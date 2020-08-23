Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giderken ve bu uygulamalardan internet trafiğinizi şifreleyen ve şifrelerini çözen fiziksel bir donanım parçası olan bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Sunucu ağımız sizlere en iyi internet deneyimini yaşatmak için titizlikle tasarlanmıştır.

Geniş kapsamlı sunucu konumları

Sunucu konumlarımız çok ve çeşitlidir; bu sayı 105 ülkeyi kapsıyor ve giderek artıyor. İster belirli bölgelerle sınırlı bir web sitesine erişmek ister kendi ülkenizdeymiş gibi görünürken internet gezintinizi korumak isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabileceksiniz.

Daha hızlı hizmet için 10 Gbps sunucular

Tek VPN sunucusunun sürekli değişen talepleri olan birden fazla kullanıcıdan gelen trafiği yönetebilmesi gerekir. Bant genişliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni budur: Bir sunucunun her saniye iletebileceği toplam veri miktarı anlamındadır. Sunucularımız için bu, saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit) olan 10 Gbps'dir; bu, daha az yoğunlukla daha fazla trafiği ve dolayısıyla daha iyi hızları işleyebilir.

Sizi gizli tutmak için tasarlanmış sunucu teknolojisi

Kullanıcılarımızın internet etkinliklerinin kayıtlarını tutmamaya kararlıyız ve sunucu sistemimizi bu hedefi güçlendirecek şekilde tasarladık. Biz buna TrustedServer adını veriyoruz; hiçbir zaman sabit diske yazmayan ve yalnızca RAM kullanan bir sistem. Bu, herhangi bir kişisel verinin kazara bir sunucuya kaydedilmesi durumunda, sistem yeniden başlatıldığında tüm verilerin silinmesine olanak tanır. Bağımsız olarak denetlenen TrustedServer'ın ayrıntılı incelemesini okuyun.