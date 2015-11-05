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Bu rehber, ihtiyacınıza göre en uygun VPN sunucusu konumunu nasıl seçeceğinizi göstermektedir. ExpressVPN dünya çapında birçok konumda binlerce sunucuya sahiptir. VPN sunucusu konumlarının tam listesine göz atın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belirli bir ülkeden dizi ve film gibi içeriklere erişme
Şu andaki konumunuzda sansürü baypas etme
Güvenli ve gizli bir bağlantı edinme
En yüksek indirme hızlarını edinme
Şu anda kullandığım VPN sunucusu konumu ile ilgili sorun giderme

Belirli bir ülkeden dizi ve film gibi içeriklere erişme

Önemli: Belirli bir video izleme hizmeti için VPN sunucu tavsiyesi almak isterseniz ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Sadece belirli bir ülkeden erişilebilen içerikleri izlemek için o ülkedeki bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. Bu ülke için birden fazla VPN sunucusu konumu varsa size fiziksel olarak en yakın olanına bağlanın.

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için:

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Şu andaki konumunuzda sansürü baypas etme

Sansür uygulayan bir ülkedeyseniz uygulamadaki Akıllı Konum özelliğini kullanın. Akıllı Konum; indirme hızı, gecikme ve uzaklık gibi anonim ölçülere bağlı olarak sizin için en iyi konumu otomatik olarak önerir.

The Smart Location feature automatically recommends the optimal location for you based on anonymous metrics like download speed, latency, and distance.

Akıllı konumu kullanarak nasıl bağlanacağınızı öğrenin.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Güvenli ve gizli bir bağlantı edinme

Gizli ve güvenli bir bağlantı için uygulamadaki Akıllı Konum özelliğini kullanın. Akıllı Konum; indirme hızı, gecikme ve uzaklık gibi anonim ölçülere bağlı olarak sizin için en iyi konumu otomatik olarak önerir.

The Smart Location feature automatically recommends the optimal location for you based on anonymous metrics like download speed, latency, and distance.

Akıllı konumu kullanarak nasıl bağlanacağınızı öğrenin.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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En yüksek indirme hızını edinme

İndirme hızını belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Size en yüksek indirme hızını sağlayacak VPN sunucusu konumunu bulmak için birkaç seçeneğiniz var:

      • Önerilen sunucu konumları listesinden size fiziksel olarak en yakın olan VPN sunucusu konumunu seçin.
      • Sizin için en uygun konumu öneren Akıllı Konum özelliğini kullanın.
      • Mac veya Windows için ExpressVPN uygulamasındaki Hız Testi‘ni çalıştırın. Sonuçlar listesinin en üstündeki sunucu konumuna bağlanın.
Önemli: Bağlı olduğunuz VPN sunucusu konumu beklenenden daha yavaşsa bu sorun giderme rehberine başvurun.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Şu anda kullandığım VPN sunucusu konumu ile ilgili sorunları giderme

Bağlı olduğunuz VPN sunucusu konumu beklenenden daha yavaşsa bu sorun giderme rehberine başvurun.

Diğer sorunlar için kendi durumunuz ile ilgili sorun giderme adımlarını takip edin:

Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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