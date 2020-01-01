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VPN protokolleri: OpenVPN (TCP vs. UDP)

OpenVPN kullanma ve TCP ile UDP arasındaki fark hakkında daha fazlasını öğrenin.

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OpenVPN protokolü

OpenVPN nedir?

OpenVPN oldukça yeni ve yüksek derecede yapılandırılabilir bir protokoldür. OpenVPN ile ilgili en iyi şey açık kaynak olmasıdır. “Open” (Açık) kelimesi, gizlilik için kulağa iyi bir şey değilmiş gibi gelebilir ancak aslında büyük bir avantajdır. Kod içinde herhangi bir güvenlik açığı varsa—ve şu ana kadar hiç yok—açık kaynak topluluğu tarafından hızlıca belirlenir. Güçlü bir şifreleme algoritması ile eşleştirilen OpenVPN, varolan en güvenli VPN protokollerinden biridir.

Artıları
  • Açık kaynak
  • Yüksek derecede güvenli
Eksileri
  • Tüm cihazlarda desteklenmiyor

TCP ile UDP arasındaki farklar

ExpressVPN'in OpenVPN versiyonu UDP ve TCP portlarının her ikisinide destekler. ExpressVPN uygulamasında OpenVPN, performansı yüksek derecede etkileyen “UDP” veya “TCP” adlı iki internet protokolü olarak belirtilir.

UDP nedir?

UDP, User Datagram Protocol anlamına gelir. Herhangi bir bağlantı noktasında çalışması için ayarlanabilir olmasına rağmen, OpenVPN genelde daha hızlı olan UDP bağlantı noktası üzerinde en iyi şekilde çalışır. UDP, alıcının verileri aldığını doğrulamasına izin vermez ve bilgilerin tekrar gönderilmesini talep etmez. Bu özellik, UDP'nin bağlantılar kurmasını ve verileri transfer etmesini hızlandırır. ExpressVPN uygulamanızın, OpenVPN kullanırken UDP'yi seçme ihtimali daha yüksektir. Varsayılan olarak, UDP üzerinden daha yüksek hızda bir deneyim yaşarsınız. Ancak sağlıklı olmayan ağlarda TCP'ye geçiş yapmak daha iyi bir deneyim sunar.

TCP nedir?

TCP, Transmission Control Protocol anlamına gelir. UDP'nin aksine, TCP alıcıların aldığı verilerin doğru biçimde ve sırada olduğunu dikkatli bir şekilde kontrol eder ve verilerin tekrar gönderilmesini talep edebilir. Bu özellik, gecikmenin artması pahasına bağlantıyı sağlamlaştırır.

VPN'iniz OpenVPN için nasıl yapılandırılır

ExpressVPN varsayılan olarak ağınızdaki şartlar için en iyi VPN protokolünü seçer. Ancak iOS (iPhone ve iPad), Mac, Windows, Android ve Linux için OpenVPN'i manuel olarak seçebilirsiniz. Kurulum sayfalarımızı ziyaret ederek protokolünüzü nasıl değiştireceğiniz öğrenin:

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Farklı VPN protokolleri bulunan konuşma balonları.

Diğer VPN Protokolleri

ExpressVPN sunduğu bazı standart protokollere ek olarak; bu protokolleri hız, sağlamlık ve güvenlik bakımından geride bırakan Lightway'i geliştirdi. Kendi gözünüzle görmek için deneyin. Lightway hakkında daha fazlasını öğrenin.

Sizin için hangi protokolün doğru olduğundan emin değil misiniz? ExpressVPN uygulamasının ağınız için en iyi VPN protokolünü otomatik olarak seçmesine izin verin.

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