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New York'taki VPN sunucuları

ExpressVPN, New York IP adresi almanın en hızlı ve en güvenli yoludur. Bugün gizli bir şekilde gezinmeye başlayın.

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ABD için en iyisi

New York VPN'i nasıl alınır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolun

ExpressVPN'e kaydolun. Tüm planlar 30 günlük para iade garantisi içerir.

2. Adım

VPN indirmenin 2. adımı.

Birçok platformda mevcut olan ExpressVPN uygulamasını indirin.

3. Adım

VPN'e bağlanmanın üçüncü adımı.

New York'taki VPN sunucusu konumlarımızdan birine bağlanın.

New York VPN sunucusu konumu seçin

Birbirine bağlı sunucular.

ExpressVPN, New York'ta birden çok sunucu konumu sunar. Bunları bulmak için VPN uygulamanızın konum çubuğundaki açılır menüyü kullanın.

İhtiyacınız olan tek şey ABD'deki en hızlı sunucu konumuysa konum menüsünden "Amerika Birleşik Devletleri"ni seçin ve ExpressVPN sizin için en iyi ABD sunucu konumunu otomatik olarak belirleyecektir.

Belirli bir web sitesi veya hizmet için en iyi VPN konumunu seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek ekibi ile iletişime geçin.

ExpressVPN EdininDestek ile İletişime Geçin

Neden ExpressVPN'in New York sunucularını kullanmalısınız?

İçeriği her yerden izleyin: Erişimi temsil eden ve açık bir kapıya uzanan merdivenler.

TV, film, spor, haber ve daha fazlasını izleyin

ExpressVPN, içeriği ultra yüksek hızlarda sunmak için Netflix, Hulu, Amazon, HBO ve diğerleri gibi akış hizmetleriyle birlikte çalışır*. En sevdiğiniz New York spor takımlarını takip edin ve herhangi bir yavaşlatma veya bant genişliği sınırı olmadan güvenli bir şekilde izleyin.

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Ayrıntılar için ExpressVPN'in Hizmet Şartları'na ve içerik sağlayıcılarınızın Hizmet Şartları'na bakın.

IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksı bitkileri.

Gizliliğinizi koruyun

Kimsenin çevrimiçi aktivitenizi görmesi gerekmez—buna biz de dahiliz. Bu nedenle, sistemlerimizi asla aktivite kaydı veya bağlantı kaydı tutmayacak şekilde özenle tasarladık. VPN sunucularımız, bağımsız kuruluşlar tarafından da denetlenen gizlilik politikamıza uygun olarak her yeniden başlatmada tüm verileri siler.

Sınırsız bant genişliği - Çeşitli cihazların üzerinde bir sonsuzluk sembolü.

İSS yavaşlatmasını atlayın

Web sitelerine engeli kaldırmak, İSS yavaşlatmasını atlamak ve çevrimiçi olarak daha fazla anonimliğin keyfini çıkarmak için New York'ta veya 160 VPN sunucusu konumundan herhangi birinde IP adresi edinin.

Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi ifade eden ve ışıklı bir ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen rakamlar.

Herkese açık Wi-Fi'de güvende kalın

ExpressVPN, internet trafiğinizi şifreli bir tünel içinde sarmalar ve bu da, aktivitenizi herkese açık Wi-Fi ağları gibi güvenli olmayan ağlarda bile İSS'lerden ve diğer üçüncü taraflardan gizler.

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PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için New York VPN'i

Kendinizi her platformda koruyun.

Çeşitli cihazları koruyan ABD VPN.

Tek bir ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV ve Amazon TV Fire Stick. gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için VPN
Akıllı TV sistemleri için VPN

En sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları da mevcut

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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New York VPN'i SSS

New York'ta VPN'ler yasal mı?
New York'ta ücretsiz VPN kullanmalı mıyım?
New York IP adresini nasıl edinebilirim?
New York'ta yaşıyorsam VPN'e ihtiyacım var mı?
En iyi New York VPN konumu hangisidir?
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Diğer ülkeler için ExpressVPN

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkedeki 160 sunucu konumuna bağlanabilir. Bu VPN sunucusu konumlarına New York'tan veya dünyanın herhangi bir yerinden bağlanabilirsiniz.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

New York IP adresini risksiz edinin

ExpressVPN'in neden New York için en iyi VPN olduğunu görün. Tam özellikli sürümü 30 gün boyunca risksiz deneyin.

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