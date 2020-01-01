Avustralya için En İyi VPN

Avustralya VPN Proxy Hizmeti
ExpressVPN'in Avustralya için VPN Kılavuzu
Avustralya'da Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth'de konumlanmış 100'den fazla sunucu.
Sınırsız bant genişliği
Hızlı bağlantı
İSSlerin verilerinizi kaydetmelerini engeller
ExpressVPN'i Avustralya içinde ve dışında veri toplamaya karşı savaşmak için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.ExpressVPN Edinin
Bir VPN ile Avustralya sporları çevrimiçi nasıl izlenir
Avustralyalı taraftarlar dünyanın her yerinden spor etkinliklerini izlemek için bir VPN kullanabilirler. İhtiyacınız olan şeyler sadece bir bilgisayar veya mobil cihaz ve hızlı, sağlam bir VPN.
Aşağıdaki etkinlikleri izleyin:
Bir VPN ile sevdiğiniz sporları çevrimiçi izlemek hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.
Fotoğraf kaynağı: Tristen Murray, CC BY-SA 2.0
Avustralya VPN'i her cihazda çalışır
Tüm cihazlarınızı içerecek en iyi Avustralya VPN'ine mi ihtiyacınız var?
ExpressVPN her platform üzerinde masaüstü ve mobil için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir.
ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır
iOS için VPN Android için VPN Windows için VPN Mac için VPN Linux için VPN Yönlendiriciler için VPN
Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri
Chrome eklentisi Firefox eklentisi
Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.ExpressVPN Edinin
4 Avustralya VPN sunucu konumu arasından birini seçin
ExpressVPN Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth'de dört VPN sunucu konumuna sahiptir. Bu demek oluyor ki Avustralya'nın doğu ve batı yakalarından hızlı, güvenli ve güvenilir bir VPN bağlantısı elde edebilirsiniz! En iyi sonuçlar için size en yakın konumu seçin:
Sydney
Melbourne
Brisbane
Perth
Avustralyalı VPN kullanıcıları dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:
Avustralya'da dijital gizlilik
Telif Hakları İyileştirme Yasa Tasarısı
Aynı zamanda Çevrimiçi İhlal Yasası olarak da adlandırılan Telif Hakkı İyileştirme Yasa Tasarısı, telif hakları ihlalinden yola çıkarak Avustralya devletinin İSSlerin yabancı web sitelerini engellemeye zorlamasını sağlıyor. Çoğu korsan karşıtı yasa tasarıları gibi, bu tasarı da iyi niyetli ancak tehlikelidir. Tasarı, "suç işleyen web sitesi" tanımını geniş bir yoruma ve suistimale karşı korunmasız bırakıyor. Bazı korsan dosyalara sahip olabilecek diğer yasal siteler tamamen kapatılabilir.
Metaveri saklama
2015 yılında yürürlüğe sokulan bir Avustralya yasası, tüm telekomların (İSSler dahil) kullanıcı metaverilerini 2 yıla kadar saklamasını ve istenildiğinde federal kurumlara teslim etmesini gerektiriyor. Bu veriler bir e-postanın kaynağı ve alıcısının yanı sıra, ve bir web'de gezinme oturumunun saati ve tarihini içeriyor.
Avustralya devletinin İSS üzerinden sizi izlemesinden hoşlanmıyor musunuz?
IP adresinizi saklamak ve web trafiğinizi şifrelemek ve böylece gezinme verilerinizin İSS'den ve diğer üçüncü kişilerden gizli kalması için bir VPN kullanın.
İnternet özgürlüğünü destekleyin
ExpressVPN aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:
VPN nasıl çalışır
Avustralya için En İyi VPN
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