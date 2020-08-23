PC veya laptop için hızlı Windows VPN'i indirin
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
- Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
- Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
- 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
- 30 günlük para iade garantisi
Windows PC VPN nedir?
Bir Windows veya PC VPN, bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. ExpressVPN gibi birinci sınıf bir VPN, İSS'niz veya başka biri tarafından izlenemeyeceğinizi veya gözetlenmeyeceğinizi bilerek internette gezinmenizi, en sevdiğiniz programları izlemenizi ve çevrimiçi etkinliklerinizi güvenle gerçekleştirmenizi sağlar.
Windows PC VPN nasıl kurulur
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun
Sipariş sayfasını ziyaret edin ve sizin için en iyi seçeneği seçin. Planlarımızın tamamı 30 günlük para iade garantisi ile tamamen korunur.
2. Adım
Windows VPN uygulaması indirin
Kullandığınız Windows cihazı için uygulamayı hemen indirmeye davet edileceksiniz. Diğer tüm cihazlarınız için uygulamalar edinmek de aynı derecede kolaydır.
3. Adım
Bir VPN sunucusuna bağlanın
Aç Butonu'na tıklayın ve böylece bağlantınız için en iyi konuma bağlanacaksınız. Ya da küresel ağımızdan bir konum seçin.
Windows VPN için manuel kurulum
Uygulamamızı indirmek ExpressVPN'i Windows bilgisayarınızda kullanmanın en kolay yolu olsa da ExpressVPN'i manuel olarak kurmak da mümkündür.
ExpressVPN'e abone olduktan sonra OpenVPN protokolünü kullanarak manuel kurulum için şu talimatları izleyin:
Windows'ta OpenVPN kurma kılavuzu
Windows PC'nizde daha sorunsuz bir izleme deneyimi arıyorsanız MediaStreamer DNS hizmetimizi kullanabilirsiniz (MediaStreamer'ın VPN gizlilik avantajlarının tamamını sunmadığını unutmayın):
Windows PC için en iyi VPN
ExpressVPN özellikleri Windows bilgisayarınızdaki internet deneyiminizi nasıl geliştirir?
Lightway, son teknoloji protokol
ExpressVPN'in özel protokolü Lightway, Windows bilgisayarınızda, sınıfının en iyisi güvenlik ve çoğu zaman 1 saniyeden çok kısa sürede açılabilen güvenilir VPN bağlantılarıyla üstün bir internet deneyimi sunar.
Gizlilik riskinizi azaltacak kill switch
ExpressVPN kill switch olan Network Lock, VPN bağlantınız kopsa bile verilerinizi güvende tutar ve koruma yeniden sağlanana kadar Windows bilgisayarınızdaki tüm internet trafiğini engeller. Elektrik kesilse, Wi-Fi ağlarını değiştirseniz veya bilgisayarınız uyku moduna geçse bile ağınız güvende kalır.
Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin
ExpressVPN'in gelişmiş koruma özellikleri, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmenize ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına almanıza olanak tanır. Threat Manager ile izleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin, izinsiz giren görüntülü reklamları gizleyin ve çocuklarınızı müstehcen içerikten koruyun.
Pürüzsüz izleme için yüksek hızlar
VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, Windows PC'nizde neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.
Hız, güvenlik ve tam erişim için VPN sunucuları
Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giderken ve bu uygulamalardan internet trafiğinizi şifreleyen ve şifrelerini çözen fiziksel bir donanım parçası olan bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Sunucu ağımız sizlere en iyi internet deneyimini yaşatmak için titizlikle tasarlanmıştır.
Geniş kapsamlı sunucu konumları
Sunucu konumlarımız çok ve çeşitlidir; bu sayı 105 ülkeyi kapsıyor ve giderek artıyor. İster belirli bölgelerle sınırlı bir web sitesine erişmek ister kendi ülkenizdeymiş gibi görünürken internet gezintinizi korumak isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabileceksiniz.
Daha hızlı hizmet için 10 Gbps sunucular
Tek VPN sunucusunun sürekli değişen talepleri olan birden fazla kullanıcıdan gelen trafiği yönetebilmesi gerekir. Bant genişliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni budur: Bir sunucunun her saniye iletebileceği toplam veri miktarı anlamındadır. Sunucularımız için bu, saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit) olan 10 Gbps'dir; bu, daha az yoğunlukla daha fazla trafiği ve dolayısıyla daha iyi hızları işleyebilir.
Sizi gizli tutmak için tasarlanmış sunucu teknolojisi
Kullanıcılarımızın internet etkinliklerinin kayıtlarını tutmamaya kararlıyız ve sunucu sistemimizi bu hedefi güçlendirecek şekilde tasarladık. Biz buna TrustedServer adını veriyoruz; hiçbir zaman sabit diske yazmayan ve yalnızca RAM kullanan bir sistem. Bu, herhangi bir kişisel verinin kazara bir sunucuya kaydedilmesi durumunda, sistem yeniden başlatıldığında tüm verilerin silinmesine olanak tanır. Bağımsız olarak denetlenen TrustedServer'ın ayrıntılı incelemesini okuyun.
Windows PC ve tabletler için VPN
ExpressVPN, Windows 11, Windows 10, Windows 8 ve Windows 7 için taahhütsüz bir VPN'dir ve Windows masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar için en iyi VPN'dir.
Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface ve daha fazlasında ExpressVPN'e bağlanın. (Maalesef ExpressVPN, ARM işlemcilerle uyumlu değildir.)
Mac'iniz de mi var? Mac için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın. Android telefon mu kullanıyorsunuz? Telefonunuza sınıfının en iyisi güvenliği sağlamak için Android için VPN kurun.
