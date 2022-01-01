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Slovakya VPN hizmeti

İnternetinizi bugün özgürleştirin

Güvenli ve güvenilir Slovakya VPN'imizi deneyin. Slovakya IP adresine bağlandığınızda sınırsız izlemenin ve gezinmenin keyfini çıkarın.

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30 günlük para iade garantisi

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Slovakya IP adresi nasıl edinilir

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

Avrupa ve Afrika haritası VPN konumları.

Slovakya VPN sunucusu konumumuza bağlanın.

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Neden Slovakya VPN sunucusu kullanmalısınız

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

Slovakya maçı ve diğer sporları, filmleri, eğlence programlarını ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN'in güçlü yüksek hızlı sunucu ağı; Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium ve çok daha fazlası* dahil favori izleme hizmetlerinizle uyumludur. Ayrıca TV Markiza, TV JOJ, CETV ve RTVS gibi Slovak kanallarını güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz. 30 günlük para iade garantimizle risksiz deneyin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Üst düzey şifreleme ile herkese açık Wi-Fi ağında güvende kalın

ExpressVPN sunucusuna bağlanmak, internet trafiğinizin tamamını sınıfının en iyisi şifreleme ile korur. Herkese açık Wi-Fi ağına her bağlandığınızda içiniz rahat olsun.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Aktivitenizi gizli tutun

ExpressVPN'in gizlilik politikası bağımsız olarak denetlenmiştir: Herhangi bir aktivite kaydı veya bağlantı kaydını asla toplamıyoruz.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

İnternetinizi özgür kılın

Sansürsüz internetin tadını çıkarmak için Slovakya, Avrupa, ABD veya ExpressVPN'in 94 ülkede yer alan 160 sunucu konumundan herhangi birinde yer alan bir IP adresi alarak sitelere ve hizmetlere engeli kaldırın.

ExpressVPN Edinin

*ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için Slovokya VPN'i

Kendinizi her yerde koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan Slovakya VPN.

Tek ExpressVPN aboneliği; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon Fire TV Stick gibi akıllı TV sistemleri de dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Sıkça sorulan sorular

VPN'ler Slovakya'da yasal mı?
Slovakya'da ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Slovakya'da nasıl VPN edinirim?
Slovakya'da yaşıyorsam VPN edinmeli miyim?

Tüm ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarından herhangi birine Slovakya'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden erişebilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN'in neden Slovak internet kullanıcılarının güvendiği VPN olduğunu öğrenin

En iyi Slovakya VPN'i hemen deneyin. ExpressVPN'den %100 memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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