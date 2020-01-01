Kore VPN Proxy Hizmeti
ExpressVPN'in Güney Kore için VPN kılavuzu
- Kore sunucumuz ile bir Güney Kore IP adresi edinin
- İnternet üzerindeki tüm web sitelerine engeli kaldırın
- Birleşik Krallık, A.B.D., Japonya, Kanada ve daha fazlasında 160 VPN konumu
- Sınırsız bant genişliği ile ve aktivite veya bağlantı kaydı olmadan gezinin
Kore'de bir VPN kullanmanın internetinizi nasıl özgürleştirdiğini öğrenin.
Kore pembe dizilerini ve diğer dizileri çevrimiçi izleyin
Bugün şahit olduğumuz Global Kore Dalgası'nın bir parçası olarak, Kore Televizyonu 1990'lardan beri gün geçtikçe güç kazandı. Running Man'den Heirs'e, Kore büyük kitlelerin tadını çıkardığı eğlenceleri üretmede hiç geri kalmadı.
Kore televizyonu için en iyi izleme seçenekleri sadece Kore IP adresleri tarafından kullanılabiliyor. Yakındaki Japonya'dan, uzaktaki A.B.D.'den, veya dünyanın başka bir yerinden izlemeye çalışıyor olsanız da, bir VPN kullanarak bir Kore IP adresi elde edebilirsiniz.
Bir VPN'e bağlanmak anonim, güvenli, ve yavaşlatma olmayan izlemeyi garanti eder. Bir VPN kurun ve en iyi Kore eğlencelerinin tadını hemen çıkarın!ExpressVPN Edinin
Güney Kore'de engelli sitelere erişin
Güney Kore en hızlı internet bağlantısına sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, hükümetin Kuzey Kore ile olan gergin ilişkilerini sebep göstererek, birçok web sitesini sansürlemekte ve sınırlandırmaktadır. Ayrıca hükümetin ülkedeki internet kullanımını takip ettiği de bilinmektedir.
ExpressVPN bilgisayarınız ve internet arasında güvenli bir tünel oluşturur. Seul'de, Busan'da veya dünya üzerinde farklı bir yerde olsanız da, vekil aracılığıyla gerçek IP adresinizi gizler ve engelli web sitelerini ziyaret etmenizi ve tam ve sınırsız internet erişiminin tadını çıkarmanızı sağlar.
ExpressVPN ayrıca sınıfında en iyi VPN şifrelemesi ve imzalama sayesinde sizi trafik gözetlemesine karşı korur. Wi-Fi korsanları, casuslar, İSS'niz ve diğer üçüncü kişiler trafiğinizi takip edemeyecek, çalamayacak veya yönlendiremeyecek.ExpressVPN Edinin
Güney Kore'den filmleri ve dizileri izleyin
Güney Kore'de ExpressVPN kullanmak, tüm sevdiğiniz filmleri ve dizileri güvenli bir şekilde ve HD kalitede izlemek ve müzikleri dinlemek için harika bir yoldur. Kore'yi seyahat ediyor veya oraya taşınıyorsanız, veya halihazırda Kore'de yaşıyorsanız, giriş yapmadan önce güvenli VPN sunucularımıza bağlanarak güvenli bir şekilde Netflix, Spotify, HBO, ve diğer birçok siteden ve hizmetten yararlanabilirsiniz.ExpressVPN Edinin
Bir Kore sunusucunda çevrimiçi oyun oynayın
Güney Kore e-sports için bir cennettir. Overwatch, League of Legends ve Starcraft gibi büyük isimlerden çok sayıdaki mobil oyunlar, MMOlar ve MOBAlara kadar, aralarından seçmek için birçok seçenek bulunmaktadır.*
Bazı çevrimiçi oyunlar bir Kore IP adresi ile erişilebilir—Güney Kore dışından bağlanıyorsanız, bir Kore IP adresine ihtiyacınız olacaktır. Sadece ExpressVPN'in hızlı ve güvenli Güney Kore VPN konumuna bağlanın ve oynamaya başlayın!ExpressVPN Edinin
Güney Kore'den bir IP adresine mi ihtiyacınız var?
Bir Kore IP adresine ihtiyacınız var ise, ExpressVPN size Güney Kore içerisindeki yüksek hızlı, ultra güvenli VPN sunucuları ile yardımcı olmak için hazırdır. Saniyeler içinde bir Güney Kore IP adresi edinmek için Güney Kore sunucu konumuna bağlanın.ExpressVPN Edinin
Güney Kore VPN kullanıcıları 94 ülkede 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:ExpressVPN Edinin
Her platform için Güney Kore VPN uygulamaları
Tüm cihazlarınız üzerinde Güney Kore için en iyi VPN'e mi ihtiyacınız var? ExpressVPN her platform üzerinde masaüstü ve mobil için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
Ayrıca, sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri edinin
Cihazınızı göremiyor musunuz? ExpressVPN diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırma ve kurulum öğreticilerine sahiptir.