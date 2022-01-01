En iyi Yunan VPN hizmeti

Aktiviteniz sadece sizi ilgilendirir

ExpressVPN kendini mutlak gizliliğe adamıştır, bu nedenle hem bağlantı ve aktivite kaydı toplamıyoruz hem de sunucularımız, her yeniden başlatmada tüm verilerin silinmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca gizlilik politikamız da bağımsız olarak denetlenmektedir.