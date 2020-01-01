ExpressVPN uygulaması, internet bağlantınızın kalitesine bağlı olarak sizin için en iyi protokolü otomatik olarak seçmeyi hedefler. Bu yüzden varsayılan olarak her zaman “Otomatik” seçeneği aktiftir. Ancak, özel bir durumunuz varsa veya Destek Ekibimizde yer alan bir personel tarafından bunu yapmanız istendiyse, manuel olarak da bir protokol seçebilirsiniz.
En iyi VPN protokolü hangisidir?
VPN kullanmak için VPN'in nasıl çalıştığını bilmenize gerek yoktur. Ancak, olur da ExpressVPN uygulamasındaki ayarlara bir göz atarsanız, orada protokol seçmenizi sağlayan bir sekme olduğunu görürsünüz.
Protokoller, cihazınız tarafından ExpressVPN'in güvenli sunucularına bağlanmak için kullanılan araçlardır.
VPN protokolleri nelerdir?
En temelden başlayalım. VPN'in açılımı sanal özel ağdır (virtual private network) ve bu ağ iki veya daha fazla cihaz arasında yer alan güvenli bir tünel görevi görür. VPN kullandığınızda VPN sağlayıcısı (örn. ExpressVPN) tarafından sunulan bir ara sunucu vasıtasıyla internete bağlanırsınız.
Bağlantınızın güvenliği, iki cihazın nasıl iletişim kuracağını belirleyen ve birtakım yönergeler içeren VPN protokolü tarafından belirlenir. Farklı protokoller, farklı şifreleme standartları ve doğrulama yöntemleri kullanır ve bu da farklı VPN kullanıcıları için farklı hız ve güvenlik anlamına gelir.
Protokoller hangi şifreleme algoritmasının kullanılacağını, şifreleme anahtarlarının nasıl kurulacağını ve doğrulanacağını ve olası hatalarla nasıl başa çıkılacağını belirler. VPN protokolleri, tüm verilerinizi söz konusu şifrelenmiş tünelden geçirebileceği gibi, HTTP proxylerinde olduğu gibi sadece web trafiğinizi de yönlendirebilir.
Hangi VPN protokolünü seçmelisiniz?
VPN protokollerinin türleri nelerdir?
En hızlı veya en güvenli VPN protokolü tartışmasına girmeden önce, bir adım geri gelmek ve şifrelenmiş protokollerin farklı türlerini açıklamak önemlidir.
Noktadan Noktaya Tünelleme Protokolü (PPTP)
Protokoler dünyasına en erken girenlerden biri olan PPTP‘nin zengin ve önemli bir geçmişi vardır. Windows 95'ten beri piyasada olmasına rağmen demode MS-CHAP v2 doğrulama takımını kullanır, ki bu da kolay bir şekilde cracklenebileceği anlamına gelir.
Özünde var olan bu korunmasızlığın bir avantajı vardır: Şifreleme ve doğrulama özelliklerinin olmaması PPTP'yi en hızlı VPN protokolü yapar. Ayrıca, bu bağlantı içeriklerinizin İSS'niz, Wi-Fi sağlayıcınız ve NSA gibi hükûmet gözlem örgütleri tarafından görülebileceği anlamına gelir.
Bu sebeple, sadece ne yaptığını bilen insanlara PPTP öneriyoruz.
Karar: Mümkünse kaçının
İkinci Katman Tünelleme Protokolü (L2TP)
PPTP'den sonra önemli bir adım olan İkinci Katman Tünelleme Protokolü, hızdan ödün vererek yüksek güvenlik sunar. L2TP, AES-256 şifrelemesi sunmak için genelde IPsec protokolüyle eşleşir ve ikilinin bu kombinasyonu L2TP/IPsec olarak adlandırılır.
Ancak, L2TP/IPsec günümüzde güvenlikten ziyade gizlilik için daha uygundur, çünkü OpenVPN gibi daha yüksek güvenlik sunan diğer protokoller de mevcuttur.
