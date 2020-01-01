Avustralya için En İyi VPN

    Avustralya VPN Proxy Hizmeti

    ExpressVPN'in Avustralya için VPN Kılavuzu

    Avustralya'da Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth'de konumlanmış 100'den fazla sunucu.

    Sınırsız bant genişliği
    Hızlı bağlantı
    İSSlerin verilerinizi kaydetmelerini engeller

    ExpressVPN'i Avustralya içinde ve dışında veri toplamaya karşı savaşmak için nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

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    Avustralya için VPN

    Bir VPN ile Avustralya sporları çevrimiçi nasıl izlenir

    Avustralyalı taraftarlar dünyanın her yerinden spor etkinliklerini izlemek için bir VPN kullanabilirler. İhtiyacınız olan şeyler sadece bir bilgisayar veya mobil cihaz ve hızlı, sağlam bir VPN.

    Aşağıdaki etkinlikleri izleyin:

    Bir VPN ile sevdiğiniz sporları çevrimiçi izlemek hakkında daha fazlasını öğrenmek için ExpressVPN Spor İzleme Kılavuzunu ziyaret edin.

    Bir VPN ile AFL maçlarını çevrimiçi izleyin

    Fotoğraf kaynağı: Tristen Murray, CC BY-SA 2.0

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    Avustralya VPN'i her cihazda çalışır

    Tüm cihazlarınızı içerecek en iyi Avustralya VPN'ine mi ihtiyacınız var? ExpressVPN her platform üzerinde masaüstü ve mobil için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir.

    Avustralya VPN'i her cihazda çalışır

    ExpressVPN tüm cihazlarınızda çalışır

    iOS iOS için VPN Android Android için VPN Windows Windows için VPN Mac Mac için VPN Linux Linux için VPN Router Yönlendiriciler için VPN

    Sevdiğiniz tarayıcılar için VPN eklentileri

    Chrome eklentisi Firefox eklentisi

    Diğer birçok cihaz ve platform için el ile yapılandırmalar ve kurulum öğreticilerine göz atın.

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    4 Avustralya VPN sunucu konumu arasından birini seçin

    ExpressVPN Sydney, Melbourne, Brisbane ve Perth'de dört VPN sunucu konumuna sahiptir. Bu demek oluyor ki Avustralya'nın doğu ve batı yakalarından hızlı, güvenli ve güvenilir bir VPN bağlantısı elde edebilirsiniz! En iyi sonuçlar için size en yakın konumu seçin:

    Sydney

    Sydney

    Melbourne

    Melbourne

    Brisbane

    Brisbane

    Perth

    Perth

    Avustralyalı VPN kullanıcıları dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan 160 VPN sunucu konumuna bağlanabilirler:

    Kuzey ve Güney Amerika

    Asya-Pasifik

    Avrupa

    Orta Doğu ve Afrika

    VPN sunucu konumlarımızın tam listesini görün


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    Avustralya'da dijital gizlilik

    Avustralya'da dijital gizlilik sorunları

    Telif Hakları İyileştirme Yasa Tasarısı

    Aynı zamanda Çevrimiçi İhlal Yasası olarak da adlandırılan Telif Hakkı İyileştirme Yasa Tasarısı, telif hakları ihlalinden yola çıkarak Avustralya devletinin İSSlerin yabancı web sitelerini engellemeye zorlamasını sağlıyor. Çoğu korsan karşıtı yasa tasarıları gibi, bu tasarı da iyi niyetli ancak tehlikelidir. Tasarı, "suç işleyen web sitesi" tanımını geniş bir yoruma ve suistimale karşı korunmasız bırakıyor. Bazı korsan dosyalara sahip olabilecek diğer yasal siteler tamamen kapatılabilir.

    Metaveri saklama

    2015 yılında yürürlüğe sokulan bir Avustralya yasası, tüm telekomların (İSSler dahil) kullanıcı metaverilerini 2 yıla kadar saklamasını ve istenildiğinde federal kurumlara teslim etmesini gerektiriyor. Bu veriler bir e-postanın kaynağı ve alıcısının yanı sıra, ve bir web'de gezinme oturumunun saati ve tarihini içeriyor.

    Avustralya devletinin İSS üzerinden sizi izlemesinden hoşlanmıyor musunuz?

    IP adresinizi saklamak ve web trafiğinizi şifrelemek ve böylece gezinme verilerinizin İSS'den ve diğer üçüncü kişilerden gizli kalması için bir VPN kullanın.

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    İnternet özgürlüğünü destekleyin

    ExpressVPN aşağıdaki kar amacı gütmeyen organizasyonların gururlu bir mali destekçisidir:

    The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

    VPN nasıl çalışır

    VPN siz ve internetin geri kalanı arasındaki güvenli bir tüneldir.

    ExpressVPN Edinin Bir VPN'in nasıl çalıştığını öğrenin

    Avustralya için En İyi VPN

    Avustralya için bir VPN ile...

    • Hızlı, yavaşlatma olmayan izlemenin tadını çıkarabilirsiniz
    • İnternette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz
    • Dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz
    • Tüm cihazlarınızdan sansürlü sitelere erişebilirsiniz

    Avustralya için VPN
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