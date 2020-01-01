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ExpressVPN'e kaç adet cihaz bağlanabilir?

Tek bir ExpressVPN aboneliği, aynı anda beş cihazı bağlamanıza izin verir! ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı anda en fazla beş cihazı bağlayabilirsiniz. Daha da fazlasına ihtiyacınız varsa harika bir çözümümüz var: yönlendiricinizde ExpressVPN.

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Mobile phones, a tablet, a laptop, and a desktop all running ExpressVPN simultaneously.

Tüm cihazlarınıza yükleyin ve aynı anda beşini bağlayın

Bir ExpressVPN aboneliği, hangi platformda olursa olsun, aynı anda en fazla beş cihazı bağlamanıza izin verir. Evinizde bir Mac dizüstü bilgisayar, bir Windows PC, bir iPad, bir iPhone ve bir Samsung telefon varsa, aynı ExpressVPN aboneliğini kullanarak, hepsini aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz.

Ayrıca, kaç adet cihaza sahip olursanız olun, ExpressVPN'i hepsine yükleyebileceğinizi unutmayın. Varolan tek sınır, kaç tanesinin aktif olarak bağlı olabileceği içindir.

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Neden birden fazla cihaz için bir VPN edinmeli?

VPN'e aynı anda bağlı olan üç dizüstü bilgisayar.

Tüm bilgisayarlarınızdan sorunsuz izleyin

Birden fazla dizüstü bilgisayar üzerinde video mu izliyorsunuz? ExpressVPN ile tüm cihazlarınızdan belirli ülkelerde engellenmiş olan çevrimiçi hizmetlere erişebilirsiniz.

VPN'e aynı anda bağlanmış mobil telefonlar ve bir tablet.

Tüm mobil cihazlarınızda güvende olun

İnterneti mobil telefonunuzdan ve tabletinizden güvenli bir şekilde kullanmak ister misiniz? ExpressVPN tüm cihazlarınızı şifrelesin!

ExpressVPN'i aynı anda kullanan beş cihaz.

Farklı cihazlarda kullanın!

ExpressVPN'in uygulamaları tercih ettiğiniz beş cihazı aynı anda bağlamanıza izin verir. Tüm cihazlardan. Dilediğiniz yerden. Dilediğiniz zaman.

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ExpressVPN her şeyde çalışır

Çoğu kişi aynı anda beş cihazı kullanma ihtiyacı duymaz, ancak böyle bir ihtiyacınız varsa, aynı anda kullanım politikası şu şekildedir.

VPN bağlantısı: Aynı anda beş cihaz

ExpressVPN, en popüler platformların birçoğu için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir. Bu platformlara şunlar dahildir:

Yukarıdaki cihazların en fazla beşini herhangi bir kombinasyon ile aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz.

MediaStreamer bağlantısı

ExpressVPN, özel MediaStreamer hizmetimiz * ile, VPN'i doğrudan yükleyemeyen birçok cihazı da destekler ve buna şunlar dahildir:

MediaStreamer cihazları VPN'e bağlanmadığından dolayı, beş cihaz sınırına etki etmezler.

* MediaStreamer, erişilemeyen içeriklere erişmenizi sağlayabilir, ancak bir VPN'in sağladığı tüm güvenlik ve gizlilik faydalarını sağlamaz. Bu cihazlarda veya Roku ve Chromecast üzerinde tam VPN koruması elde etmek isterseniz, cihazları internete yönlendiriciler için ExpressVPN ile bağlayın.

ExpressVPN beşten fazla cihaz üzerinde nasıl kullanılır

Beşten fazla cihazı aynı anda VPN'e bağlamanız gerekiyorsa, birden fazla seçeneğiniz bulunuyor:

Desteklenen bir yönlendirici.

1. Yönlendiricinize ExpressVPN'i yükleyin

Yönlendiriciniz üzerinde ExpressVPN ile evinizdeki tüm cihazları her zaman koruyabilirsiniz. Yönlendiriciniz; kaç adet telefon, bilgisayar veya medya konsolu bağlı olursa olsun, tek bir cihaz olarak sayılır.

Önceden ExpressVPN yüklenmiş bir yönlendirici satın alın, yönlendiricinize kendiniz yükleyin veya yönlendiricinizi ExpressVPN'i kullanması için el ile ayarlayın.

Apple TV, PlayStation ve Xbox ile bir VPN bağlantısı paylaşmak için bilgisayarın sanal yönlendirici olarak kullanımı.

2. Mac veya PC'den VPN'i paylaşın

Ufak bir kurulum ile, Mac veya Windows PC'nizden Wi-Fi üzerinden VPN bağlantınızı paylaşabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için Mac ve Windows için ExpressVPN kurulum kılavuzlarına göz atın.

Beş cihaza daha aynı anda bağlanmaya izin veren ek ExpressVPN aboneliğini gösteren alışveriş sepeti.

3. Ek abonelik satın salın

Halihazırda bir ExpressVPN kullanıcısıysanız, hesap sayfanızdan ek bir abonelik satın alabilirsiniz. Hesabınıza eklediğiniz her abonelik, hesabınız ile kullanabileceğiniz beş farklı cihaza izin verir.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

En iyi VPN'i birden fazla cihazda risksiz deneyin

Neyi bekliyorsunuz? ExpressVPN'i sahip olduğunuz cihazı korumanın ne kadar kolay olduğundan memnun kalmazsanız, sadece 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.
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