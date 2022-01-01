Dijital gizlilikte dünya lideriyle ortak olun
Ortaklarımız, çevrimiçi dünyaya gizli, güvenli ve kolay erişim sağlama misyonumuzu paylaşan sektörün en önemli şirketleridir.
Neden ExpressVPN ile ortak olmalısınız?
Teknoloji donanımı firmalarından güvenlik yazılımı firmalarına kadar tüm sektörlerdeki işletmelerle çalışıyoruz. Yeni kullanıcılar edinmenize ve markanızı oluşturmanıza yardımcı olmak için başarılı ortaklıklar kurma konusunda bir geçmişe sahibiz.
Çıtayı yükselten bir öncü seçin
ExpressVPN, sınıfının en iyisi şifreleme ve son teknoloji güvenlik yenilikleri ile sektöre öncülük ediyor. Öncü TrustedServer teknolojimiz, çığır açan Lightway protokolümüz ve VPN Trust Initiative (VTI)'nın Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition) ile birlikte kurulması, VPN'ler için toplu olarak yeni standartlar belirledi. Ayrıca, Google ve McAfee ile birlikte ioXt sertifikasına sahip seçkin markalar arasında yer alıyoruz.
Başarınız için kararlıyız
Ortaklık hiç bu kadar kolay olmamıştı. Size, markanız ve işiniz için en iyi yaklaşımı belirlemenize yardımcı olacak şekilde özel bir strateji geliştirecek olan profesyonel bir hesap yöneticisi atanır.
Öne çıkan ortaklarımız
HMD Global (Nokia Telefonlarının Evi)
ExpressVPN, Nokia cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelmek üzere Spotify ve Amazon'un yanında sahip olunması gereken bir uygulama olarak seçildi — Nokia telefonlarına ve tabletlerine ilk kez bir VPN önceden yüklendi. Artık milyonlarca kullanıcı, kutudan çıktığı andan itibaren cihazlarında ExpressVPN'in keyfini çıkarabilir.
HP
Tüm HP dizüstü bilgisayarlar ve PC'ler artık Windows için ExpressVPN uygulaması ve ayrıca 30 günlük ücretsiz ExpressVPN hizmetleri denemesi ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu küresel liderin, tüketici siber güvenliğini savunmak için PC'lere yönelik katı gereksinimlerini karşılamaktan gurur duyuyoruz.
Xiaomi
ExpressVPN artık dünya çapında milyonlarca Xiaomi akıllı TV'ye önceden yüklenmiş olarak geliyor. Dünyanın en büyük TV üreticilerinden biriyle olan işbirliğimiz, Xiaomi kullanıcılarının her yerde, son derece yüksek hızlarda güvenli ve sorunsuz şekilde video izlemenin keyfini çıkarmasına yardımcı oldu.
"Müşterilerimize en iyi korumayı sağlamak çok önemli ve ExpressVPN sunduklarımızı geliştirmemize yardımcı olan doğal bir sinerji sağlıyor. Artık müşterilerimiz en hızlı ve en güvenilir VPN hizmetinin cazip bir teklifine erişebiliyor."
Stephen Taylor, HMD Global Pazarlama Genel Müdürü
“ExpressVPN ile ortak olmayı seçtik çünkü son teknoloji güvenlik, dünya çapında süper yüksek bağlantı hızları ve kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda sektörde kesinlikle benzersizler. Güvenli ve açık bir internet deneyimi oluşturmaya olan derin bağlılığımızı paylaşıyorlar.”
Damian Jaume, Dynabook EMEA Başkanı
Birlikte daha iyi bir internet oluşturalım
Bizimle ortak olmak ister misiniz? Partners@expressvpn.com adresinden (İngilizce) iletişime geçerek daha fazla bilgi edinin.