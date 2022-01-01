New York'taki VPN sunucuları

ExpressVPN, New York'ta birden çok sunucu konumu sunar. Bunları bulmak için VPN uygulamanızın konum çubuğundaki açılır menüyü kullanın.

İhtiyacınız olan tek şey ABD'deki en hızlı sunucu konumuysa konum menüsünden "Amerika Birleşik Devletleri"ni seçin ve ExpressVPN sizin için en iyi ABD sunucu konumunu otomatik olarak belirleyecektir.

Belirli bir web sitesi veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ekibi ile iletişime geçin.