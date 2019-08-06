IP adresimi gizle
ExpressVPN gibi güvenli bir VPN proxy hizmeti ile IP adresinizi nasıl, ne zaman ve neden gizlemeniz gerektiği ile ilgili mükemmel bir kılavuz. İki dakikadan kısa sürede konumunuzu gizleyin, gizliliğinizi koruyun ve özgürlüğünüzü geri kazanın.ExpressVPN Edinin IP adresim ne?
Video: IP adresleri ve gizlilik açıklanıyor
IP adresimi nasıl gizleyebilirim?
IP adresinizi gizlemeniz için gereken tek şey, çevrimiçi olduğunuzda gerçek IP adresinizi farklı bir IP adresi ile gizleyen güvenli bir VPN (Virtual Private Network).
1. Adım
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2. Adım
Sunucu konumlarımızdan birine bağlanın.
3. Adım
IP adresinizi göstermeden anonim bir şekilde gezinin!
Paylaşılan bir IP adresine sahip olmak işe yarar mı?
İnternet'e bağlanmak için bir VPN kullandığınızda, VPN cihazınız ve internet arasında, tünel olarak bilinen, şifreli bir bağlantı oluşturur. VPN, tünelleme işleminde IP adresinizi kendi IP adresi ile maskeler. O IP adresi binlerce VPN kullanıcısı tarafından paylaşılır—bu, internet aktivitenizin takip edilmesini neredeyse imkansız kılar.
VPN kullandığınızda, kendi IP adresiniz VPN tarafından maskelenir ve konumunuz, kimliğiniz ve çevrimiçi aktiviteniz sizi IP adresiniz üzerinden bulmak isteyen kişilere karşı korunur.
"IP adresimi gizle" ne anlama geliyor?
İnternet üzerindeki herkesin açık bir IP adresi vardır. İnternete her bağlandığınızda, bu IP adresini kullandığınız her web sitesi, uygulama ve hizmet ile paylaşırsınız.
Ancak bir VPN proxy kullanırsanız, web siteleri, uygulamalar ve hizmetler kişisel cihazınızın adresi yerine VPN proxy sunucusunun açık IP adresini görecektir. "IP adresimi gizle" veya "IP adresimi değiştir" bu anlama gelmektedir.
Web siteleri, uygulamalar ve hizmetler IP adresinizin gizlendiğini veya değiştirildiğini anlayamazlar. Onların açısından, sitelerini kullanan kişi sadece anonim bir internet kullanıcısıdır.
Neden IP adresimi gizlemek isteyeyim?
IP adresiniz sizin hakkınızda birçok bilgi içerir. IP adresinizi gizlemediğiniz zaman, konumunuz, kimliğiniz ve aktiviteleriniz hakkında düşündüğünüzden fazlasını ifşa ediyor ve diğer kişilerin çevrimiçi deneyiminizi kontrol etmelerine izin veriyorsunuz.
IP adresimi gizle = Konumumu gizle
IP adresleri genelde bir fiziksel konum ile ilişkilendirilmiştir. Birisi açık IP adresinizi biliyor ise, şu anda nerede olduğunuz konusunda iyi bir fikre sahip olabilir.
Kim olduğunuza bağlı olarak, bu çok kullanışlı veya çok tehlikeli olabilir. Her iki durumda da, çoğu kişi konumunu kimle ve ne zaman paylaşacağını kontrol etmek ister ve kendi izinleri olmadan konumlarının açığa çıkmasından hoşlanmaz.
ExpressVPN IP adresinizi dünya etrafında 94 ülkedeki 160 konumdan herhangi birindeki güvenli bir VPN IP adresi ile değiştirmenizi sağlar ve kontrolü size geri verir.
