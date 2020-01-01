    A.B.D. VPN proxy hizmeti

    ExpressVPN'in en iyi ABD VPN'i için kılavuzu

    Birçok Amerikalı dijital hayatlarını korsanlardan, İSS hafiyeliğinden ve devlet gözetiminden korumak için VPNlere (Sanal Özel Ağ) yöneliyor.

    Amerika Birleşik Devletleri içinde ve dışında VPN kullanma hakkında kapsamlı bir kılavuz için okumaya devam edin.

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    ABD için VPN

    Gizliliğinizi İSS ve NSA gözetiminden koruyun

    Bilgisayar ekranlarını takip eden devlet çalışanları.

    Nisan 2017'de, Başkan Trump internet servis sağlayıcılarının gezinme geçmişini üçüncü partiler ile paylaşmadan önce izninizi almalarını gerektiren FCC düzenlemelerini iptal eden kongre yasasını imzaladı. Artık Comcast, Verizon ve AT&T gibi İSSler ziyaret ettiğiniz web sitelerinin listesini en yüksek teklifi verenlere satabilecekler.

    Gizliliğinizi İSS'nize ve devlet kurumlarına karşı koruyun. ExpressVPN kullanmayı düşünün —internet trafiğinizi İSS'niz dahil olmak üzere üçüncü partilerden saklamak için sınıfında en iyi şifreleme kullanır.

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    En iyi ABD VPN sunucu konumu hangisi?

    En iyi ABD VPN sunucu konumuna bağlanma

    Cevabı VPN ile ne yapmak istediğinize bağlı:

    VPN'i öncelikle korsanlar, meraklılar, ve takip edilmeye karşı korunmak için kullanıyorsanız, ABD dışında olsa bile coğrafik olarak size en yakın VPN sunucu konumuna bağlanın . Örneğin Portland'daysanız, Seattle'daki VPN sunucu konumuna bağlanmayı deneyin. Buffalo'daysanız, Toronto'daki VPN sunucu konumuna bağlanın.

    Eğer devlet sansürünün olduğu bir ülkedeyseniz ve ABD sitelerini ve servislerine engeli kaldırmak istiyorsanız, asıl konumunuza en yakın ABD VPN sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Asya'daysanız ve Facebook, Twitter, Gmail ve YouTube'a erişmek istiyorsanız, Los Angeles veya San Jose'yi deneyin. Eğer Avrupa'daysanız, New York veya New Jersey'e bağlanmayı deneyin.

    ExpressVPN'in dünya etrafındaki 94 ülkede 160 VPN sunucu konumları hız ve sağlamlık için sürekli olarak optimize edilir. ABD'de veya yurtdışında olsanız da, sınırsız bant genişliği ve sınırsız VPN sunucusu değiştirmenin keyfini çıkarırsınız.


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    Bir ABD IP Adresi Edinme

    A.B.D. VPN kalkanı simgesi.


    İnternete bağlandığınızda, nerede olduğunuza bağlı olarak cihazınıza bir İnternet Protokolü (IP) adresi atanır. Yani web'de Japonya içinden geziyorsanız, size her zaman Japonya'daki bir IP adresi atanır.

    ExpressVPN ile, bir ABD VPN sunucu konumuna bağlanarak anında bir ABD IP adresi edinebilirsiniz. Bağlandıktan sonra, herkese açık IP adresiniz olarak gerçek bir Amerika IP adresi edinirsiniz. ExpressVPN'in ABD web vekili sevdiğiniz sosyal ağların yanı sıra Amerikan dizileri, sporları ve müziğine erişmenize yardımcı olur.


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    Her cihaz için ABD VPN uygulamaları

    ExpressVPN Amerikalıları çevrimiçi güvende tutmak için sezgisel, yerel uygulamalara sahiptir.

    ABD VPN kalkanı simgesine sahip birçok cihaz.

    ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

    iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

    Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

    Chrome eklentisi Firefox eklentisi

    Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

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    Netflix, Hulu, Amazon ve daha fazlasını izleyin

    Çoğu popüler video izleme hizmeti ExpressVPN ile uyumludur. Bilgisayarınızda, mobil cihazınızda veya akıllı TV'nizde güvenli bir şekilde ve yavaşlatma olmadan yüzlerce dizi ve filmin tadını çıkarın.

    ExpressVPN Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Now/Go, Showtime, YouTube TV, ve daha fazlası ile çalışır.

    Bunların ve diğer web siteleri ve uygulamaların keyfini çıkarmadan önce ExpressVPN'e bağlanmak izleme aktivitenizi İSS'den gizler ve bant genişliği kotaları nedeniyle yavaşlamaları azaltabilir.

    ExpressVPN telif haklarını ihlal etme amacı ile kullanılmak için hedeflenmiş bir VPN servisi değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcınızın Şart ve Koşullar'ına göz atın.
    Bir TV ekranında Netflix film seçimi ekranı.

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    Bir VPN ile A.B.D. sporlarını çevrimiçi izleyin

    Hem Amerikalılar hem Amerikalı olmayanlar A.B.D. sporlarını yüksek kalitede, gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için bir VPN kullanırlar. En iyi Amerikan spor etkinliklerini izlemek için ExpressVPN kılavuzlarına göz atın:

    Çevrimiçi spor izleme hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.

