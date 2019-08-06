Neden IP adresimi gizlemek isteyeyim?

IP adresiniz sizin hakkınızda birçok bilgi içerir. IP adresinizi gizlemediğiniz zaman, konumunuz, kimliğiniz ve aktiviteleriniz hakkında düşündüğünüzden fazlasını ifşa ediyor ve diğer kişilerin çevrimiçi deneyiminizi kontrol etmelerine izin veriyorsunuz.

IP adresimi gizle = Konumumu gizle

IP adresleri genelde bir fiziksel konum ile ilişkilendirilmiştir. Birisi açık IP adresinizi biliyor ise, şu anda nerede olduğunuz konusunda iyi bir fikre sahip olabilir.

Kim olduğunuza bağlı olarak, bu çok kullanışlı veya çok tehlikeli olabilir. Her iki durumda da, çoğu kişi konumunu kimle ve ne zaman paylaşacağını kontrol etmek ister ve kendi izinleri olmadan konumlarının açığa çıkmasından hoşlanmaz.

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IP adresimi gizle = Kimliğimi gizle

İnternet üzerindeki her cihaz kendine özgü açık IP adresine sahip olduğundan, o IP adresi aynı zamanda o cihazı tanımlamak için de kullanılabilir ve bu cihazın geriye doğru izi sürülebilir. Bu; bir web sitesi, hizmet veya uygulama için belirli bir internet aktivitesini belirli bir kişiyle ilişkilendirmeyi kolaylaştırır.

Bu, sizi takip etmek isteyen insanlar ve şirketler için çok kullanışlıdır, ancak kişisel gizliliğe inanan kişiler için pek iyi değildir. Üçüncü kişilerin hangi web sitesini ziyaret ettiğinizi, ne indirdiğinizi ve kiminle konuştuğunuzu bilmelerinden rahatsızsanız, IP adresinizi gizlemeniz gerekir.

IP adresimi gizle = Özgürlüğümü geri ver

Açık IP adresinizi bilmek web sitelerinin, uygulamaların ve hizmetlerin nerede veya kim olduğunuza bağlı olarak deneyiminizi kontrol etmelerini sağlar. Ancak IP adresinizi değiştirirseniz, dilediğiniz deneyimi istediğiniz gibi yaşarsınız.

Üçüncü kişilerin yanı sıra Wi-Fi ağ operatörünüz, internet servis sağlayıcınız veya hatta devlet kurumları IP adresinizi web aktivitenizi bloklamak, yönlendirmek ve sansürlemek için kullanabilirler. Trafiğinizi farklı bir IP adresine sahip bir VPN üzerinden yönlendirmek, sansürü yenmenizi ve özgürlüğünüzü geri kazanmanızı sağlar.