Karar: Olursa iyi olur
OpenVPN (TCP vs UDP)
OpenVPN, fazlasıyla konfigüre edilebilir açık kaynaklı bir protokoldür. Tüm platformlarda ücretsiz bir şekilde mevcuttur, insanlar tarafından çok takdir edilir ve tüketiciler için VPN hizmetleri arasında da bir hayli yaygındır.
OpenVPN, sıradan internet trafiği gibi gösterilmek için genelde kolayca konfigüre edebilir ve bu da OpenVPN'in filtrelerden ve güvenlik duvarlarından kaçınmasına yardım eder. Bağımsız araştırmacılar tarafından geniş çapta denetime tabi tutulur ve böylece hassas ortamlarda bile kullanıma uygun hâle gelir.
Birçok durumda, OpenVPN seçilecek VPN protokolüdür.
Birçok ExpressVPN uygulaması, protokol ayarı “Otomatik” olarak belirlendiğinde varsayılan olarak OpenVPN kullanır. Kullanıcılar, uygulama ayarlarından isterlerse UDP (optimum hız) veya TCP (optimum bağlantı güvenirliği) seçebilir.
Karar: Çoğu durumda bunu tercih edin.
İnternet Anahtar Değişim Protokolü 2. Sürüm (IKEv2)
IKEv2 en yeni protokollerden biridir ve bunun özellikle hız gibi önemli artıları vardır. Tüm platformlardaki mobil cihazlarla uyumludur.
Ancak, genel olarak kurumsal çevrelerde kullanıldığından, IKEv2 Linux için yerleşik bir desteğe sahip değildir. Konfigure edilebilmesindeki bu eksiklik bir sakınca oluşturabilir. Sıkı lisanslama sebebiyle IKEv2'nin denetlenmesi de zordur. ExpressVPN, protokolün bütünlüğünü sağlamak için IKEv2'nin açık kaynaklı uygulamasını kullanır.
IKEv2 popüler bir tercihtir ve protokol “Otomatik” olarak ayarlandığında ExpressVPN tarafından ara sıra kullanılır.
Karar: OpenVPN'in, özellikle telefon için, sağlam bir alternatifidir
WireGuard
WireGuard® ilk başta Jason A. Donengeld tarafından yazılan ve şu anda Edge Security LLC tarafından geliştirilmekte olan ücretsiz ve açık kaynaklı bir VPN protokolüdür. Hız ve hafif kod tabanı açısından modern bir VPN protokolü olarak umut vadediyor ve geçtiğimiz yıllarda birkaç VPN sağlayıcısı tarafından kullanılmaya başladı.
ExpressVPN şimdilik WireGuard'ı desteklemiyor.
Güvenli Yuva Tünelleme Protokolü (SSTP)
SSTP VPN, yalnızca Microsoft tarafından geliştirilmiş ve Windows Vista ile tanıtılmıştır. Web sitelerini korumak konusunda popüler olan SSL ile iç içe geçmiş PPTP tüneline çok benzer. Hâl böyle olunca, SSTP başlangıçta yalnızca Windows cihazlarıyla çalışmış ve bunun ötesinde bir popülarite yakalayamamıştır.
SSTP sınırlı ayarlanabilirliğe sahiptir ve diğer protokoller arasından ön plana çıkmaz.
ExpressVPN artık SSTP'yi desteklemiyor.
En iyi VPN protokolü hangisidir?
Eğer hız, güvenlik ve güvenirlik üçlemesini istiyorsanız OpenVPN veya IKEv2 gözde protokolleriniz olarak gözüküyor. (Bunlar, ExpressVPN uygulamanız “otomatik” olarak ayarlandığınıda seçilecek protokollerdir.)
Her iki protokolün farklı durumlarda farklı avantajları olduğu için hangisinin daha iyi olduğunu net olarak belirlemek zordur.