    Bir VPN ile ABD sporlarını çevrimiçi izleyin

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    Amerikalılar aşağıdaki konumların tümündeki VPN sunucularına bağlanabilirler:

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

    VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


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    VPN Nasıl Çalışır

    VPN bağlantısı cihazınız ve internet arasındaki özel bir tüneldir.

    VPN Nedir?

    VPN Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) anlamına gelir. Bu, bilgisayarınızın, telefonunuzun, akıllı TV'nizin veya diğer cihazların internete gizli bir şekilde bağlanabildiği bir sunucu ağı anlamına gelmektedir. Bu sunucular, İSS'nize bile ulaşmadan önce internet trafiğinizin tamamını şifreler, bu yüzden aktivitenizi kaydedemez ve takip edemezler. IP adresiniz gizlenir ve güvenli bir VPN sunucusunun adresi ile değiştirilir.

    DNS Nedir?

    DNS, veya Domain Name System, bilgisayarların URL'leri IP adresi ile eşleştirme sistemidir, ve korunmasız DNS sorguları güvenli bağlantılara erişim edinmenin yaygın bir yoludur. ExpressVPN kendi DNS sunucularına sahiptir, böylece DNS sorgularınız hiçbir zaman şifreli VPN tünelinin dışına çıkmaz ve her ikisini de daha güvenli ve hızlı yapar.

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    A.B.D.'de dijital gizlilik sorunları

    NSA ve toplu takip

    Edward Snowden 2013 yılında dünyaya ABD hükümetinin düzenli olarak ve ayrım gözetmeksizin kendi vatandaşlarını AT&T gibi büyük şirketlerin yardımı ile takip ettiğini gösterdi. O zamandan beri, Amerikan toplumu gizlilik konusunun bir insan hakkı, bir lüks, veya çıkar ve ulusal güvenlik için kullanılacak para birimi olması konusunda bölünmüş durumda.

    Telif hakkı ve sansür

    Fikri mülkiyeti korumak için amaçlanmış olsa da, 2012 Stop Online Privacy Act (SOPA) ve PIPA (Protect IP Act) gibi kanunlar pratikte ABD hükümetinin alanların tamamını sansürlemesine ve açık internete ağır biçimde zarar vermesine olanak verdi. Yıllar sonra, Trans-Pacific Partnership (TPP) aynı tehlikeli takası uluslararası arenaya taşıyacaktır.

    Not: ExpressVPN İngiliz Virgin Adaları merkezlidir ve İVA kanunlarına tabidir.

    ExpressVPN internet özgürlüğünü destekler

    ExpressVPN aşağıdaki internet özgürlüğünüz için savaşan kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:

    The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

    Bir VPN ile ABD'nin takibine karşı çıkın

    Bir VPN ile çevrimiçi aktivitelerinizi korumaya başlamak için daha iyi bir zaman olamaz. IP adresinizi gizlemek ve internet trafiğinizi şifrelemek bilgisayarınız veya mobil cihazınız için ExpressVPN uygulamasını indirmek kadar kolaydır.

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    ExpressVPN'den güçlü çevrimiçi gizlilik için 3 ipucu

    Bir VPN kullanmak, A.B.D. içinde internette gezinirken ek bir güvenlik seviyesi eklemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Ancak çevrimiçi gizliliğinizi korumak için üç daha hızlı ve kolay yol vardır:

    2-adımlı doğrulama: Bir giriş ekranı ve bir doğrulama metni.

    1. 2-adımlı doğrulama kullanın

    En güçlü şifreler bile kırılabilir. 2-adımlı doğrulama, veya 2-unsurlu kimlik doğrulama, bu problemi çevrimiçi bir hesaba bağlanmak için şifrenizi ve telefonunuzu kullanmanızı sağlayarak çözer. Böylece, birisi şifrenizi çalsa bile, (bir şekilde telefonunuzu da çalmadıkları sürece) hesabınıza giriş yapamazlar.

    Bir "şifrelenmiş" ekrana sahip bir akıllı telefon

    2. Akıllı telefonunuzu şifreleyin

    Çeşitli ABD şehirleri son yıllarda "salgın" seviyesinde akıllı telefon hırsızlığı yaşadı. Telefonunuzu şifreleyerek mobil cihaz hırsızlığının etkisini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. iOS 10 veya üstü bir cihaza sahipseniz, şifrelemeyi etkinleştirmek bir şifre oluşturmak kadar kolaydır. Android cihazlarda şifreleme biraz daha karmaşıktır, ancak yine de önerilir.

    Mümkün oldukça HTTPS kullanın

    3. Mümkün oldukça HTTPS kullanın

    HTTPS, HTTP protokolünün güvenli versiyonudur. Bir siteye HTTPS üzerinden bağlanıp bağlanmadığınızı genellikle adres çubuğundan görebilirsiniz. Ancak popüler web siteleri bile bazen şifrelenmemiş HTTP'ye geçiş yaptıklarından dolayı, EFF tüm bu sitelere yapılan istekleri HTTPS'e yönlendiren HTTPS Everywhere adında bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.

    Amerikalılar neden bir VPN'e ihtiyaç duyar

    ABD için bir VPN ile...

    • Hızlı, yavaşlatma olmayan izlemenin tadını çıkarabilirsiniz
    • İnternette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz
    • Dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz
    • Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz

    ABD VPN kalkanı simgesi bulunan birçok cihaz.
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