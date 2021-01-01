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En İyi İsveç VPN'i hizmeti

İsveç VPN'i ile güvenli bir şekilde gezinin

Gizliliğinizi koruyun ve bağlantınızı yurtiçinde ve yurtdışında güvenceye alın.

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30 günlük para iade garantisi.

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İsveç IP adresi nasıl edinilir

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

ExpressVPN, telefon ve bilgisayar dahil her cihazda kolayca kurulur.

Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası üzerinde VPN konumları.

İsveç için VPN sunucumuza bağlanın.

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Neden İsveç VPN sunucusu kullanmalı?

İçerikleri her yerden izleyin: Açık koridora çıkan ve erişimi temsil eden merdivenler.

İsveç ligi, TV, İsveç filmleri, eğlence, spor ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in yüksek hızlı, sürekli optimize edilen ağı Netflix, HBO, Amazon Prime, SVT Play ve daha fazlasını* içeren hizmetlerle tamamen uyumludur*. Bant genişliği kotası ve sınırlama olmadan güvenli bir şekilde izleyin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi belirtmek amacıyla ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

Sanal suçlardan kaçının

Bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmak, trafiğinizi sınıfının en iyisi şifreleme ile korur. Güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarında gezinirken bile içiniz rahat olsun.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Gezinme aktivitenizi koruyun

ExpressVPN, müşterilerinden aktivite kaydı ve bağlantı kaydı toplamaz. Ayrıca sunucularımız, her yeniden başlatmada tüm verileri silmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Gizlilik politikamız da bağımsız olarak denetlenir.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazlar üzerinde bulunan sonsuz simgesi.

Sitelere ve hizmetlere engeli kaldırın

İsveç IP adresi alın veya ABD, Avrupa veya dünya çapındaki 94 ülkeden herhangi birinde yer alan 160 VPN sunucusu konumu arasından seçim yapın. En çok kullandığınız sitelerin ve hizmetlerin engelini kaldırın, sansürlü içeriğe erişin ve sınırsız internetin keyfini çıkarın.

ExpressVPN Edinin

*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'na göz atın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için İsveç VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan İsveç VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri de dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut

Chrome eklentisi
Firefox eklentisi
Edge eklentisi

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN'ler İsveç'te yasal mı?
İsveç'te ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
İsveç'te nasıl VPN edinirim?
İsveç'te yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayıları giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine İsveç'ten veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden internet kullanıcılarının güvendiği İsveç VPN'i olduğunu öğrenin

En iyi İsveç VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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