OpenVPN, sınıfının en iyisi güvenlik algoritmaları ile 256-bit AES şifrelemesi sunar ve bu da size dijital ayak izinizi koruyan sızdırmaz bir katman ve gizlilik yeteneği verir.
OpenVPN her internet kullanımını (örn. canlı yayınlanan etkinlikler, web sitelerinde gezinti ve VoIP uygulamalarının kullanımı) karşılayacak kadar hızlı olduğu için, mesele hız olduğunda da bir sorun olmayacaktır.
OpenVPN'e yakın hızlar, güvenlik ve güvenirlik sunan IKEv2, mobil cihaz kullanıcıları için de faydalı olacaktır.
En hızlı VPN protokolü hangisidir?
Farklı ortamlarda, internet hızlarında veya ağ konfigürasyonlarında farklı VPN protokolleri daha iyi çalışır. Bağlantı hızını optimize etmek için ExpressVPN en hızlı protokol olarak OpenVPN'i ve IKEv2'yi seçer. Şifreleme katmanı olmadığı için PPTP en hızlı VPN protokolü olsa da bunu kullanmanızı önermiyor ve uygulamalarda size sunmuyoruz.
En güvenli VPN protokolü hangisidir?
IKEv2, L2TP ve OpenVPN güvenli protokollerdir, ancak en güvenli VPN protokolü unvanını çeşitli bağımsız uzmanlar tarafından denetlendiği için OpenVPN almalıdır. OpenVPN'in açık kaynaklı uygulamaları herkesin denetlemesine ve geliştirmesine açıktır. Bu da OpenVPN'in sürekli gözetim altında olduğu ve hata ve eksiklikler bakımından test edildiği anlamına gelir.
Hangi VPN protokolünü kullanmalıyım?
Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, varsayılan seçiminiz seçmemek olmalıdır. “Otomatik” seçeneğini işaretleyin ve uygulamanın durumunuza en uygun protokolü seçmesine izin verin yeter. Ama özel durumlarınız varsa ve protokolünüzü manuel olarak seçmek isterseniz, burada hangisini ne zaman kullanmanız gerektiğine dair göz atmalık bir liste var:
OpenVPN: İnanılmaz derecede hızlı, sağlam ve güvenli. Hiç zorlanmadan tüm cihazlarda ve platformlarda çalışır. Tek sıkıntısı, manuel konfigürasyon yorucu ve tatsız olabilir. Bulunduğu durumda genel olarak OpenVPN protokolünü kullanın.
L2TP/IPsec: Kurulumu kolay ve VPN alanında yaygın olarak kullanan basmakalıp bir VPN çözümüdür. PPTP ile kıyaslandığında daha gelişmiş güvenlik özellikleri vardır ancak bazı güvenlik duvarlarını aşmak zor olabilir. OpenVPN bulunmuyorsa, L2TP'yi tercih edin.
IKEv2: En çok mobil cihazlar için uygundur, özellikle de BlackBerry kullanıyorsanız. Stabil, hızlı ve güvenlidir. OpenVPN'in ciddi bir alternatifidir.
PPTP: Bugun kullanımda olan en eski VPN protokolüdür, ancak çok zayıf bir şekilde konfigüre edilmiştir. En yüksek hızları sunsa da güvenlik açısından çok zayıftır ve devlet otoriteleri tarafından tespit edilme olasılığı yüksektir. PPTP kullanmayın.
WireGuard: VPN hizmetleri arasında yavaş yavaş ilgi görmeye başlasa da, bu zayıf protokol hâlâ geliştirme aşamasındadır ve OpenVPN grubunun sahip olduğu güvene sahip değildir.
SSTP: Sadece Microsoft cihazlarında çalışır. Güvenli ve hızlı olması bekleniyor ancak edinme meselesi soru işaretleri uyandırıyor.
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