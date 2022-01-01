ExpressVPN Hakkında
Daha güvenli, daha iyi bir dijital dünya inşa ediyoruz.
ExpressVPN kimdir?
İnternet başlangıçta açık, ücretsiz, tek bir şirket veya grup tarafından kontrol edilmeyen, sınırsız olanaklarla dolu ve bir parmak uzağınızda olan bir araç tasarlandı. En iyi zamanında, internet dünyası hâlâ bu ruhu yaşatır, ancak çoğu zaman çevrimiçi özgürlüğümüzü başkalarına devretmişiz gibi görünmektedir. Şirketler, hükümetler ve bilgisayar korsanları artık bir zamanlar hayal bile edilemeyecek şekillerde kişileri izleyebiliyor, maniple edebiliyor ve kısıtlayabiliyor. Bu bireysel kontrol ve yetkilendirme hissi zamanla kaybettiğimiz bir şey.
ExpressVPN, bu kontrolü geri almanızı ve bireylerin korunduğu ve kendi çevrimiçi deneyimlerini yönetme gücüne sahip olduğu ücretsiz ve açık bir internet deneyimi yaşamanızı sağlamak istiyor. Teknik uzmanlık seviyeniz ne olursa olsun, gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumanın kolay ve erişilebilir olmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz. Hayatımızın her yönü giderek daha fazla dijitalleşirken çevrimiçi hak ve özgürlükleri herkes için korumanın hiç bu kadar önemli olmadığına inanıyoruz.
Bugün, ExpressVPN 180'den fazla ülkede milyonların ücretsiz ve açık internete erişmesini ve bunu özel ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlıyor.
Ufak bilgiler
2009'da iki yakın arkadaş ve teknoloji girişimcisi olan Peter ve Dan tarafından kuruldu
180'den fazla ülkede milyonlarca aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor
94 ülkede güvenli VPN sunucusu ağı işletiyor
Sayısı giderek artan 17 dilde büyük platformların hepsi için uygulama
Dünya çapında 20'den fazla şehirde ekip üyesi
ExpressVPN'in güvenilir ortakları
Tarihçemiz
2009
ExpressVPN doğdu
2009
Windows ve Mac için manuel yapılandırma geldi
2015
Fransızca, Almanca, İspanyolca ve daha fazlası dahil olmak üzere İngilizce olmayan dillerde ExpressVPN uygulamaları sunuldu
2018
Topluluklarına ücretsiz ExpressVPN hesapları sağlamaları için Front Line Defenders ile işbirliği yapıldı
2019
Tüm sunucularımız yalnızca RAM üzerinde çalışsın diye TrustedServer'ı başlattık—PwC İsviçre tarafından denetlenen bir sistemdir
2019
ExpressVPN, yeni HP dizüstü bilgisayarlara önceden yüklenmiş olarak gelir
2020
Yeni doğrulama sistemi, yanlışlıkla kötü amaçlı yazılım dağıtma riskimizi azaltır (PwC İsviçre tarafından denetlenmektedir)
2021
Küresel log4j güvenlik açığı için tüketicilerin işlerini kolaylaştıran önlemler alan dünyada ilk şirket
2021
Kullanıcıları takip edicilerden, dolandırıcılardan ve kötü amaçlı yazılım sitelerinden koruyan DNS tabanlı bir trafik engelleyici olan Threat Manager başlatıldı
2022
VPN'e bağlanma süresini önemli ölçüde iyileştiren bir özellik olan paralel bağlantılar başlatıldı
2022
Uygulamalarımıza entegre edilmiş ve kullanıcılara hiçbir ek ücret ödemeden gelen bir şifre yöneticisi olan ExpressVPN Keys'in beta testini başlattık
ExpresVPN şunları gururla destekler:
Ekibimiz
İnternetin geleceğini bizimle şekillendirmeye yardımcı olun! Tüm departmanlarda çok çeşitli roller için işe alım yapıyoruz. Dünyanın her yanına dağılmış ekibimiz Toronto, Poznan, Lizbon, Londra, Singapur, Hong Kong, Sidney, Manila ve Tokyo gibi şehirlerde çalışmaktadır.
Eğer teklif edeceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsanız sizden haber almak isteriz. Kariyer sayfamızdan daha fazla bilgi edinin.