*Windows için ExpressVPN, ARM işlemci kullanan cihazlarla uyumlu değildir.
VPN ile Windows PC'de oyun oynamak
Windows'ta ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.
Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi konsollarda oyun oynuyorsanız, ExpressVPN sizi de korur.
PC için üniversite veya şirket Windows VPN'ini nasıl yüklerim?
PC için üniversite veya kurumsal Windows VPN kurmak için şu adımları kullanın:
Başlat düğmesine tıklayın ve Ayarlar'ı seçin
Windows Ayarları'nda Ağ ve İnternet'i seçin
Ardından, VPN'i seçin ve VPN bağlantısı ekleyin
VPN sağlayıcınızın bilgerini girmeniz için bir iletişim kutusu görünecektir.
Bu adımlar nispeten basit olsa da, PC'nizdeki Ayarları manuel olarak ayarlamanız ve çalışması için tüm doğru VPN sağlayıcı ayrıntılarını başarıyla doldurmanız gerekir. ExpressVPN'in Windows VPN'i ile, uygulamayı indirmeniz ve "Aç" düğmesini tıklamanız yeterlidir.
Bir şirket veya üniversite VPN'inin, onu kullanan kişilerin değil, kurumun çıkarlarını korumak ve hizmet etmek için tasarlandığını unutmayın. ExpressVPN tamamen bir birey olarak sizin güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumak için tasarlanmıştır.
SSS: Windows PC VPN
Windows için VPN uygulaması ne yapar?
VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), internete bağlı olduğunuzda gizliliğinizi korumanın en iyi yoludur. ExpressVPN, çevrimiçi aktivitenizi şifrelemenin ve kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların müdahalesinden korumanın yanı sıra, sizi farklı bir ülkedeymişsiniz gibi göstererek sansürü atlatmanıza da yardımcı olabilir.
Windows 10 yerleşik bir VPN içeriyor mu?
Windows 10 ve 11'de yerleşik bir VPN istemcisi olsa da, teknik anlamda bu bir VPN hizmeti değildir ve yine ExpressVPN gibi bir üçüncü taraf VPN'e bağlanmanız gerekir.
Neyse ki, ExpressVPN'e abone olursanız tek yapmanız gereken PC için VPN uygulamasını indirmek ve "Aç" düğmesine tıklamak. İşverenler veya eğitim kurumları tarafından sunulan VPN'lerin aksine, ayarlanacak ayarlar veya girilecek ayrıntılar yoktur.
Windows PC'de nasıl VPN yazılımı kullanırım?
Cevabı kolay! ExpressVPN'e abone olun, uygulamayı cihazınıza indirin ve ekrandaki "Aç" butonuna basın.
Windows PC için ücretsiz bir VPN var mı?
Ücretsiz bir Windows VPN arıyorsanız ExpressVPN'i denemelisiniz. En yüksek puan alan hizmetimize kaydolmanız ve bizi 30 gün boyunca denemeniz yeterlidir. Yalnızca tek bir cihaz için sınırlı bir sürüme değil, tüm özelliklerimize ve her platform için uygulamaya erişebileceksiniz. Ve bu 30 gün içinde PC için en iyi VPN olduğumuza ikna olmazsanız paranızın hepsini geri alacaksınız. Ücretsiz bir VPN denemesi gibi ama daha iyi.
Windows için en iyi VPN nasıl seçilir?
PC'niz için en iyi Windows VPN'i seçerken ihtiyaçlarınızı ve VPN hizmetinin bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak önemlidir. Bir VPN hizmetini değerlendirmenin çeşitli yolları hakkında bilgi edinin.
Bilgisayarımda VPN ile ne yapabilirim?
Windows PC'nizde VPN kullanmak, yaptığınız her şeyin güvende olmasını sağlar. VPN sunucusu konumlarımızdan herhangi birine bağlanarak cihazınızın IP adresini farklı bir adresle değiştirebilir, verilerinizi güvenli olmayan Wi-Fi ağlarında koruyabilir ve sansürlü sitelere ve hizmetlere erişebilirsiniz.
Windows için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
Güvenlik, ExpressVPN'de yaptıklarımızın en başında gelir. Yalnızca yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesi sunacak uygulamalar ve sistemler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamaları için bağımsız denetçilerle çalışıyoruz. Bu, kullanıcılarımızın hizmetlerimizin onları koruyup korumadığını öğrenmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesine göz atın ve ayrıntılı raporları okuyun.
ExpressVPN hangi Windows desteğini sunuyor?
ExpressVPN, Windows VPN için kurulum, kullanım ve sorun gidermeyi kapsayan çok çeşitli makaleler sağlar. Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek Ekibi her zaman hizmetinizdedir.
Windows için en hızlı VPN nedir?
Herkesin hemfikir olduğu tek bir hız ölçüsü yoktur, bu nedenle hangisinin Windows PC için en hızlı VPN olduğunu söylemek zordur. Ancak ExpressVPN'in küresel ağı hız için optimize edilmiştir ve Tom's Guide gibi uzmanlar bizi tüm hizmet sağlayıcılar arasında sürekli en üst sıralarda veya zirveye yakın sıralarda sıralamaktadır.
Windows 11 yerleşik VPN'e sahip mi?
Evet, Windows 11'de yerleşik bir VPN istemcisi vardır. Ancak Microsoft size bir Windows VPN hizmeti sağlamaz, bu nedenle ayrıca bir VPN satın almanız gerekir.
İnsanlar PC için ExpressVPN'i seviyor
Windows için ExpressVPN'i hemen risksiz deneyin!
ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.
Uğraş yok. Windows için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!