VPN protokolleri: OpenVPN (TCP vs. UDP)

TCP ile UDP arasındaki farklar

ExpressVPN'in OpenVPN versiyonu UDP ve TCP portlarının her ikisinide destekler. ExpressVPN uygulamasında OpenVPN, performansı yüksek derecede etkileyen “UDP” veya “TCP” adlı iki internet protokolü olarak belirtilir.

UDP nedir?

UDP, User Datagram Protocol anlamına gelir. Herhangi bir bağlantı noktasında çalışması için ayarlanabilir olmasına rağmen, OpenVPN genelde daha hızlı olan UDP bağlantı noktası üzerinde en iyi şekilde çalışır. UDP, alıcının verileri aldığını doğrulamasına izin vermez ve bilgilerin tekrar gönderilmesini talep etmez. Bu özellik, UDP'nin bağlantılar kurmasını ve verileri transfer etmesini hızlandırır. ExpressVPN uygulamanızın, OpenVPN kullanırken UDP'yi seçme ihtimali daha yüksektir. Varsayılan olarak, UDP üzerinden daha yüksek hızda bir deneyim yaşarsınız. Ancak sağlıklı olmayan ağlarda TCP'ye geçiş yapmak daha iyi bir deneyim sunar.

TCP nedir?

TCP, Transmission Control Protocol anlamına gelir. UDP'nin aksine, TCP alıcıların aldığı verilerin doğru biçimde ve sırada olduğunu dikkatli bir şekilde kontrol eder ve verilerin tekrar gönderilmesini talep edebilir. Bu özellik, gecikmenin artması pahasına bağlantıyı sağlamlaştırır.