ExpressVPN'e kaç adet cihaz bağlanabilir?

1. Yönlendiricinize ExpressVPN'i yükleyin

Yönlendiriciniz üzerinde ExpressVPN ile evinizdeki tüm cihazları her zaman koruyabilirsiniz. Yönlendiriciniz; kaç adet telefon, bilgisayar veya medya konsolu bağlı olursa olsun, tek bir cihaz olarak sayılır.

Önceden ExpressVPN yüklenmiş bir yönlendirici satın alın, yönlendiricinize kendiniz yükleyin veya yönlendiricinizi ExpressVPN'i kullanması için el ile ayarlayın.