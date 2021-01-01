En İyi İsveç VPN'i hizmeti
İsveç VPN'i ile güvenli bir şekilde gezinin
Gizliliğinizi koruyun ve bağlantınızı yurtiçinde ve yurtdışında güvenceye alın.
30 günlük para iade garantisi.
En İyi İsveç VPN'i
İsveç IP adresi nasıl edinilir
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platform için mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
İsveç için VPN sunucumuza bağlanın.
Neden İsveç VPN sunucusu kullanmalı?
İsveç ligi, TV, İsveç filmleri, eğlence, spor ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN'in yüksek hızlı, sürekli optimize edilen ağı Netflix, HBO, Amazon Prime, SVT Play ve daha fazlasını* içeren hizmetlerle tamamen uyumludur*. Bant genişliği kotası ve sınırlama olmadan güvenli bir şekilde izleyin.
Sanal suçlardan kaçının
Bir ExpressVPN sunucusuna bağlanmak, trafiğinizi sınıfının en iyisi şifreleme ile korur. Güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarında gezinirken bile içiniz rahat olsun.
Gezinme aktivitenizi koruyun
ExpressVPN, müşterilerinden aktivite kaydı ve bağlantı kaydı toplamaz. Ayrıca sunucularımız, her yeniden başlatmada tüm verileri silmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Gizlilik politikamız da bağımsız olarak denetlenir.
Sitelere ve hizmetlere engeli kaldırın
İsveç IP adresi alın veya ABD, Avrupa veya dünya çapındaki 94 ülkeden herhangi birinde yer alan 160 VPN sunucusu konumu arasından seçim yapın. En çok kullandığınız sitelerin ve hizmetlerin engelini kaldırın, sansürlü içeriğe erişin ve sınırsız internetin keyfini çıkarın.
*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcınızın Hizmet Şartları'na göz atın.
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için İsveç VPN'i
Kendinizi her yerde koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri de dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri de mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
Sıkça sorulan sorular
VPN'ler İsveç'te yasal mı?
İsveç'te ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
İsveç'te ExpressVPN'in hızını, gizlilik seviyesini ve müşteri hizmetlerini sunan ücretsiz bir VPN bulmak zor olur. 30 günlük para iade garantimizden yararlanarak bizi risksiz deneyebilirsiniz.
İsveç'te nasıl VPN edinirim?
İsveç'te bir VPN'e bağlanmak kolaydır:
iOS, Android, PC veya Mac'iniz için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve İsveç'i seçin
İsveç'te yaşıyorsam VPN kullanmalı mıyım?
Kesinlikle. VPN'ler, istediğiniz tüm içeriğe erişmenize yardımcı olarak, herkese açık Wi-Fi'da güvenliğinizi sağlayarak ve İSS'lerin verilerinizi izlemesini engelleyerek internet deneyiminizi güçlendirir.
Tüm ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayıları giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine İsveç'ten veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.
ExpressVPN'in neden internet kullanıcılarının güvendiği İsveç VPN'i olduğunu öğrenin
En iyi İsveç VPN'ini şimdi deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.