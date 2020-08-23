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PC veya laptop için hızlı Windows VPN'i indirin

Windows 11, 10, 8 ve 7 ile çalışır
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
  • Güvenli izleme, oyun oynama, çalışma veya gezinme
  • Sınıfının en iyisi şifreleme ve gizlilik özellikleri
  • 105 ülkede hızlı VPN sunucuları
  • 30 günlük para iade garantisi
ExpressVPN EdininWindows VPN'i İndirin
Windows için en iyi VPN (Windows 11, Windows 10, Windows 9, Windows 7).
Windows dizüstü bilgisayarda ExpressVPN kullanmak.

Windows PC VPN nedir?

Bir Windows veya PC VPN, bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. ExpressVPN gibi birinci sınıf bir VPN, İSS'niz veya başka biri tarafından izlenemeyeceğinizi veya gözetlenmeyeceğinizi bilerek internette gezinmenizi, en sevdiğiniz programları izlemenizi ve çevrimiçi etkinliklerinizi güvenle gerçekleştirmenizi sağlar.

ExpressVPN Edinin

Windows PC VPN nasıl kurulur

1. Adım

ExpressVPN'e nasıl kayıt olunur
ExpressVPN'e kaydolun

Sipariş sayfasını ziyaret edin ve sizin için en iyi seçeneği seçin. Planlarımızın tamamı 30 günlük para iade garantisi ile tamamen korunur.

2. Adım

VPN indirin.
Windows VPN uygulaması indirin

Kullandığınız Windows cihazı için uygulamayı hemen indirmeye davet edileceksiniz. Diğer tüm cihazlarınız için uygulamalar edinmek de aynı derecede kolaydır.

3. Adım

Bir VPN sunucusuna bağlanın

Aç Butonu'na tıklayın ve böylece bağlantınız için en iyi konuma bağlanacaksınız. Ya da küresel ağımızdan bir konum seçin.

ExpressVPN Edinin
Anahtar ve anahtar.

Windows VPN için manuel kurulum

Uygulamamızı indirmek ExpressVPN'i Windows bilgisayarınızda kullanmanın en kolay yolu olsa da ExpressVPN'i manuel olarak kurmak da mümkündür.

ExpressVPN'e abone olduktan sonra OpenVPN protokolünü kullanarak manuel kurulum için şu talimatları izleyin:

Windows'ta OpenVPN kurma kılavuzu

Windows PC'nizde daha sorunsuz bir izleme deneyimi arıyorsanız MediaStreamer DNS hizmetimizi kullanabilirsiniz (MediaStreamer'ın VPN gizlilik avantajlarının tamamını sunmadığını unutmayın):

Windows'ta MediaStreamer'ı (DNS hizmeti) kurma kılavuzu

Windows PC için en iyi VPN

ExpressVPN özellikleri Windows bilgisayarınızdaki internet deneyiminizi nasıl geliştirir?

Hız göstergesine sahip bir dizüstü bilgisayar

Lightway, son teknoloji protokol

ExpressVPN'in özel protokolü Lightway, Windows bilgisayarınızda, sınıfının en iyisi güvenlik ve çoğu zaman 1 saniyeden çok kısa sürede açılabilen güvenilir VPN bağlantılarıyla üstün bir internet deneyimi sunar.

Network Lock, VPN bağlantınız düştüğünde tüm internet trafiğini durdurur. Lamba güvenli bir bilgisayarda parlıyor.

Gizlilik riskinizi azaltacak kill switch

ExpressVPN kill switch olan Network Lock, VPN bağlantınız kopsa bile verilerinizi güvende tutar ve koruma yeniden sağlanana kadar Windows bilgisayarınızdaki tüm internet trafiğini engeller. Elektrik kesilse, Wi-Fi ağlarını değiştirseniz veya bilgisayarınız uyku moduna geçse bile ağınız güvende kalır.

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Reklamları, takip edicileri ve zararlı siteleri engelleyin

ExpressVPN'in gelişmiş koruma özellikleri, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmenize ve şirketlerin hakkınızda ne bildiğini kontrol altına almanıza olanak tanır. Threat Manager ile izleyicileri ve kötü amaçlı siteleri engelleyin, izinsiz giren görüntülü reklamları gizleyin ve çocuklarınızı müstehcen içerikten koruyun.

İçerik erişimi için etkili engel kaldırma

Sansür ve bölgeye dayalı diğer kısıtlamalar, Windows PC'nizdeki web sitelerine, popüler uygulamalara ve videolara erişmenizi engelleyebilir. ExpressVPN, okul veya ofis Wi-Fi ağlarında bulunanlar da dahil olmak üzere bu engelleri aşmanıza yardımcı olur.

