kill switch) özelliği eklendi

2016

ExpressVPN launches VPN for routers in 2016

Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması başlatıldı

2016

İkili kod ve bug yazısını gösteren büyüteç

Hata bulma ödülü programı başlatıldı

2016

ExpressVPN Scholarship launched in 2016

ExpressVPN Future of Privacy Scholarship bursu başlatıldı

2016

ExpressVPN and OpenMedia unite against internet oppression

İnternet baskısına karşı birleşmek için OpenMedia ile birlik olundu

2017

İki kapıya ayrılan yol

Ayrık tünelleme özelliği eklendi

2017

ExpressVPN apps for browser extensions

Tarayıcı uzantıları için ExpressVPN uygulamaları başlatıldı

2017

ExpressVPN Sızıntı Testi Araçları

Açık kaynaklı sızıntı testi araçları paketi tanıtıldı

2018

Center for Democracy and Technology

Demokrasi ve Teknoloji Merkezi ile "Güvenilir VPN'lerin İşaretleri" başlatıldı

2018

ExpressVPN works with Front Line Defenders

Topluluklarına ücretsiz ExpressVPN hesapları sağlamaları için Front Line Defenders ile işbirliği yapıldı

2019

Sunuyucu hatırlatan liste.

Tüm sunucularımız yalnızca RAM üzerinde çalışsın diye TrustedServer'ı başlattık—PwC İsviçre tarafından denetlenen bir sistemdir

2019

ExpressVPN siber güvenlik firması Cure53 tarafından denetlenir

Tarayıcı uzantıları Cure53 tarafından bağımsız olarak denetlendi

2019

ExpressVPN partners with HP

ExpressVPN, yeni HP dizüstü bilgisayarlara önceden yüklenmiş olarak gelir

2020

ExpressVPN and VPN Trust Initiative logos

i2Coalition ile VPN Trust Initiative başlatıldı

2020

ExpressVPN partners with Dynabook

Dynabook (eski adıyla Toshiba) ile ortaklık kuruldu

2020

Speedometer

Kendi modern VPN protokolümüz olan Lightway'in beta testini başlattık

2020

Shield above laptop

Yeni doğrulama sistemi, yanlışlıkla kötü amaçlı yazılım dağıtma riskimizi azaltır (PwC İsviçre tarafından denetlenmektedir)

2020

Globe in microscope

Orijinal araştırmalar için ExpressVPN Digital Security Lab başlatıldı

2021

2021 ExpressVPN branding update

Uygulamalarımızda ve web sitemizde yeni bir görünüm sağlandı

2021

ioXt Alliance logo with check mark.

ioXt Alliance sertifikası alındı

2021

ExpressVPN partners with HMD Global (Nokia)

HMD Global (Nokia telefonların merkezi) ile işbirliği kuruldu

2021

Servers with shield and thumbs-up symbols

Lightway Cure53 tarafından denetlendi ve açık kaynaklı oldu

2021

ExpressVPN joins Kape Technologies

Lider gizlilik ve güvenlik markalarından oluşan Kape Technologies ailesine katıldı

2021

Bug with Log4J logo.

Küresel log4j güvenlik açığı için tüketicilerin işlerini kolaylaştıran önlemler alan dünyada ilk şirket

2021

Obscured map pin restricting data being shared

Kullanıcıları takip edicilerden, dolandırıcılardan ve kötü amaçlı yazılım sitelerinden koruyan DNS tabanlı bir trafik engelleyici olan Threat Manager başlatıldı

2022

On button in flames.

VPN'e bağlanma süresini önemli ölçüde iyileştiren bir özellik olan paralel bağlantılar başlatıldı

2022

$10K with a bug and magnifying glass.

TrustedServer için 100.000 USD'lik yeni bir hata bulma ödülü başlatıldı

2022

Independent audit confirms security of ExpressVPN’s app for Windows

Windows uygulamamızda F-secure tarafından yapılan yeni bir denetim yayınlandı

2022

ExpressVPN Keys. Red key.

Uygulamalarımıza entegre edilmiş ve kullanıcılara hiçbir ek ücret ödemeden gelen bir şifre yöneticisi olan ExpressVPN Keys'in beta testini başlattık

2022

Indian flag with an eye on it on the cover of a file folder.

Kullanıcı gizliliğini korumak için fiziksel VPN sunucuları Hindistan'dan çekildi

ExpresVPN şunları gururla destekler:

EFF
Internet Defence League
Open Media Logo
Fight For The Future
Access Now

Ekibimiz

İnternetin geleceğini bizimle şekillendirmeye yardımcı olun! Tüm departmanlarda çok çeşitli roller için işe alım yapıyoruz. Dünyanın her yanına dağılmış ekibimiz Toronto, Poznan, Lizbon, Londra, Singapur, Hong Kong, Sidney, Manila ve Tokyo gibi şehirlerde çalışmaktadır.

Eğer teklif edeceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız sizden haber almak isteriz. Kariyer sayfamızdan daha fazla bilgi edinin.

ExpressVPN'de hayat