IP adresimi gizle = Kimliğimi gizle
İnternet üzerindeki her cihaz kendine özgü açık IP adresine sahip olduğundan, o IP adresi aynı zamanda o cihazı tanımlamak için de kullanılabilir ve bu cihazın geriye doğru izi sürülebilir. Bu; bir web sitesi, hizmet veya uygulama için belirli bir internet aktivitesini belirli bir kişiyle ilişkilendirmeyi kolaylaştırır.
Bu, sizi takip etmek isteyen insanlar ve şirketler için çok kullanışlıdır, ancak kişisel gizliliğe inanan kişiler için pek iyi değildir. Üçüncü kişilerin hangi web sitesini ziyaret ettiğinizi, ne indirdiğinizi ve kiminle konuştuğunuzu bilmelerinden rahatsızsanız, IP adresinizi gizlemeniz gerekir.
IP adresimi gizle = Özgürlüğümü geri ver
Açık IP adresinizi bilmek web sitelerinin, uygulamaların ve hizmetlerin nerede veya kim olduğunuza bağlı olarak deneyiminizi kontrol etmelerini sağlar. Ancak IP adresinizi değiştirirseniz, dilediğiniz deneyimi istediğiniz gibi yaşarsınız.
Üçüncü kişilerin yanı sıra Wi-Fi ağ operatörünüz, internet servis sağlayıcınız veya hatta devlet kurumları IP adresinizi web aktivitenizi bloklamak, yönlendirmek ve sansürlemek için kullanabilirler. Trafiğinizi farklı bir IP adresine sahip bir VPN üzerinden yönlendirmek, sansürü yenmenizi ve özgürlüğünüzü geri kazanmanızı sağlar.
IP adresimi bir VPN ile mi yoksa proxy ile mi gizlemeliyim?
Bazı "proxy" hizmetleri VPN'in güvenlik faydaları olmadan "IP adresimi gizle" hizmeti sunarlar. Trafiğinizi, anonim bir proxy hizmetine göndermeden önce, özellikle de "ücretsiz proxy" şeklinde reklam yapıyorlar ise, çok dikkatli olmalısınız.
Ücretsiz proxyler IP adresinizi ücretsiz gizleyebilirler; ancak trackerlar, reklamlar ve diğer kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla trafiğiniz üzerinden para da kazanabilirler.
Proxy sunucuları genellikle güvenlik getirilerinden ve premium VPN hizmetinin sunduğu özelliklerden yoksundurlar. Ücretsiz proxynin aksine, ExpressVPN kullanarak IP adresinizi gizlediğiniz zaman ne elde ettiğinize bir göz atın:
|ExpressVPN
|Proxy
|IP adresinizi gizler
|256-bit AES şifreleme
|94 ülkede 160 sunucu konumu
|Network lock / kill switch
|Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok
|7/24 canlı sohbet desteği
Herhangi bir cihaz üzerinde IP adresinizi nasıl gizlersiniz
Masaüstü ve mobil:
Web tarayıcıları
Oyun konsolları:
Veya Yönlendiriciler için ExpressVPN'i deneyin ve Wi-Fi ağınızın tamamını koruyun.
Cihazınızı burada göremediniz mi? Manuel yapılandırmalar ile başka birçok cihaz üzerinde IP adresinizi gizlemek için ExpressVPN'in kurulum kılavuzlarına göz atın.
ExpressVPN IP adresimi gizlemek için neden en iyi seçenektir?
IP adresinizi gizlemek için birçok yol olsa da, sadece ExpressVPN bunu kapsamlı bir güvenlik takımı ve gizliliğe vazgeçilmez bir bağlılık ile gerçekleştirir.
ExpressVPN, DNS ve WebRTC sızıntı testi dahil olmak üzere oluşmakta olan gizlilik tehditlerini devamlı araştırmak için Gizlilik Araştırma Laboratuvarında özel güvenlik mühendisleri istihdam eder.
Dijital gizlilik ve güvenlik geliştirmelerine dair son trendlerden haberdar olmak istiyorsanız ExpressVPN blog'u takip edin.