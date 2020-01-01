En iyi VPN protokolü hangisidir?

VPN protokolleri nelerdir?

En temelden başlayalım. VPN'in açılımı sanal özel ağdır (virtual private network) ve bu ağ iki veya daha fazla cihaz arasında yer alan güvenli bir tünel görevi görür. VPN kullandığınızda VPN sağlayıcısı (örn. ExpressVPN) tarafından sunulan bir ara sunucu vasıtasıyla internete bağlanırsınız.

Bağlantınızın güvenliği, iki cihazın nasıl iletişim kuracağını belirleyen ve birtakım yönergeler içeren VPN protokolü tarafından belirlenir. Farklı protokoller, farklı şifreleme standartları ve doğrulama yöntemleri kullanır ve bu da farklı VPN kullanıcıları için farklı hız ve güvenlik anlamına gelir.

Protokoller hangi şifreleme algoritmasının kullanılacağını, şifreleme anahtarlarının nasıl kurulacağını ve doğrulanacağını ve olası hatalarla nasıl başa çıkılacağını belirler. VPN protokolleri, tüm verilerinizi söz konusu şifrelenmiş tünelden geçirebileceği gibi, HTTP proxylerinde olduğu gibi sadece web trafiğinizi de yönlendirebilir.