Avustralya için En İyi VPN

Telif Hakları İyileştirme Yasa Tasarısı

Aynı zamanda Çevrimiçi İhlal Yasası olarak da adlandırılan Telif Hakkı İyileştirme Yasa Tasarısı, telif hakları ihlalinden yola çıkarak Avustralya devletinin İSSlerin yabancı web sitelerini engellemeye zorlamasını sağlıyor. Çoğu korsan karşıtı yasa tasarıları gibi, bu tasarı da iyi niyetli ancak tehlikelidir. Tasarı, "suç işleyen web sitesi" tanımını geniş bir yoruma ve suistimale karşı korunmasız bırakıyor. Bazı korsan dosyalara sahip olabilecek diğer yasal siteler tamamen kapatılabilir.

Metaveri saklama

2015 yılında yürürlüğe sokulan bir Avustralya yasası, tüm telekomların (İSSler dahil) kullanıcı metaverilerini 2 yıla kadar saklamasını ve istenildiğinde federal kurumlara teslim etmesini gerektiriyor. Bu veriler bir e-postanın kaynağı ve alıcısının yanı sıra, ve bir web'de gezinme oturumunun saati ve tarihini içeriyor.

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