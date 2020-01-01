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Tayvan VPN proxy hizmeti

Risksiz bir Tayvan VPN'i ile internetinizi özgürleştirin

Bir Tayvan VPN suncusu kullanarak anonim bir şekilde gezinin

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Bir VPN nasıl çalışır

Nereye seyahat ederseniz edin, çevrimiçi güvenliğiniz önemlidir. Bir sanal özel ağ (VPN), internete bağlandığınızda internet protokolü (IP) adresinizi gizleyerek ve çevrimiçi trafiğinizi meraklı gözlerden saklamak için bağlantınızı şifreleyerek gelişmiş çevrimiçi güvenlik sunar.

İnternet'e ExpressVPN ile bağlandığınızda, internet servis sağlayıcınız (İSS) sadece sunucularımıza aktarılan şifreli trafiği görebilir. Şifreleme, gezinmenizin ve internet trafiği verilerinizin üçüncü şahıslar tarafından takip edilmesini ve ele geçirilmesini önler. Neden korumasız geziniyorsunuz? ExpressVPN çözümü uygun bir ücret ile yüksek seviyede internet güvenliği sunar.

Tayvan'ın işaretlendiği dünya haritası. Bir nokta üzerinde açık bir kilit.

İnternet gizliliğinizi koruyun

Güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda ExpressVPN kullanın ve verilerinizi riske atmayın. ExpressVPN, korsanların ve hafiyelerin bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden gönderilen verilere erişmelerini önlemek için güvenli bir bağlantı sağlar. Konumunuzun, gezinme aktivitenizin ve internet trafiğinizin, Tayvan'da evde veya yurt dışında herhangi bir yerde olduğunuzda güvende olmasını sağlarız.

KONUM GİZLEME
IP GİZLEME
VERİ ŞİFRELEME
ANONİMLİK

İnsanlar neden ExpressVPN'i seçiyor

ExpressVPN yüksek hızlar, gizlilik, müşteri desteği ve her cihaz için kullanımı kolay uygulamalar sağlar.

Tüm cihazlarda çalışır

Windows, Mac, iOS, Android, Linux ve yönlendiriciler.

Hızlı, sınırsız ve güvenli

Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme!

Gece gündüz destek

Canlı sohbet ile haftanın yedi günü destek.

Tayvan için bir VPN nasıl edinilir

ExpressVPN aboneliği Satın Alın

ExpressVPN uygulamalarını cihazlarınıza indirin ve yükleyin.

Uygulama içinden suncularımızdan birine bağlanın.

Diğer ülkeler için ExpressVPN

Kuzey ve Güney Amerika

Asya-Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

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30 günlük para iade garantisi ile
tamamen korunursunuz.

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