VPN nasıl çalışır

ExpressVPN, çevrimiçi güvenliğinizi iyileştiren güvenilir bir sanal özel ağdır (VPN). ExpressVPN, farklı bir IP adresi ile çevrimiçi olmanızı sağlar ve Varşova, Wroclaw veya yurt dışında olsanız da, diğer kişilerin verilerinizi hareket halinde görememeleri için internet bağlantınızı şifreler.

ExpressVPN kullandığınızda, İnternet Servis Sağlayıcınız (İSS) sadece sunucularımıza giden şifreli trafiği görür, böylece tarama verilerinizi göremez ve ziyaret ettiğiniz web sitelerini kaydedemez. Bağlantınıza uygun bir ücret ile ek bir güvenlik seviyesi sağlamak için harika bir yoldur.