ExpressVPN'in yüksek hızlı ağı YouTube TV için mükemmeldir

Pürüzsüz izleme için yüksek hızlar

VPN'ler internet hızınızı yavaşlatma potansiyeline sahip olsa da ExpressVPN, Windows PC'nizde neredeyse hiç fark görmeyeceğiniz şekilde optimize edilmiştir. Bu, güçlü çevrimiçi güvenliğin keyfini çıkarırken daha az ara belleğe alma ve bekleme anlamına gelir.

Hız, güvenlik ve tam erişim için VPN sunucuları

Bir VPN hizmetine bağlandığınızda, gerçekten kullandığınız uygulamalara ve web sitelerine giderken ve bu uygulamalardan internet trafiğinizi şifreleyen ve şifrelerini çözen fiziksel bir donanım parçası olan bir VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Sunucu ağımız sizlere en iyi internet deneyimini yaşatmak için titizlikle tasarlanmıştır.

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Geniş kapsamlı sunucu konumları

Sunucu konumlarımız çok ve çeşitlidir; bu sayı 105 ülkeyi kapsıyor ve giderek artıyor. İster belirli bölgelerle sınırlı bir web sitesine erişmek ister kendi ülkenizdeymiş gibi görünürken internet gezintinizi korumak isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabileceksiniz.

Daha hızlı hizmet için 10 Gbps sunucular

Tek VPN sunucusunun sürekli değişen talepleri olan birden fazla kullanıcıdan gelen trafiği yönetebilmesi gerekir. Bant genişliğinin bu kadar önemli olmasının nedeni budur: Bir sunucunun her saniye iletebileceği toplam veri miktarı anlamındadır. Sunucularımız için bu, saniyede 10 Gigabit (10 milyar bit) olan 10 Gbps'dir; bu, daha az yoğunlukla daha fazla trafiği ve dolayısıyla daha iyi hızları işleyebilir.

Sizi gizli tutmak için tasarlanmış sunucu teknolojisi

Kullanıcılarımızın internet etkinliklerinin kayıtlarını tutmamaya kararlıyız ve sunucu sistemimizi bu hedefi güçlendirecek şekilde tasarladık. Biz buna TrustedServer adını veriyoruz; hiçbir zaman sabit diske yazmayan ve yalnızca RAM kullanan bir sistem. Bu, herhangi bir kişisel verinin kazara bir sunucuya kaydedilmesi durumunda, sistem yeniden başlatıldığında tüm verilerin silinmesine olanak tanır. Bağımsız olarak denetlenen TrustedServer'ın ayrıntılı incelemesini okuyun.

ExpressVPN Edinin
Windows 10, Windows 8, Windows 7 için VPN indirin.

Windows PC ve tabletler için VPN

ExpressVPN, Windows 11, Windows 10, Windows 8 ve Windows 7 için taahhütsüz bir VPN'dir ve Windows masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar için en iyi VPN'dir.

Lenovo, HP, Dell, Asus, Samsung, Acer, Microsoft Surface ve daha fazlasında ExpressVPN'e bağlanın. (Maalesef ExpressVPN, ARM işlemcilerle uyumlu değildir.)

Mac'iniz de mi var? Mac için VPN edinin ve ikisini aynı anda kullanın. Android telefon mu kullanıyorsunuz? Telefonunuza sınıfının en iyisi güvenliği sağlamak için Android için VPN kurun.

ExpressVPN Edinin

*Windows için ExpressVPN, ARM işlemci kullanan cihazlarla uyumlu değildir.

VPN ile Windows PC'de oyun oynamak.

VPN ile Windows PC'de oyun oynamak

Windows'ta ExpressVPN ile internetten oyun oynamak, DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından sizi korurken verilerinizi gizli tutar. VPN, sizi ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlayarak oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İnternet servis sağlayıcınız oyun trafiğini yavaşlatıyorsa ExpressVPN ağ hızlarınızı varsayılan seviyelerine döndürmek için bu kısıtlamaları da atlatabilir. Bazı durumlarda, oyuncular daha yüksek hızlar bile bildirmişlerdir.

Nintendo Switch, PlayStation ve Xbox gibi konsollarda oyun oynuyorsanız, ExpressVPN sizi de korur.

ExpressVPN Edinin

PC için üniversite veya şirket Windows VPN'ini nasıl yüklerim?

