Araştırma Gücü Kanun Tasarısı ve Birleşik Krallık hükümetinin kitlesel veri toplama geçmişi Britanya'daki birçok kişinin IP adreslerini gizlemek ve İnternet trafiklerini şifrelemek için VPN kullanmaya başlamasına neden oldu.

Birleşik Krallık içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.