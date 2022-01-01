New York'taki VPN sunucuları
ExpressVPN, New York IP adresi almanın en hızlı ve en güvenli yoludur. Bugün gizli bir şekilde gezinmeye başlayın.
30 günlük para iade garantisi
ABD için en iyisi
New York VPN'i nasıl alınır
1. Adım
ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.
2. Adım
Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.
3. Adım
New York'taki VPN sunucusu konumlarımızdan birine bağlanın.
New York VPN sunucusu konumu seçin
ExpressVPN, New York'ta birden çok sunucu konumu sunar. Bunları bulmak için VPN uygulamanızın konum çubuğundaki açılır menüyü kullanın.
İhtiyacınız olan tek şey ABD'deki en hızlı sunucu konumuysa konum menüsünden "Amerika Birleşik Devletleri"ni seçin ve ExpressVPN sizin için en iyi ABD sunucu konumunu otomatik olarak belirleyecektir.
Belirli bir web sitesi veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ekibi ile iletişime geçin.
Neden ExpressVPN'in New York sunucularını kullanmalısınız?
TV, film, spor, haber ve daha fazlasını izleyin
ExpressVPN, içeriği ultra yüksek hızlarda sunmak için Netflix, Hulu, Amazon, HBO ve diğerleri gibi akış hizmetleriyle birlikte çalışır*. En sevdiğiniz New York spor takımlarını takip edin ve herhangi bir yavaşlatma veya bant genişliği sınırı olmadan güvenli bir şekilde izleyin.
* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.
Gizliliğinizi koruyun
Kimsenin çevrimiçi aktivitenizi görmesi gerekmez—buna biz de dahiliz. Bu nedenle, sistemlerimizi asla aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmayacak şekilde özenle tasarladık. VPN sunucularımız, bağımsız kuruluşlar tarafından da denetlenen gizlilik politikamıza uygun olarak her yeniden başlatmada tüm verileri siler.
İSS yavaşlatmasını atlayın
Web sitelerine engeli kaldırmak, İSS yavaşlatmasını atlamak ve çevrimiçi olarak daha fazla anonimliğin keyfini çıkarmak için New York'ta veya 160 VPN sunucusu konumundan herhangi birinde IP adresi edinin.
Herkese açık Wi-Fi'de güvende kalın
ExpressVPN, internet trafiğinizi şifreli bir tünel içinde sarmalar ve bu da, aktivitenizi herkese açık Wi-Fi ağları gibi güvenli olmayan ağlarda bile İSS'lerden ve diğer üçüncü taraflardan gizler.
PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için New York VPN'i
Kendinizi her platformda koruyun.
Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick. gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.
En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
New York VPN'i SSS
New York'ta VPN'ler yasal mı?
New York'ta ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
Ücretsiz VPN'ler, ExpressVPN ile aynı yüksek kaliteli deneyimi sunmaz. Ancak risksiz bir denemeye ihtiyacınız varsa kaydolun ve 30 günlük para iade garantimizden yararlanın.
New York IP adresini nasıl edinebilirim?
3 kolay adımda New York IP adresi nasıl edinilir:
PC, Mac, iOS veya Android cihazınız için uygun uygulamayı indirin
ExpressVPN'i açın ve New York VPN konumlarımızdan birini seçin
New York'ta yaşıyorsam VPN'e ihtiyacım var mı?
VPN üzerinden internete bağlanmak, sizi güvenilmeyen ağlarda güvende tuttuğu ve bağlantınızı daha gizli ve anonim hale getirdiği için tüm New York sakinleri için iyi bir fikirdir.
En iyi New York VPN konumu hangisidir?
ExpressVPN'in New York'ta birden fazla sunucu konumu vardır, ancak sizin için en iyisi ağ koşullarınıza bağlıdır. Uygulamanın sizin için en iyi konumu otomatik olarak seçmesini sağlamak için Akıllı Konum özelliğini kullanmanızı öneririz.
Diğer ülkeler için ExpressVPN
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarına New York'tan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.
New York IP adresini risksiz edinin
ExpressVPN'in neden New York için en iyi VPN olduğunu görün. Tam özellikli sürümü 30 gün boyunca risksiz deneyin.