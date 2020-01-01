Birden fazla dizüstü bilgisayar üzerinde video mu izliyorsunuz? ExpressVPN ile tüm cihazlarınızdan belirli ülkelerde engellenmiş olan çevrimiçi hizmetlere erişebilirsiniz.
ExpressVPN'e kaç adet cihaz bağlanabilir?
Tek bir ExpressVPN aboneliği, aynı anda beş cihazı bağlamanıza izin verir! ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı anda en fazla beş cihazı bağlayabilirsiniz. Daha da fazlasına ihtiyacınız varsa harika bir çözümümüz var: yönlendiricinizde ExpressVPN.
Tüm cihazlarınıza yükleyin ve aynı anda beşini bağlayın
Bir ExpressVPN aboneliği, hangi platformda olursa olsun, aynı anda en fazla beş cihazı bağlamanıza izin verir. Evinizde bir Mac dizüstü bilgisayar, bir Windows PC, bir iPad, bir iPhone ve bir Samsung telefon varsa, aynı ExpressVPN aboneliğini kullanarak, hepsini aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz.
Ayrıca, kaç adet cihaza sahip olursanız olun, ExpressVPN'i hepsine yükleyebileceğinizi unutmayın. Varolan tek sınır, kaç tanesinin aktif olarak bağlı olabileceği içindir.
Neden birden fazla cihaz için bir VPN edinmeli?
Tüm bilgisayarlarınızdan sorunsuz izleyin
Tüm mobil cihazlarınızda güvende olun
İnterneti mobil telefonunuzdan ve tabletinizden güvenli bir şekilde kullanmak ister misiniz? ExpressVPN tüm cihazlarınızı şifrelesin!
Farklı cihazlarda kullanın!
ExpressVPN'in uygulamaları tercih ettiğiniz beş cihazı aynı anda bağlamanıza izin verir. Tüm cihazlardan. Dilediğiniz yerden. Dilediğiniz zaman.
ExpressVPN her şeyde çalışır
Çoğu kişi aynı anda beş cihazı kullanma ihtiyacı duymaz, ancak böyle bir ihtiyacınız varsa, aynı anda kullanım politikası şu şekildedir.
VPN bağlantısı: Aynı anda beş cihaz
ExpressVPN, en popüler platformların birçoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir. Bu platformlara şunlar dahildir:
Windows, Mac, Linux ve Chromebook bilgisayarlar
Android, iOS, Kindle Fire, Nook HD ve Surface RT mobil cihazlar
Amazon Fire TV ve Fire TV Stick ve Android TV sistemleri
Desteklenen Wi-Fi yönlendirici modelleri
Yukarıdaki cihazların en fazla beşini herhangi bir kombinasyon ile aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz.
MediaStreamer bağlantısı
ExpressVPN, özel MediaStreamer hizmetimiz * ile, VPN'i doğrudan yükleyemeyen birçok cihazı da destekler ve buna şunlar dahildir:
Apple TV ve diğer akıllı TV sistemleri
PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch oyun konsolları
MediaStreamer cihazları VPN'e bağlanmadığından dolayı, beş cihaz sınırına etki etmezler.
* MediaStreamer, erişilemeyen içeriklere erişmenizi sağlayabilir, ancak bir VPN'in sağladığı tüm güvenlik ve gizlilik faydalarını sağlamaz. Bu cihazlarda veya Roku ve Chromecast üzerinde tam VPN koruması elde etmek isterseniz, cihazları internete yönlendiriciler için ExpressVPN ile bağlayın.
ExpressVPN beşten fazla cihaz üzerinde nasıl kullanılır
Beşten fazla cihazı aynı anda VPN'e bağlamanız gerekiyorsa, birden fazla seçeneğiniz bulunuyor:
1. Yönlendiricinize ExpressVPN'i yükleyin
Yönlendiriciniz üzerinde ExpressVPN ile evinizdeki tüm cihazları her zaman koruyabilirsiniz. Yönlendiriciniz; kaç adet telefon, bilgisayar veya medya konsolu bağlı olursa olsun, tek bir cihaz olarak sayılır.
Önceden ExpressVPN yüklenmiş bir yönlendirici satın alın, yönlendiricinize kendiniz yükleyin veya yönlendiricinizi ExpressVPN'i kullanması için el ile ayarlayın.
3. Ek abonelik satın salın
Halihazırda bir ExpressVPN kullanıcısıysanız, hesap sayfanızdan ek bir abonelik satın alabilirsiniz. Hesabınıza eklediğiniz her abonelik, hesabınız ile kullanabileceğiniz beş farklı cihaza izin verir.