PC için üniversite veya kurumsal Windows VPN kurmak için şu adımları kullanın:

  • Başlat düğmesine tıklayın ve Ayarlar'ı seçin

  • Windows Ayarları'nda Ağ ve İnternet'i seçin

  • Ardından, VPN'i seçin ve VPN bağlantısı ekleyin

  • VPN sağlayıcınızın bilgerini girmeniz için bir iletişim kutusu görünecektir.

Bu adımlar nispeten basit olsa da, PC'nizdeki Ayarları manuel olarak ayarlamanız ve çalışması için tüm doğru VPN sağlayıcı ayrıntılarını başarıyla doldurmanız gerekir. ExpressVPN'in Windows VPN'i ile, uygulamayı indirmeniz ve "Aç" düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Bir şirket veya üniversite VPN'inin, onu kullanan kişilerin değil, kurumun çıkarlarını korumak ve hizmet etmek için tasarlandığını unutmayın. ExpressVPN tamamen bir birey olarak sizin güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumak için tasarlanmıştır.

SSS: Windows PC VPN

Windows için VPN uygulaması ne yapar?
Windows 10 yerleşik bir VPN içeriyor mu?
Windows PC'de nasıl VPN yazılımı kullanırım?
Windows PC için ücretsiz bir VPN var mı?
Windows için en iyi VPN nasıl seçilir?
Bilgisayarımda VPN ile ne yapabilirim?
Windows için ExpressVPN uygulamasının güvenli olduğunu nasıl anlarım?
ExpressVPN hangi Windows desteğini sunuyor?
Windows için en hızlı VPN nedir?
Windows 11 yerleşik VPN'e sahip mi?
ExpressVPN Edinin

Windows için ExpressVPN'in temel özellikleri

Daha fazla VPN konumu

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya dahil 105 ülkedeki VPN sunucusu konumları arasından seçim yapın.

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli olarak optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, sektör lideri bağlantı stabilitesinin ve güvenilirliğinin keyfini çıkarın.

Gelişmiş sızıntı koruması

Güçlü sızıntı önleme, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu da gizliliğinizin ve güvenliğinizin sağlam kalmasını sağlar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Sınıfının en iyisi AES 256-bit şifreleme ile tüm verilerinizi güvenceye alın ve koruyun.

Çok dilli arayüz

İngilizce ilk tercihiniz değil mi? ExpressVPN'i diğer 17 dilden herhangi birinde deneyin.

Network Lock kill switch

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde koparsa verilerinizi korumak amacıyla Network Lock internet trafiğinizi engeller.

Sevdiğiniz hizmetler için kısayollar

Aç Butonunun hemen altında yer alan ve en çok kullandığınız hizmetlere götüren kısayollar ile VPN'inizi özelleştirin.

ExpressVPN Edinin

İnsanlar PC için ExpressVPN'i seviyor

İncelemeler2 sayfası için PCWorld logosu
ExpressVPN'in performansı harika. İstikrarlı şekilde iyi hızlara sahip.
İncelemeler2 sayfası için TechRadar Logosu.
Windows versiyonu, muhtemelen ExpressVPN'in en güçlü olduğu nokta.
Tom's Guide logo.
ExpressVPN, pazarda yer alan her yönden en iyi Windows VPN'i.
App Store logosu.
App Store logosu.

5 üzerinden 4,7 puan aldı

Google Play logo.
Google Play logo.

5 üzerinden 4,4 puan aldı

2016'da başlayan bu VPN hizmetinin uzun süredir kullanıcısıyım ve harikalar yaratıyor.
Nakiboshi, Apple App Store
Bu uygulamayı seviyorum. Dünya çapında yoğun bir şekilde seyahat ediyorum ve bu uygulama iletişimde kalmama yardımcı oluyor.
Mac, Google Play Store
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
Caro
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
ExpressVPN'in kurulumu ve kullanımı çok basit, hem de 30 günlük para iade garantisi var. Yüklemesi oldukça kolay.
SB
ExpressVPN kullanıcı tavsiyeleri.
ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlı ve çok dostane bir şekilde cevaplandı. Çok seviyorum!
Jeremy

Neden ExpressVPN'i seçmelisiniz?

Bağımsız olarak denetlenir

Üçüncü taraf denetlemeleri, uygulamalarımızın ve sistemlerimizin titiz testlerden geçmesi yoluyla güvenlik iddialarımızı doğrular.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Kaydolun, indirin ve bağlanın!

TrustedServer teknolojisi

Gizlilik korumalarını doğrulamak için denetlenen TrustedServer, güvenlik için yeni bir standart belirler.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz varsa günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Windows için ExpressVPN'i hemen risksiz deneyin!

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Windows için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın!

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