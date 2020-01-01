En iyi Birleşik Krallık VPN proxy hizmeti
ExpressVPN'in Birleşik Krallık için VPN Kılavuzu
Araştırma Gücü Kanun Tasarısı ve Birleşik Krallık hükümetinin kitlesel veri toplama geçmişi Britanya'daki birçok kişinin IP adreslerini gizlemek ve İnternet trafiklerini şifrelemek için VPN kullanmaya başlamasına neden oldu.
Birleşik Krallık içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.ExpressVPN Edinin
Birleşik Krallık içinde Dijital Gizlilik
Araştırma Gücü Yasası
Hafiye'nin Ruhsatı olarak da biliniyor
29 Kasım 2016'da Birleşik Krallık Parlamentosu Araştırma Gücü Kanun Teklifini yasalaştırdı. Hafiye'nin Ruhsatı olarak da bilinen Araştırma Gücü Kanunu toplu gözetimi yasallaştırıyor.
Hafiye'nin Ruhsatı, Britanya'daki tüm internet servis sağlayıcılarının (İSS) ve telekomünikasyon şirketlerinin internet bağlantı kayıtlarının günlüklerini bir yıla kadar saklamasını gerektiriyor. Bu günlükler ziyaret ettiğiniz her alanı, kullandığınız her çevrimiçi hizmeti, internete bağlanmak için kullandığınız eşsiz olarak tanılabilir cihazları (bilgisayar veya telefon), IP adresinizi ve farklı web sitelerine ve hizmetlere bağlandığınız zamanları içerir.
Birleşik Krallık hükümetinin gözetimine ve veri toplamasına bir VPN ile karşı koyun!
Bir VPN, çevrimiçi ne yaptığınızı görememesi için internet aktivitenizi gizleyerek Hafiye'nin Ruhsatı'nı yenmenize yardımcı olur. Meraklılara karşı daha da güçlü bir çözüm olarak, evinizdeki cihazların tamamını korumak için bir VPN yönlendiricisi edinin.
Hafiye'nin Ruhsatı istihbarat teşkilatlarına, yasa koruyucularına ve diğer devlet kurumlarına hakları olmadan internet iletişim kayıtlarınıza eşi benzeri görülmemiş erişim sağlıyor. Bu kurumlara Sağlık Bakanlığı, Kumar Komisyonu ve Ulaştırma Bakanlığı dahildir.
Bu yakın zamanda genişletilen denetleme güçleri sizi gizlilik haklarından mahrum bırakır. Bir VPN ile gizliliğinizi geri kazanın.
ExpressVPN internet özgürlüğünü destekler
ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için mücadele eden aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir destekçisidir:
Her cihaz için en iyi Birleşik Krallık VPN uygulamaları
İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler için en iyi VPN'i mi arıyorsunuz? ExpressVPN Birleşik Krallık'taki herkesi çevrimiçi korumak için sezgisel, yerel VPN uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
iOS için VPN Android için VPN Windows için VPN Mac için VPN Linux için VPN Yönlendiriciler için VPN
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
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Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.ExpressVPN Edinin
Birleşik Krallık VPN kullanıcıları dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan 160 VPN sunucu konumlarına bağlanabilirler:
VPN Nasıl Çalışır
VPN nedir?
VPN Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) anlamına gelir. Bu, bilgisayarınızın (veya mobil cihazınızın) internete gizli bir şekilde bağlanabileceği bir sunucu ağı anlamına gelir. Bu sunucular internet trafiğinizi İnternet Servis Sağlayıcınıza bile ulaşmadan önce trafiğin tamamını şifreler, böylece aktivitelerinizi kaydedemezler ve takip edemezler. IP adresiniz gizli kalır ve güvenli bir VPN sunucunun adresi ile değiştirilir.
DNS nedir?
DNS, veya Domain Name System, bilgisayarınızın URL'leri IP adreslerine eşleştirdiği sistemdir ve görünür DNS sorguları, saldırganların korunmasız olan bağlantılara erişim sağlamak için kullandığı yaygın bir yöntemdir. ExpressVPN her sunucuda kendine ait DNS'i kullanır, böylece DNS sorgularınız şifrelenmiş VPN tünelinin dışına hiçbir zaman çıkmaz, ve bu sizi daha güvende ve daha hızlı kılar.
ExpressVPN'den Güçlü Çevrimiçi Gizlilik için 3 İpucu
Bir VPN kullanmak, Birleşik Krallık'tan internette gezinirken yeni bir güvenlik seviyesi eklemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Yine de çevrimiçi gizliliğinizi korumak için daha hızlı ve kolay üç yol var:
1. 2-adımlı doğrulama kullanın
En güçlü şifreler bile çözülebilir. 2-adımlı doğrulama, veya 2-öğeli kimlik doğrulama, bu problemi çevrimiçi bir hesabınıza giriş yapmak için şifrenizi ve telefonunuzu kullanmanızı sağlayarak çözer. Böylece, birisi şifrenizi çalsa bile, (bir şekilde telefonunuzu da çalmadığı sürece) hesabınıza giriş yapamaz.
2. Akıllı telefonunuzu şifreleyin
Londra so yıllarda "salgın" düzeyinde akıllı telefon hırsızlığı yaşadı. Telefonunuzu şifreleyerek mobil cihaz hırsızlığının etkisini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. iOS 10 veya üstü bir cihaza sahipseniz, şifrelemeyi etkinleştirmek bir şifre oluşturmak kadar kolaydır. Android cihazları şifrelemek biraz daha zordur, ancak yine de tavsiye edilir.
3. Mümkün oldukça HTTPS kullanın
HTTPS, HTTP protokolünün güvenli versiyonudur. Bir siteye HTTPS üzerinden bağlanıp bağlanmadığınızı genellikle adres çubuğundan görebilirsiniz. Ancak popüler web siteleri bile bazen şifrelenmemiş HTTP'ye geçiş yaptığından dolayı, EFF tüm bu sitelere yapılan istekleri HTTPS'e yönlendiren HTTPS Everywhere adında bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.
İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler için En İyi VPN
Birleşik Krallık için bir VPN ile...
- Yavaşlatma olmaksızın, hızlı bağlantının tadını çıkarabilirsiniz
- İnternette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz
- Dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz
- Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz
Bir VPN ile çevrimiçi futbol izleme
Birleşik Krallık'taki taraftarlar, hız ve video kalitesinden ödün vermeden, gizli ve güvenli bir şekilde futbol ve diğer sporları izlemek için bir VPN kullanabilirler. ExpressVPN aşağıdakileri izlemek için kılavuzlara sahiptir:
Taraftarı olduğunuz futbol takımlarını çevrimiçi izlemek hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.