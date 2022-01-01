Dijital gizlilikte dünya lideriyle ortak olun

Çıtayı yükselten bir öncü seçin

ExpressVPN, sınıfının en iyisi şifreleme ve son teknoloji güvenlik yenilikleri ile sektöre öncülük ediyor. Öncü TrustedServer teknolojimiz, çığır açan Lightway protokolümüz ve VPN Trust Initiative (VTI)'nın Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition) ile birlikte kurulması, VPN'ler için toplu olarak yeni standartlar belirledi. Ayrıca, Google ve McAfee ile birlikte ioXt sertifikasına sahip seçkin markalar arasında yer alıyoruz.