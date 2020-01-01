Gizliliğinizi koruyun

ExpressVPN, IP adresinizi gizleyerek internet bağlantınızı anonimleştirir. Aynı zamanda, verilerinizi hareket halindeyken şifreler, böylece korsanların verilerinize erişmesini zorlaştırır.

Daha da fazlası, Frankfurt, Köln ve Darmstadt içerisindeki sunucularımız ile Almanya içerisinden gezindiğinizde hızlı ve güvenli bir bağlantıya sahip olursunuz.