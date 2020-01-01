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En iyi Birleşik Krallık VPN proxy hizmeti

ExpressVPN'in Birleşik Krallık için VPN Kılavuzu

Araştırma Gücü Kanun Tasarısı ve Birleşik Krallık hükümetinin kitlesel veri toplama geçmişi Britanya'daki birçok kişinin IP adreslerini gizlemek ve İnternet trafiklerini şifrelemek için VPN kullanmaya başlamasına neden oldu.

Birleşik Krallık içinde ve dışında VPN kullanmanın kapsamlı bir kılavuzu için okumaya devam edin.

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İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda VPN

Birleşik Krallık içinde Dijital Gizlilik

Birleşik Krallık'ta dijital gizlilik sorunları

Araştırma Gücü Yasası

Hafiye'nin Ruhsatı olarak da biliniyor

29 Kasım 2016'da Birleşik Krallık Parlamentosu Araştırma Gücü Kanun Teklifini yasalaştırdı. Hafiye'nin Ruhsatı olarak da bilinen Araştırma Gücü Kanunu toplu gözetimi yasallaştırıyor.

Hafiye'nin Ruhsatı, Britanya'daki tüm internet servis sağlayıcılarının (İSS) ve telekomünikasyon şirketlerinin internet bağlantı kayıtlarının günlüklerini bir yıla kadar saklamasını gerektiriyor. Bu günlükler ziyaret ettiğiniz her alanı, kullandığınız her çevrimiçi hizmeti, internete bağlanmak için kullandığınız eşsiz olarak tanılabilir cihazları (bilgisayar veya telefon), IP adresinizi ve farklı web sitelerine ve hizmetlere bağlandığınız zamanları içerir.

Birleşik Krallık hükümetinin gözetimine ve veri toplamasına bir VPN ile karşı koyun!

Bir VPN, çevrimiçi ne yaptığınızı görememesi için internet aktivitenizi gizleyerek Hafiye'nin Ruhsatı'nı yenmenize yardımcı olur. Meraklılara karşı daha da güçlü bir çözüm olarak, evinizdeki cihazların tamamını korumak için bir VPN yönlendiricisi edinin.

Hafiye'nin Ruhsatı istihbarat teşkilatlarına, yasa koruyucularına ve diğer devlet kurumlarına hakları olmadan internet iletişim kayıtlarınıza eşi benzeri görülmemiş erişim sağlıyor. Bu kurumlara Sağlık Bakanlığı, Kumar Komisyonu ve Ulaştırma Bakanlığı dahildir.

Bu yakın zamanda genişletilen denetleme güçleri sizi gizlilik haklarından mahrum bırakır. Bir VPN ile gizliliğinizi geri kazanın.

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Not: ExpressVPN İngiliz Virgin Adaları merkezlidir ve İVA kanunlarına tabidir.

ExpressVPN internet özgürlüğünü destekler

ExpressVPN, internetteki özgürlüğünüz için mücadele eden aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir destekçisidir:

The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

Her cihaz için en iyi Birleşik Krallık VPN uygulamaları

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler için en iyi VPN'i mi arıyorsunuz? ExpressVPN Birleşik Krallık'taki herkesi çevrimiçi korumak için sezgisel, yerel VPN uygulamalara sahiptir.

Her cihaz için en iyi Birleşik Krallık VPN uygulamaları

ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

Chrome eklentisi Firefox eklentisi

Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

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Birleşik Krallık VPN kullanıcıları dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan 160 VPN sunucu konumlarına bağlanabilirler:

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


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VPN Nasıl Çalışır

Bir VPN bağlantısı cihazınız ve internet arasında özel bir tüneldir.

VPN nedir?

VPN Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) anlamına gelir. Bu, bilgisayarınızın (veya mobil cihazınızın) internete gizli bir şekilde bağlanabileceği bir sunucu ağı anlamına gelir. Bu sunucular internet trafiğinizi İnternet Servis Sağlayıcınıza bile ulaşmadan önce trafiğin tamamını şifreler, böylece aktivitelerinizi kaydedemezler ve takip edemezler. IP adresiniz gizli kalır ve güvenli bir VPN sunucunun adresi ile değiştirilir.

DNS nedir?

DNS, veya Domain Name System, bilgisayarınızın URL'leri IP adreslerine eşleştirdiği sistemdir ve görünür DNS sorguları, saldırganların korunmasız olan bağlantılara erişim sağlamak için kullandığı yaygın bir yöntemdir. ExpressVPN her sunucuda kendine ait DNS'i kullanır, böylece DNS sorgularınız şifrelenmiş VPN tünelinin dışına hiçbir zaman çıkmaz, ve bu sizi daha güvende ve daha hızlı kılar.

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ExpressVPN'den Güçlü Çevrimiçi Gizlilik için 3 İpucu

Bir VPN kullanmak, Birleşik Krallık'tan internette gezinirken yeni bir güvenlik seviyesi eklemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Yine de çevrimiçi gizliliğinizi korumak için daha hızlı ve kolay üç yol var:

2-adımlı doğrulama kullanın

1. 2-adımlı doğrulama kullanın

En güçlü şifreler bile çözülebilir. 2-adımlı doğrulama, veya 2-öğeli kimlik doğrulama, bu problemi çevrimiçi bir hesabınıza giriş yapmak için şifrenizi ve telefonunuzu kullanmanızı sağlayarak çözer. Böylece, birisi şifrenizi çalsa bile, (bir şekilde telefonunuzu da çalmadığı sürece) hesabınıza giriş yapamaz.

Akıllı telefonunuzu şifreleyin

2. Akıllı telefonunuzu şifreleyin

Londra so yıllarda "salgın" düzeyinde akıllı telefon hırsızlığı yaşadı. Telefonunuzu şifreleyerek mobil cihaz hırsızlığının etkisini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. iOS 10 veya üstü bir cihaza sahipseniz, şifrelemeyi etkinleştirmek bir şifre oluşturmak kadar kolaydır. Android cihazları şifrelemek biraz daha zordur, ancak yine de tavsiye edilir.

Mümkün oldukça HTTPS kullanın

3. Mümkün oldukça HTTPS kullanın

HTTPS, HTTP protokolünün güvenli versiyonudur. Bir siteye HTTPS üzerinden bağlanıp bağlanmadığınızı genellikle adres çubuğundan görebilirsiniz. Ancak popüler web siteleri bile bazen şifrelenmemiş HTTP'ye geçiş yaptığından dolayı, EFF tüm bu sitelere yapılan istekleri HTTPS'e yönlendiren HTTPS Everywhere adında bir tarayıcı eklentisi geliştirdi.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler için En İyi VPN

Birleşik Krallık için bir VPN ile...

  • Yavaşlatma olmaksızın, hızlı bağlantının tadını çıkarabilirsiniz
  • İnternette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz
  • Dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz
  • Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz

Birleşik Krallık için VPN
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Bir VPN ile çevrimiçi futbol izleme

Birleşik Krallık'taki taraftarlar, hız ve video kalitesinden ödün vermeden, gizli ve güvenli bir şekilde futbol ve diğer sporları izlemek için bir VPN kullanabilirler. ExpressVPN aşağıdakileri izlemek için kılavuzlara sahiptir:

Bir VPN ile çevrimiçi İngiltere futbolu izleyin

Taraftarı olduğunuz futbol takımlarını çevrimiçi izlemek hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.

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ExpressVPN'in neden internet kullanıcıların güvendiği VPN olduğunu öğrenin

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