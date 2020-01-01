Kore pembe dizilerini ve diğer dizileri çevrimiçi izleyin

Bugün şahit olduğumuz Global Kore Dalgası'nın bir parçası olarak, Kore Televizyonu 1990'lardan beri gün geçtikçe güç kazandı. Running Man'den Heirs'e, Kore büyük kitlelerin tadını çıkardığı eğlenceleri üretmede hiç geri kalmadı.

Kore televizyonu için en iyi izleme seçenekleri sadece Kore IP adresleri tarafından kullanılabiliyor. Yakındaki Japonya'dan, uzaktaki A.B.D.'den, veya dünyanın başka bir yerinden izlemeye çalışıyor olsanız da, bir VPN kullanarak bir Kore IP adresi elde edebilirsiniz.

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