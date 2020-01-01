Bir ABD IP Adresi Edinme

İnternete bağlandığınızda, nerede olduğunuza bağlı olarak cihazınıza bir İnternet Protokolü (IP) adresi atanır. Yani web'de Japonya içinden geziyorsanız, size her zaman Japonya'daki bir IP adresi atanır.

ExpressVPN ile, bir ABD VPN sunucu konumuna bağlanarak anında bir ABD IP adresi edinebilirsiniz. Bağlandıktan sonra, herkese açık IP adresiniz olarak gerçek bir Amerika IP adresi edinirsiniz. ExpressVPN'in ABD web vekili sevdiğiniz sosyal ağların yanı sıra Amerikan dizileri, sporları ve müziğine erişmenize yardımcı olur.

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