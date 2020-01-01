Bir VPN nasıl çalışır

Nereye seyahat ederseniz edin, çevrimiçi güvenliğiniz önemlidir. Bir sanal özel ağ (VPN), internete bağlandığınızda internet protokolü (IP) adresinizi gizleyerek ve çevrimiçi trafiğinizi meraklı gözlerden saklamak için bağlantınızı şifreleyerek gelişmiş çevrimiçi güvenlik sunar.

İnternet'e ExpressVPN ile bağlandığınızda, internet servis sağlayıcınız (İSS) sadece sunucularımıza aktarılan şifreli trafiği görebilir. Şifreleme, gezinmenizin ve internet trafiği verilerinizin üçüncü şahıslar tarafından takip edilmesini ve ele geçirilmesini önler. Neden korumasız geziniyorsunuz? ExpressVPN çözümü uygun bir ücret ile yüksek seviyede internet güvenliği sunar.